Удар РФ по п’ятиповерхівці в Харкові: Кількість загиблих зросла до 7 осіб
Унаслідок російського удару по п’ятиповерхівці в Харкові 31 травня загинуло вже 7 людей. Ще дві жінки можуть бути під завалами.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов додав, що пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.
Обстріл Харкова
Нагадаємо, 31 травня російські війська вкотре обстріляли Харків, атакували житлову п'ятиповерхівку. Почалася пожежа. Ворог атакував місто ракетами С-300.
Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста.
Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до 6 осіб.
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