Удар РФ по п’ятиповерхівці в Харкові: Кількість загиблих зросла до 7 осіб

Унаслідок російського удару по п’ятиповерхівці в Харкові 31 травня загинуло вже 7 людей. Ще дві жінки можуть бути під завалами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов додав, що пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.

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Обстріл Харкова

Нагадаємо, 31 травня російські війська вкотре обстріляли Харків, атакували житлову п'ятиповерхівку. Почалася пожежа. Ворог атакував місто ракетами С-300.

Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста.

Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до 6 осіб.

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