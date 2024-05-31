Нічний обстріл Харкова: три особи загинули, 23 постраждалі. ФОТОрепортаж

Близько опівночі росіяни завдали удари кількома ракетами по Новобаварському району Харкова. Одна з ракет влучила в житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Внаслідок влучання у багатоповерхівку загинули чоловік та жінка. Правоохоронці встановлюють їх особи. Також нищено 4-й та 5-й поверхи одного з підʼїздів. 23 людини дістали поранення, зокрема 2-річні хлопчик та дівчинка. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть знаходитися люди.

"Серед постраждалих - медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху", - розповів міський голова Ігор Терехов.

Ще один боєприпас влучив в землю на територію цивільного виробничого підприємства. Внаслідок обстрілу загинув охоронець 1959 року народження. Пошкоджені виробничі приміщення.

"Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці", - наголосив голова ОВА Олег Синєгубов.

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