УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8070 відвідувачів онлайн
Новини
4 763 12

Нічний обстріл Харкова: три особи загинули, 23 постраждалі. ФОТОрепортаж

Близько опівночі росіяни завдали удари кількома ракетами по Новобаварському району Харкова. Одна з ракет влучила в житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Внаслідок влучання у багатоповерхівку  загинули чоловік та жінка. Правоохоронці встановлюють їх особи. Також нищено 4-й та 5-й поверхи одного з підʼїздів. 23 людини дістали поранення, зокрема 2-річні хлопчик та дівчинка. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть знаходитися люди.

"Серед постраждалих  - медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху", - розповів міський голова Ігор Терехов.

Ще один боєприпас влучив в землю на територію цивільного виробничого підприємства. Внаслідок обстрілу загинув охоронець 1959 року народження. Пошкоджені виробничі приміщення.

"Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці", - наголосив голова ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові: 2 людини загинуло ще 13 людей постраждало, серед них 2 дітей (оновлено)

Обстріли Харкова 30 травня
Обстріли Харкова 30 травня: зруйнована багатоповерхівка в Новобаварському районі
Обстріли Харкова 30 травня: окупанти били близько опівночі
Обстріли Харкова 30 травня
Обстріли Харкова 30 травня: серед постраждалих медики

Автор: 

обстріл (28428) Харків (5589) жертви (1792)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Новинка від рашистів - тактика подвійного удару . Коли вже ведуться рятувальні роботи- це навіть не фашизм це ...
показати весь коментар
31.05.2024 06:47
+6
Він підорас знущається так через відсутність ППО!!! І є другий підар, який обклався ППО, поліцією, спецпризначенцями, колючим дротом, але ж головне боневтік!?
показати весь коментар
31.05.2024 07:20
+5
Вже давно не новинка
показати весь коментар
31.05.2024 07:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли років 20-25 можна почати повний рестарт, виїхати за кордон тощо. Коли 45-50 років і з усього капіталу квартира та може кілька тисяч доларів у запасі, то це повний триндець
показати весь коментар
31.05.2024 06:41 Відповісти
А як і тих тисяч нема?
показати весь коментар
31.05.2024 08:33 Відповісти
а у відповідь зразу ж почали по ПУ "використовувати надану зброю для цілей протидії вогню в Харківській області" Джерело:
показати весь коментар
31.05.2024 06:46 Відповісти
Новинка від рашистів - тактика подвійного удару . Коли вже ведуться рятувальні роботи- це навіть не фашизм це ...
показати весь коментар
31.05.2024 06:47 Відповісти
Вже давно не новинка
показати весь коментар
31.05.2024 07:00 Відповісти
Для цих покидьків "Ето дєло чєсті, доблєсті і слави". Воєнная хітрость..(((
показати весь коментар
31.05.2024 07:02 Відповісти
Він підорас знущається так через відсутність ППО!!! І є другий підар, який обклався ППО, поліцією, спецпризначенцями, колючим дротом, але ж головне боневтік!?
показати весь коментар
31.05.2024 07:20 Відповісти
Боневтік вже не актуально....на часі - кращебвтік...
показати весь коментар
31.05.2024 08:35 Відповісти
Як казала одна письменниця - краще б втік, уже й забули б. А ще краще, щоб не вибрали у 2019 році, в ідеалі - щоб Зеленські саша і ріма використовували презервативи, щоб і натяку не було.
показати весь коментар
31.05.2024 08:38 Відповісти
Тварюки рашисткі, руйнують місто моєї студентської молодості..Де там наш Головковерх? Чому немає адекватної відповіді? Вже США з ЄС, начебто, не проти цього
показати весь коментар
31.05.2024 12:52 Відповісти
 
 