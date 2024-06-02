Росіяни заявили про нічну атаку дронів на Бєлгород та область, є руйнування. ФОТОрепортаж
У Росії заявили про обстріл Бєлгорода й області. Внаслідок збиття цілей ППО зафіксовані руйнування інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
"За підсумками ранкових обстрілів органи місцевого самоврядування проводять подомовий обхід. Є руйнування. В цьому випадку, у нас, найголовніше, немає постраждалих, загиблих та поранених серед мирного населення", - зазначив він.
Близько 5 ранку повідомлялося про гучні вибухи над містом. Очевидці скаржилися на дощ із уламків.
У місцевих Telegram-каналах публікують фото уламків. Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.
Топ коментарі
+17 Олександр Томах
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+12 Ирина Корзун
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+8 Виталий #548501
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Кацапи он до Івано-Франківська та Львова вчора добралися , а ми з Белгородом граємось.
Чудово. Так тримати. Абсолютно рівноцінно.
Чому собача? Чому не кошача , папуги або шиншиляча смерть? Шо за кацапські наративи???
Ми , українці, любимо тварин. Ми не кажемо "сабачья смєрть".
Вони мають просто дохнути , як кінчені істоти. І крапка.
Потому и нет практически пострадавших, одни выбитые окна и пару спаленных машин 60-х годов выпуска. Это "воронежский сазар".
Ну-ну...
Самі себе обстрілюють!