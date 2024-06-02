Росіяни заявили про нічну атаку дронів на Бєлгород та область, є руйнування. ФОТОрепортаж

У Росії заявили про обстріл Бєлгорода й області. Внаслідок збиття цілей ППО зафіксовані руйнування інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"За підсумками ранкових обстрілів органи місцевого самоврядування проводять подомовий обхід. Є руйнування. В цьому випадку, у нас, найголовніше, немає постраждалих, загиблих та поранених серед мирного населення", - зазначив він.

Близько 5 ранку повідомлялося про гучні вибухи над містом. Очевидці скаржилися на дощ із уламків.

У місцевих Telegram-каналах публікують фото уламків. Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.

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