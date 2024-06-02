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Росіяни заявили про нічну атаку дронів на Бєлгород та область, є руйнування. ФОТОрепортаж

У Росії заявили про обстріл Бєлгорода й області. Внаслідок збиття цілей ППО зафіксовані руйнування інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"За підсумками ранкових обстрілів органи місцевого самоврядування проводять подомовий обхід. Є руйнування. В цьому випадку, у нас, найголовніше, немає постраждалих, загиблих та поранених серед мирного населення", - зазначив він.

Близько 5 ранку повідомлялося про гучні вибухи над містом. Очевидці скаржилися на дощ із уламків.

У місцевих Telegram-каналах публікують фото уламків. Крім того, вранці були зафіксовані прильоти біля села Шопіне Бєлгородської області.

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Обстріл Бєлгорода 2 червня
Обстріл Бєлгорода 2 червня
Обстріл Бєлгорода 2 червня
Обстріл Бєлгорода 2 червня
Обстріл Бєлгорода 2 червня


Автор: 

обстріл (28648) Бєлгород (508)


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Топ коментарі
+17
В котрий раз вибачайте за "зраду" або песимізм, але ...знов "рівноцінний" обмін. Нам п'ятиповерхівку на Новій Баварії в Харкові розворотили з дев'ятьма загиблими ,а тут три шматки дрона на лавочці бєлгарада????
Чудово. Так тримати. Абсолютно рівноцінно.
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02.06.2024 08:46
+12
А окрім Бєлгорода є ще якісь міста на раісє, які можна було б перетворити у щось подібне на Бахмут чи Вовчанськ?

Кацапи он до Івано-Франківська та Львова вчора добралися , а ми з Белгородом граємось.
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02.06.2024 08:45
+8
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02.06.2024 08:49
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І як воно відчуття коли тобі приліта
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02.06.2024 08:45 Відповісти
ані палітійкай нє інтєрєсуются, тому боженька що ти робиш
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02.06.2024 09:00 Відповісти
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02.06.2024 09:06 Відповісти
А окрім Бєлгорода є ще якісь міста на раісє, які можна було б перетворити у щось подібне на Бахмут чи Вовчанськ?

Кацапи он до Івано-Франківська та Львова вчора добралися , а ми з Белгородом граємось.
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02.06.2024 08:45 Відповісти
В котрий раз вибачайте за "зраду" або песимізм, але ...знов "рівноцінний" обмін. Нам п'ятиповерхівку на Новій Баварії в Харкові розворотили з дев'ятьма загиблими ,а тут три шматки дрона на лавочці бєлгарада????
Чудово. Так тримати. Абсолютно рівноцінно.
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02.06.2024 08:46 Відповісти
Все на що здатні нажаль. Сумна реальність.
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02.06.2024 09:35 Відповісти
Утназві с.Шопіно-помилка. Там літера "Ж" повинна бути.
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02.06.2024 08:46 Відповісти
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02.06.2024 08:49 Відповісти
Ета всьо фєйкі,принесли пів карбюратора від москвіча,сфоткали на лавочці і воняють як будто бімба прилетіла,постанова карочє.
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02.06.2024 08:52 Відповісти
Кацапам собача смерть.⚰️⚰️⚰️
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02.06.2024 08:59 Відповісти
Перестаньте кидатися словами....
Чому собача? Чому не кошача , папуги або шиншиляча смерть? Шо за кацапські наративи???
Ми , українці, любимо тварин. Ми не кажемо "сабачья смєрть".
Вони мають просто дохнути , як кінчені істоти. І крапка.
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02.06.2024 09:11 Відповісти
Так, а де руйнування?
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02.06.2024 09:14 Відповісти
Якось воно нерівноцінно. Може їм теж якусь електростанцію розвалити.
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02.06.2024 09:17 Відповісти
Точно, асфальтом
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02.06.2024 09:28 Відповісти
Якщо так "обстрілювати", то краще взагалі не витрачатися.
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02.06.2024 09:34 Відповісти
Неужели непонятно, шо это кацапские обстрелы, чтобы оправдать варварские обстрелы Харькова, Сум - "А вы посмотрите шо "хохлы" делают с белгородской областью, это же УЖАС".
Потому и нет практически пострадавших, одни выбитые окна и пару спаленных машин 60-х годов выпуска. Это "воронежский сазар".
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02.06.2024 10:04 Відповісти
І русня хоче сказати, що це уламки від дронів? Не від їхніх ракет?

Ну-ну...

Самі себе обстрілюють!
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02.06.2024 10:55 Відповісти
 
 