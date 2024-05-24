У Бєлгороді уламок ракети російського новітнього ЗРГК "Панцирь" пробив дах легковика "ВАЗ" та застряг у салоні. ВIДЕО

У російському Бєлгороді розгінний блок ракети ЗРГК "Панцирь" пробив дах легковика "ВАЗ" та застряг у салоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована частина російської ракети у салоні автомобіля російського виробництва, опублікований у соцмережах.

"Бєлгородська народна республіка, розгінний блок від ЗРГК "Панцирь" пробив авто простому росіянину, котрий явно проти війни", - зазначається у коментарі до відео.

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