У Бєлгороді уламок ракети російського новітнього ЗРГК "Панцирь" пробив дах легковика "ВАЗ" та застряг у салоні. ВIДЕО
У російському Бєлгороді розгінний блок ракети ЗРГК "Панцирь" пробив дах легковика "ВАЗ" та застряг у салоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована частина російської ракети у салоні автомобіля російського виробництва, опублікований у соцмережах.
"Бєлгородська народна республіка, розгінний блок від ЗРГК "Панцирь" пробив авто простому росіянину, котрий явно проти війни", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+33 Старый зольдат
показати весь коментар24.05.2024 12:20
+16 Тетяна Миколаївна
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+11 WRX WRX
показати весь коментар24.05.2024 12:25
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Кричали би що це "хахлы абстрелевают"!
Кацапи цілком самостійно скорше собі повідгризають усі частини організмів, котрі все ще стирчать, аніж закатруплять свого сцаря. Хіба ж Ви не чули такого шедевру: "Єслі нє путєн, то кто???"?
2 "шебека" свидетельствует о том, что пациент догадывается о том, что «непобедимая и легендарная», регулярно теряющая авиабомбы по собственным домам - слегка неправильная, как те пчелы, которые делают неправильный мед.
3 "шебека" - максимальная величина, которую может выдержать одна шапка-ушанка. В таком случае она, в добавок ко всему, начинает сомневаться в том, что прутин - мудрый и умный царь.
4 "шебека" - смертельна доза и носителя такой величины, в живом виде, встретить не получится, поскольку это уже будет «хороший русский». А такое может произойти в том случае, если он усомнится в том, что дело не в его ПВО, армии либо Путине, а в нем самом. Но так - не бывает, а если и бывает, то мы об этом не узнаем, по указанной выше причине. .
Це - бімба!