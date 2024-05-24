В Белгороде обломок ракеты российского новейшего ЗРГК "Панцирь" пробил крышу легковушки "ВАЗ" и застрял в салоне. ВИДЕО

В российском Белгороде разгонный блок ракеты ЗРГК "Панцирь" пробил крышу легковушки "ВАЗ" и застрял в салоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята часть российской ракеты в салоне автомобиля российского производства, опубликована в соцсетях.

"Белгородская народная республика, разгонный блок от ЗРГК "Панцирь" пробил авто простому россиянину, который явно - против войны", - отмечается в комментарии к видео.

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