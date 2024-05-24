В Белгороде обломок ракеты российского новейшего ЗРГК "Панцирь" пробил крышу легковушки "ВАЗ" и застрял в салоне. ВИДЕО
В российском Белгороде разгонный блок ракеты ЗРГК "Панцирь" пробил крышу легковушки "ВАЗ" и застрял в салоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята часть российской ракеты в салоне автомобиля российского производства, опубликована в соцсетях.
"Белгородская народная республика, разгонный блок от ЗРГК "Панцирь" пробил авто простому россиянину, который явно - против войны", - отмечается в комментарии к видео.
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Кричали би що це "хахлы абстрелевают"!
Кацапи цілком самостійно скорше собі повідгризають усі частини організмів, котрі все ще стирчать, аніж закатруплять свого сцаря. Хіба ж Ви не чули такого шедевру: "Єслі нє путєн, то кто???"?
2 "шебека" свидетельствует о том, что пациент догадывается о том, что «непобедимая и легендарная», регулярно теряющая авиабомбы по собственным домам - слегка неправильная, как те пчелы, которые делают неправильный мед.
3 "шебека" - максимальная величина, которую может выдержать одна шапка-ушанка. В таком случае она, в добавок ко всему, начинает сомневаться в том, что прутин - мудрый и умный царь.
4 "шебека" - смертельна доза и носителя такой величины, в живом виде, встретить не получится, поскольку это уже будет «хороший русский». А такое может произойти в том случае, если он усомнится в том, что дело не в его ПВО, армии либо Путине, а в нем самом. Но так - не бывает, а если и бывает, то мы об этом не узнаем, по указанной выше причине. .
Це - бімба!