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Новости Видео Война
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В Белгороде обломок ракеты российского новейшего ЗРГК "Панцирь" пробил крышу легковушки "ВАЗ" и застрял в салоне. ВИДЕО

В российском Белгороде разгонный блок ракеты ЗРГК "Панцирь" пробил крышу легковушки "ВАЗ" и застрял в салоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята часть российской ракеты в салоне автомобиля российского производства, опубликована в соцсетях.

"Белгородская народная республика, разгонный блок от ЗРГК "Панцирь" пробил авто простому россиянину, который явно - против войны", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Белгородцы стоят в пробке и наблюдают, как РСЗО "Град" перегородила дорогу и обстреливает Харьковщину. ВИДЕО

Автор: 

ПВО (2748) Белгород (449)


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Топ комментарии
+33
Нажаль жодна сруска тварюка не постраждала.
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24.05.2024 12:20
+16
жаль , что по машине, а не в голову ******
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24.05.2024 12:24
+11
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24.05.2024 12:25
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Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало (с)
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24.05.2024 12:20 Ответить
Нажаль жодна сруска тварюка не постраждала.
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24.05.2024 12:20 Ответить
От, блін, і навіть "хохлиииии" крикнуть не може... Треба кричати "Панциииир"?
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24.05.2024 12:21 Ответить
жаль , что по машине, а не в голову ******
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24.05.2024 12:24 Ответить
"На Берлин !" "За немками !" - свершилась мечта идиотов !!!

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24.05.2024 14:29 Ответить
Жоден автомобіль не постраждав, тільки якась лада-калайна.
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24.05.2024 12:24 Ответить
та нормально, люк зробить
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24.05.2024 12:56 Ответить
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24.05.2024 12:25 Ответить
Пролетів би на десяток метрів далі - попав би в будинок.

Кричали би що це "хахлы абстрелевают"!
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24.05.2024 12:27 Ответить
ЗАстряг в салоне, бо встряг в землю, типо, "ваз " заякорил.
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24.05.2024 12:29 Ответить
А де машина то? Бачу якесь примітивне корито
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24.05.2024 12:29 Ответить
Росіяни , знищіть путлєра та його банду і все буде нормально 😡
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24.05.2024 12:30 Ответить
Я також тримаю пальцi зхрещеними.
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24.05.2024 12:31 Ответить
Ні, не буде. Там ніколи "нормально" не було.
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24.05.2024 12:34 Ответить
Це фантастика.
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24.05.2024 12:42 Ответить
Там стільки разів вбивали сцарів, що інше стало фантастикою. Дожити сцарю на рашці до смерті від старості - велика вдача.
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24.05.2024 13:14 Ответить
І шо, вбив чергового сраря оте кровожерлеве стадо змінялосьна шось краще?
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24.05.2024 15:54 Ответить
А тих, хто укладає контракт та йде вбивати мешканців сусідньої держави, "братів" і " друзів"?
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24.05.2024 12:42 Ответить
В тому-то й проблема : вони ВСІ - ОДНА БАНДА!!! Одні на фронті вбивають та грабують А інші (в тилу) їм заздрять та заохочують до грабунку!
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25.05.2024 04:06 Ответить
А Ви мрійник .
Кацапи цілком самостійно скорше собі повідгризають усі частини організмів, котрі все ще стирчать, аніж закатруплять свого сцаря. Хіба ж Ви не чули такого шедевру: "Єслі нє путєн, то кто???"?
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25.05.2024 04:13 Ответить
…Величина 1 "шебек" соответствует осознанию того, что собственная ПВО вряд ли перехватит что-то стоящее, зато вполне может развалить дом собственных граждан.

2 "шебека" свидетельствует о том, что пациент догадывается о том, что «непобедимая и легендарная», регулярно теряющая авиабомбы по собственным домам - слегка неправильная, как те пчелы, которые делают неправильный мед.

3 "шебека" - максимальная величина, которую может выдержать одна шапка-ушанка. В таком случае она, в добавок ко всему, начинает сомневаться в том, что прутин - мудрый и умный царь.

4 "шебека" - смертельна доза и носителя такой величины, в живом виде, встретить не получится, поскольку это уже будет «хороший русский». А такое может произойти в том случае, если он усомнится в том, что дело не в его ПВО, армии либо Путине, а в нем самом. Но так - не бывает, а если и бывает, то мы об этом не узнаем, по указанной выше причине. .
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25.05.2024 04:52 Ответить

Це - бімба!
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25.05.2024 19:49 Ответить
Іноді корисно видалити російську раскладку на клавіатурі
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24.05.2024 12:30 Ответить
Пробили ТАЗ !
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24.05.2024 12:36 Ответить
новый вариант люка автомобиля от *************** свинособак.......................................
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24.05.2024 12:39 Ответить
В результаті влучання, до відра з гайками повернулась здатність їздити. Алілуйя!
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24.05.2024 12:41 Ответить
Мабуть "на Берлин" не доїде вже ))))
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24.05.2024 12:58 Ответить
Як точно стріляє "аналоговнєтний" панцир , точно по центру ТАЗу-ВАЗу.
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24.05.2024 13:13 Ответить
Мабуть дуже слабкий двигун, що вирішив додати розгіний блок з панциря, цікаво їхав на Київ за 3 дні чи до Вовчанська за 2?
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24.05.2024 13:36 Ответить
Застряг в асфальті, а не в салоні. Тарантайка просто опинилась на траєкторії.
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24.05.2024 13:36 Ответить
Тож "каліна", для неї то тюнінг.
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24.05.2024 13:44 Ответить
Теперь белому и обосравшемуся городочанину выставят счет за установку люка в его пепелаце
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24.05.2024 13:55 Ответить
Ему еще и санузел в днище сделали... Даже выходить из машины не нужно! АналаГовнет!
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24.05.2024 19:56 Ответить
Колись на Київському водосховищі бачив картину: на лід виїжджає "горбатий" Машина стара і обдерта Навіть номерних знаків нема Чоловік витягує з салону бур Пробурює кілька лунок Наїжджає на них і зупиняється А потім сидить у салоні Поцікавилися Підійшли А у нього переднє пасажирське сидіння зняте і у днищі люк вирізаний Кришка люка відкинута Водій сидить на задньому сидінні і ловить звідти рибу
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25.05.2024 04:13 Ответить
Панцирь пишется через И)
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24.05.2024 14:15 Ответить
Вы врети,это фотомонтаж,на ракете было написано "на Вашингтон"
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24.05.2024 14:52 Ответить
Наколотий на панцирь мальчік в трусіках смотрєлся бі куда ефєктнєє... Нада пафтаріть
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24.05.2024 19:53 Ответить
Кацапи знов дніщє пробили
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24.05.2024 19:58 Ответить
Шановна редакція !! Довго ще ті "Панцирі" будуть "новітніми" ?? Вибачайте, їм вже років 20, мабуть.
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24.05.2024 21:58 Ответить
новітні найкращі в світі супер ******* ультра космічні .....?????
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25.05.2024 10:28 Ответить
 
 