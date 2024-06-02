Россияне заявили о ночной атаке дронов на Белгород и область, есть разрушения. ФОТОрепортаж

В России заявили об обстреле Белгорода и области. В результате сбития целей ПВО зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход. Есть разрушения. В этом случае, у нас, самое главное, нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения", - отметил он.

Около 5 утра сообщалось о громких взрывах над городом. Очевидцы жаловались на дождь из обломков.

В местных Telegram-каналах публикуют фото обломков. Кроме того, утром были зафиксированы прилеты возле села Шопино Белгородской области.

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