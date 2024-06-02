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Россияне заявили о ночной атаке дронов на Белгород и область, есть разрушения. ФОТОрепортаж

В России заявили об обстреле Белгорода и области. В результате сбития целей ПВО зафиксированы разрушения инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход. Есть разрушения. В этом случае, у нас, самое главное, нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения", - отметил он.

Около 5 утра сообщалось о громких взрывах над городом. Очевидцы жаловались на дождь из обломков.

В местных Telegram-каналах публикуют фото обломков. Кроме того, утром были зафиксированы прилеты возле села Шопино Белгородской области.

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Обстріл Бєлгорода 2 червня
Обстріл Бєлгорода 2 червня
Обстріл Бєлгорода 2 червня
Обстріл Бєлгорода 2 червня
Обстріл Бєлгорода 2 червня


Автор: 

обстрел (27312) Белгород (453)


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Топ комментарии
+17
В котрий раз вибачайте за "зраду" або песимізм, але ...знов "рівноцінний" обмін. Нам п'ятиповерхівку на Новій Баварії в Харкові розворотили з дев'ятьма загиблими ,а тут три шматки дрона на лавочці бєлгарада????
Чудово. Так тримати. Абсолютно рівноцінно.
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02.06.2024 08:46
+12
А окрім Бєлгорода є ще якісь міста на раісє, які можна було б перетворити у щось подібне на Бахмут чи Вовчанськ?

Кацапи он до Івано-Франківська та Львова вчора добралися , а ми з Белгородом граємось.
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02.06.2024 08:45
+8
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02.06.2024 08:49
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І як воно відчуття коли тобі приліта
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02.06.2024 08:45 Ответить
ані палітійкай нє інтєрєсуются, тому боженька що ти робиш
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02.06.2024 09:00 Ответить
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02.06.2024 09:06 Ответить
А окрім Бєлгорода є ще якісь міста на раісє, які можна було б перетворити у щось подібне на Бахмут чи Вовчанськ?

Кацапи он до Івано-Франківська та Львова вчора добралися , а ми з Белгородом граємось.
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02.06.2024 08:45 Ответить
В котрий раз вибачайте за "зраду" або песимізм, але ...знов "рівноцінний" обмін. Нам п'ятиповерхівку на Новій Баварії в Харкові розворотили з дев'ятьма загиблими ,а тут три шматки дрона на лавочці бєлгарада????
Чудово. Так тримати. Абсолютно рівноцінно.
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02.06.2024 08:46 Ответить
Все на що здатні нажаль. Сумна реальність.
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02.06.2024 09:35 Ответить
Утназві с.Шопіно-помилка. Там літера "Ж" повинна бути.
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02.06.2024 08:46 Ответить
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02.06.2024 08:49 Ответить
Ета всьо фєйкі,принесли пів карбюратора від москвіча,сфоткали на лавочці і воняють як будто бімба прилетіла,постанова карочє.
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02.06.2024 08:52 Ответить
Кацапам собача смерть.⚰️⚰️⚰️
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02.06.2024 08:59 Ответить
Перестаньте кидатися словами....
Чому собача? Чому не кошача , папуги або шиншиляча смерть? Шо за кацапські наративи???
Ми , українці, любимо тварин. Ми не кажемо "сабачья смєрть".
Вони мають просто дохнути , як кінчені істоти. І крапка.
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02.06.2024 09:11 Ответить
Так, а де руйнування?
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02.06.2024 09:14 Ответить
Якось воно нерівноцінно. Може їм теж якусь електростанцію розвалити.
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02.06.2024 09:17 Ответить
Точно, асфальтом
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02.06.2024 09:28 Ответить
Якщо так "обстрілювати", то краще взагалі не витрачатися.
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02.06.2024 09:34 Ответить
Неужели непонятно, шо это кацапские обстрелы, чтобы оправдать варварские обстрелы Харькова, Сум - "А вы посмотрите шо "хохлы" делают с белгородской областью, это же УЖАС".
Потому и нет практически пострадавших, одни выбитые окна и пару спаленных машин 60-х годов выпуска. Это "воронежский сазар".
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02.06.2024 10:04 Ответить
І русня хоче сказати, що це уламки від дронів? Не від їхніх ракет?

Ну-ну...

Самі себе обстрілюють!
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02.06.2024 10:55 Ответить
 
 