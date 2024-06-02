Россияне заявили о ночной атаке дронов на Белгород и область, есть разрушения. ФОТОрепортаж
В России заявили об обстреле Белгорода и области. В результате сбития целей ПВО зафиксированы разрушения инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход. Есть разрушения. В этом случае, у нас, самое главное, нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения", - отметил он.
Около 5 утра сообщалось о громких взрывах над городом. Очевидцы жаловались на дождь из обломков.
В местных Telegram-каналах публикуют фото обломков. Кроме того, утром были зафиксированы прилеты возле села Шопино Белгородской области.
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Кацапи он до Івано-Франківська та Львова вчора добралися , а ми з Белгородом граємось.
Чудово. Так тримати. Абсолютно рівноцінно.
Чому собача? Чому не кошача , папуги або шиншиляча смерть? Шо за кацапські наративи???
Ми , українці, любимо тварин. Ми не кажемо "сабачья смєрть".
Вони мають просто дохнути , як кінчені істоти. І крапка.
Потому и нет практически пострадавших, одни выбитые окна и пару спаленных машин 60-х годов выпуска. Это "воронежский сазар".
Ну-ну...
Самі себе обстрілюють!