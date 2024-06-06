РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11412 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
8 350 16
США (24808) Трамп (3972)

Трамписты и конспирологи: СМИ проанализировали, кто в США требует остановить поддержку Украины. ИНФОГРАФИКА

Хто у США виступає проти допомоги Україні

Ряд американских политиков, медийщиков, аналитиков, экспертов и организаций активно выступают против предоставления военной помощи Украине. СМИ установили 392 человека и 77 организаций, которые это делают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Texty.org.ua.

По данным издания, более половины фигурантов этого списка принадлежит к движению правых сил. Это, преимущественно, политики трамповского крыла Республиканской партии.

В то же время почти каждый 8-й - представитель движения левых сил: это, в частности, антивоенные активисты и партии левого направления

Остальные не ассоциируют себя с определенными идеологическими платформами. Это, преимущественно, представители медиа и аналитических центров, выступающие против вмешательства США в дела других стран.

Также читайте: Спикер Палаты представителей Джонсон выступает за снятие ограничений для Украины относительно использования американского оружия в войне с РФ

Хто в США проти допомоги Україні
Синий цвет - лица, а красный - организации

Большинство из них не имеют прямых доказанных связей с российским правительством или пропагандистами. Однако они повторяют ключевые месседжи российской пропаганды, призывая власти США дистанцироваться от Украины.

Журналисты отмечают, что только 50 фигурантов этой базы продолжают после 24 февраля 2024-го сотрудничать с российскими медиа и проектами, финансируемыми российскими властями.

Читайте также: США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, - Салливан

Хто в США проти допомоги Україні

Кто объединяет вокруг себя противников помощи Украине

Дональд Трамп - 45-й президент США, кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах в 2024 году. Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения Трамп лично не высказывался против Украины, он остается ключевым центром притяжения для тех, кто последовательно выступает против поддержки Украины.

Хто в США проти допомоги Україні

Такер Карлсон - американский телеведущий и политический обозреватель, известный ультраконсервативными взглядами. Наибольшую известность получил как ведущий политического ток-шоу "Tucker Carlson Tonight" на Fox News. Активный трампист, продвигает российскую пропаганду в отношении Украины. В начале 2024-го взял интервью у Путина, в котором российский диктатор два часа рассказывал миру вымышленную историю о том, почему Украины не существует.

Хто в США проти допомоги Україні

Codepink - левая правозащитная группа, основанная в 2002-м Джоди Эванс и Медеей Бенджамин для противостояния войне в Ираке. Получает финансирование от грантовых организаций, связанных с Коммунистической партией Китая (КПК). На словах осуждает действия РФ, но причину войны видит в расширении НАТО. Считает, что Украина также виновата в агрессии России. Требует отменить санкции против "простых россиян" и учитывать интересы РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине связана с рядом других конфликтов в мире, если ее не остановить, то придется решать проблему глобальной войны, - Волкер

Хто в США проти допомоги Україні

Russia Today (RT) - государственное российское медиа, которое транслирует антиукраинские нарративы на международную аудиторию. По данным сайта SimilarWeb, количество посещений сайта в марте 2024-го составило более 93 млн. Из них 8% были пользователями из США (около 7,5 млн), а 3% - из Канады.

После того, как RT America закрыли, а YouTube-канал RT заблокировали, канал "переехал" на видеохостинговую платформу Rumble, имеющую репутацию пристанища консерваторов и сторонников теорий заговора.

На RT до сих пор работает много американских журналистов. Десятки фигурантов исследования работали, работают или являются частыми гостями эфиров на RT.

Хто в США проти допомоги Україні

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не считаем, что разрешение бить по целям в России повысит уровень эскалации, – Госдеп

Консервативные аналитические центры - организации, адвокатирующие невмешательство США во внешнюю политику. Среди этих центров крупнейшими и самыми влиятельными являются Институт ответственного государственного управления Квинси (Quincy Institute for Responsible Statecraft) и Фонд "Наследие" (Heritage Foundation).

Хто в США проти допомоги Україні

Infowars - американский ультраправый сайт, специализирующийся на распространении фейковых новостей и конспирологических теорий. Главный редактор этого сайта Алекс Джонс (в 2022-м суд признал его виновным в распространении дезинформации об убийстве в школе) часто гостит на эфирах у Такера Карлсона, который представляет его как "запретного пророка" и "носителя скрытых истин".

Хто в США проти допомоги Україні

Авторы расследования отметили, что это не полный перечень публичных лиц, выступающих за отказ от помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не планируют отправлять военных инструкторов в Украину, - Салливан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
короче инфо шалавы или просто упоротые имбецилы....такие были всегда,главное чтоб в процентном соотношении менее 10-15 процентов таких было.
показать весь комментарий
06.06.2024 11:47
+4
А навіщо вони їх розділили на підгрупи? Це ж одні й ті самі люди, в них земля пласка та шахрай сторіччя за героя
показать весь комментарий
06.06.2024 11:45
+4
що ще раз доводить, шо насправді між уль тра-правими і ультра-лівими різниці майже немає. це лише декорації до єдиного злочинного політичного режиму - авторитаризму.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навіщо вони їх розділили на підгрупи? Це ж одні й ті самі люди, в них земля пласка та шахрай сторіччя за героя
показать весь комментарий
06.06.2024 11:45 Ответить
Знову Риго-ОПешна бикодипломатія? Цитата "Спікер Палати представників Джонсон виступає за зняття обмежень для України щодо використання американської зброї у війні з РФ"
показать весь комментарий
06.06.2024 11:45 Ответить
Рашен пропаганда тупа й розрахована на примітивні мізки. Біда що власників таких мізків в деяких країнах до 73%...
показать весь комментарий
06.06.2024 11:46 Ответить
короче инфо шалавы или просто упоротые имбецилы....такие были всегда,главное чтоб в процентном соотношении менее 10-15 процентов таких было.
показать весь комментарий
06.06.2024 11:47 Ответить
На хріна я це прочитала? Це хіба не є поширення російських наративів?
показать весь комментарий
06.06.2024 11:54 Ответить
Чим Трамп відрізняється від політики Байдена неескалації... обидва старі діди із стертими моральними принципами... Два роки Байден затримував допомогу ... злив у урну лендліз... заборонив на початку передачу польских мігів коли вони були конче потрібні... не використав 6 млрд.. з перешої допомоги розказуючи що немає якоїсь там процедури в результаті більше 6 місяців нічого в Україну не надходило.... А всі його тепершні дії це передвиборча х...ня тому що його тикають носом в лайно із затримкою допомоги та відсутності стратегії на перемогу тому він і почав щось робити

Той же Трамп колись ввів мита щодо китайських товарів а Байден одразу по приході зняв їх.. що дало Китаю велику економічну вигоду від теперішньої війни... через купівлю у орків дешевих ресурсів і за юані.. які він може друкувати в любому розмірі... а потім орки можуть тратити їх тільки на купівлю китайської продукції... тому що нікому більше вони нах... не треба

По друге витягнули тезами а в оригіналі дослідження є Серед політичних активістів та рухів переважають ліві - здебільшого це пацифісти. До них також належить політичні об'єднання демократів
показать весь комментарий
06.06.2024 12:45 Ответить
перший проявився...
Ну, зрозуміло, що https://censor.net/user/179977 - типовий 73/43%зебіл. В нього всі винуваті, окрім бубочки...
показать весь комментарий
06.06.2024 13:11 Ответить
Бот безмозглий якщо ти не замітив то я просто описав всі його дії... і процитував статтю на яку тут посилаються... де пише що ліве крило демів до яких до речі відносить і дід з Обамою робить те саме що і трампісти....
показать весь комментарий
06.06.2024 20:21 Ответить
що ще раз доводить, шо насправді між уль тра-правими і ультра-лівими різниці майже немає. це лише декорації до єдиного злочинного політичного режиму - авторитаризму.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:04 Ответить
Раковая опухоль под микроскопом.
показать весь комментарий
06.06.2024 12:07 Ответить
"понад половина фігурантів списку тих, хто у США вимагає припинити підтримку України - належить до руху правих сил. Це переважно політики трампівського крила Республіканської партії" (с)

магашисти/трампісти та , які ще сьогодні срали на гілці "..."; а також та , які так само срали на інфі "" - ще не отримали інструкцій, як "спростовувати" цю інфу...
показать весь комментарий
06.06.2024 13:06 Ответить
А "трампісти" як я розумію це евфемізм до слова "*******"?
О врємєна, о нрави!
показать весь комментарий
06.06.2024 13:13 Ответить
Трамписты и конспирологи=********.
показать весь комментарий
06.06.2024 15:30 Ответить
Это выдуманная ипсо.
показать весь комментарий
17.06.2024 02:29 Ответить
 
 