Спикер Палаты представителей Джонсон выступает за снятие ограничений для Украины относительно использования американского оружия в войне с РФ
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что частичных разрешений для ВСУ на использование оружия США от администрации Байдена, недостаточно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Джонсон планирует поднять этот вопрос в разговоре с администрацией Белого дома.
"Я не считаю, что мы должны заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине. Я считаю, что нам нужно дать им оружие, необходимое для защиты, и для того, чтобы дать отпор россиянам. Я не согласен с президентом в этом. Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", - заявил спикер.
Ранее в тот же день лидеры Демократической партии в Палате представителей также выразили надежду, что все ограничения на использование оружия США против России будут сняты.
В частности, заместитель председателя фракции демократов в Палате представителей, конгрессмен Тед Лю сказал, что поддерживает снятие всех ограничений с украинской армии относительно использования американского оружия.
А глава фракции Пит Агилар добавил, что администрация президента США работает над предоставлением Украине инструментов, необходимых "для ведения войны и победы в войне".
Пожалуйста, подождите...
Ну и хорошо!
Якщо ні - тоді немає перевзування.
Закон про допомогу, котрий Джонсон розділив на окремі, та додав пункти
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати активи росії на користь України
на це було витрачено 2 місяці, починаючи з лютого 2024
до цього закон знаходився в Сенаті, де більшість мають демократи - та не голосувався
демократи нічого не змінили по сумам, з того що просила адміністрація
7.8млрд на ПДА на всі країни, а не тільки Україна
13.4млрд на USAI, через 7+ років
1.4млрд FMF
це все що попросила адміністрація
також ніколи демократи, не сказали слово "перемога"
зараз закінчується термін 45 днів, на розрозбку плана перемоги України
адміністрація може проігнорувати закон, як це зробила з лендлізом для України
котрий також запропонували республіканці в січні 2022
а зараз знову внесли в Сенат новий закон про лендліз для Україниі
це ті котрі - "перевзуваються на ходу"
почекаємо, та побачимо
(слова народные)
Неприметный, маленького роста
Бороденка под парик
- Ленин!?
- Ленин.
Отвечал, прищурясь, просто...
Как в***ет ему печник!
В Сенаті більшість у демократів
Ось закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 про допомогу
згідно картки закона
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників, коли ще був попередній спікер, котрого зняли демократи
після цього закон передали в Сенат, котрий "працював" над ним до 13 лютого 2024 року
Passed Senate (02/13/2024)
Потім Сенат підтримав зміни Палати представників
House agreed to Senate amendment (04/20/2024)
Зміни включають
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати активи росії
Ці зміни внесли республіканці, включаюи Джонсона - витративши 2 місяці
Питання:
- що робили демократи в Сенаті з законом з 7 березня 2023 року до 13 лютого 2024 року?
- як Джонсон міг впливати на Сенат, якщо він в Палаті представників?
- як Джонсон котрого обрали в жовтні 2023 року, міг поставити закон на голосування, котрий знаходився в Сенаті до 13 лютого 2024 року?
- чому демократи за майже рік, не внесли в закон наприклад "план перемоги" України, котрий внесли республіканці?
Закон підписаний 24 квітня 2024
Public Law No: 118-50 (04/24/2024)
Питання:
- з 2022-2023 років, не використані 4.2млрд PDA повноважень президента.
Без посилання на закон, не використовували тому що "не комфортно", якщо не поповнюються склади.
Конгрес дозволив поповнити склади на 13.4млрд
На 06.06.2024 президент підписав 3 PDA на суму 1.6млрд
"Дискомфорта" немає, повноваження є - що заважає використати решту суми, котра повинна була бути надана ще до 1 жовтня 2023
?
- USAI мав залишок в 6.6млрд без контрактів на виготовлення, з 2023 року.
"Не комфортно" не було, закони не забороняли, повноваження були
Чому заключили контракти на 6млрд, тільки після 24 квітня 2024 року?
подивимось текст та картку для уточнення скільки він лежав
В статті, сказано, що кожного разу в Сенаті блокувався закон
В Сенаті більшість у демократів, а Джонсон взагалі не має відношення до Сенату
Тоді риторичне питання до чого тут Джонсон
в статті сказано, що той закон блокувався, бо не було згоди по питаннях кордону. і коли питання по кордону зайшли в тупик, Макконел (респ) і Шумер (дем) вирішили викинути питання кордону із цього закону і проголосувати його. що вони і зробили. проголосували 70 проти 29 і направили його у Палату.
і тоді відповідь на твоє "риторичне" питання - А Джонсон тут до того, що той закон, який проголосував Сенат 13 лютого, Джонсон виставив на голосування тільки 24 квітня, розділивши його на частини. міг би і не ділити і не чекати стільки часу, а міг би відразу 14 лютого (чи навіть 13 лютого - у той самий день, коли йому передали цей закон із Сенату) поставити його на голосування в Палаті і за нього так само проголосували би. і вже 15 лютого могли би його передати на підпис Байдену. чому цього не зробили? питання. хто винен? точно не демократи, бо вони таки протягнули його у Сенаті.. Білий дім просив ще у минулому році в серпні місяці прийняти той закон до початку фінансового року. Білий дім тоді запрошував 60 лярдів допомоги для України і її так і виділили. тільки не в минулому році, коли він її просив, а виділили її в квітні наступного року. практично на таку саму суму, яку він і просив. І що, тут винен Байден, що так довго тягнули з виділенням допомоги? він як запросив 60 лярдів, то так і виділили цю суму. тільки не у серпні-вересні минулого року, а в квітні поточного року.
Вина Джонсона, що він витратив 2 місяці на погодження змін з іншими конгресменами до закону
Зміни:
- розробити план перемоги України - не відомо, чи виконується
- надати ракети атакамс - виконується
- конфіскувати активи росії на користь України - виконується
Питання, чи були ці зміни, котрі тепер закріплені в законі - варті 2 місяців?
"він як запросив 60 лярдів" - для України там немає 60 млрд
приблизно 30млрд включаючи бюджет та військову допомогу
7.8млрд PDA виділяються на всі країни.
В 2022-2023 роках чітко було сказано, що для України PDA
Скільки зараз буде для України?
За 6 тижнів, після виділення "60 ярдів", підписано 1.6млрд PDA, хоча зависло 4.2млрд з 2022-2023 років
В чому проблема підписати за один раз 4.2млрд?
Навіщо відкладати?
Джонсон тут ні до чого.
Те що додав Джонсон - все таки краще, що це не слова, а тепер закон
Наприклад ракети атакамс
Побачимо, що буде з розробкою плана перемоги України
45 днів майже закінчились
хм.. під план перемоги потрібно буде виділити кілька сотень лярдів доларів та ще й послати в Україну війська і західну авіацію... вони 60 лярдів не могли виділити..
Осінь 2023 https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги - без відповіді від адміністрації
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine
Квітень 2024 - https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 закон про допомогу
SEC. 504. Not later than 45 days after the date of enactment of this division, .... strategy regarding United States support for Ukraine against aggression by the Russian Federation
SEC. 505. (a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
закон котрий має підрозділ, конфіскація російських активів
про план перемоги - там що треба його розробити, тоді може будуть давати кошти під конкретні цілі
"стратегію щодо підтримки Сполученими Штатами України проти агресії з боку Російської Федерації: за умови , що така стратегія буде багаторічною, встановити конкретні і досяжні цілі, визначте та визначте пріоритетність інтересів національної безпеки Сполучених Штатів, а також включіть показники, які будуть використовуватися для вимірювання прогресу в досягненні таких цілей: За умови , що така стратегія включатиме оцінку, на основі фінансового року за фінансовим роком, ресурсів, необхідних Сполученим Штатам для досягнення таких цілей, включаючи допомогу в прискоренні перемоги України над силами вторгнення Росії у спосіб, який найбільше відповідає інтересам і цілям Сполучених Штатів"
ну а 60млрд, навіть зараз немає
У республіканців якось все послідовно - так. послідовно блокувати виділення допомоги. ту таки правда. будь-яка притомна людина розуміє, що не буде ніякої перемоги і не може її бути, коли виділяти допомогу пакетами та ще й з затримками по півроку в той час, коли кацапи виділяють щорічно на війну 120 лярдів доларів.... іншими словами, якби респи і справді були би зацікавлені у перемозі, то тоді вони не блокували би півроку виділення цього мізерного пакету, а їпали би адміністрацію Байдена, щоб той запрошував пакет не 60, а 160 лярдів, під який можна вже було би чітко розписати усю номенклатуру зброї і реально вибудувати спільно з Пентагоном план перемоги... все інше і навіть те, що ми бачимо зараз - це просто політичні маніпулювання для рейтингів перед виборами, як-то питання стіни, закріпити на законодавчому рівні передачу атакамсів (які вже постачались в Україну більше місяця назад, ніж як закріпили це в законі. та й то там закріпили в законі так, що там Байден все одно сам рішав чи давати атакамси чи ні) чи надання допомоги Україні у кредит, щоб не дражнити виборців Трампа.
спочатку план, ціль - потім кошти на це
інакше не зрозуміло, чи можна досягти цілі наданими коштами.
" коли виділяти допомогу пакетами" - так вони виділяють на бюджетний рік
адміністрація видає мікропакетами, з затримкою, з обмеженнями, та з огляду на успіх/невдачу на фронті.
"їпали би адміністрацію Байдена, щоб той запрошував пакет не 60, а 160 лярдів" - так для цього республіканці в січні 2022 запропонували лендліз та жорсткі санкції
адміністрація санкцї не ввела
лендліз не відкрила - хоча обіцяла, якщо закінчаться кошти, тоді буде лендліз, кошти закінчились - обіцянку не виконали
Тобто це значить, що не потрібні кошти на лендліз, це просто рішення президента
як інакше? спочатку - ціль, а вже потім план... а ціль тут одна єдина - максимальне винищення кацапні на українській землі. а для цього потрібна зброя, тобто виділення фінансових пакетів допомоги. і чим більше затягують з виділенням тих пакетів допомоги, то тим більше гине українських захисників, які без *********** сидять в окопах.
тоді в чому різниця платити за лендліз, або за відновлення.
вигідніше за лендліз - тому, що це гарантує перемогу
візьміть ссср, котрий заплатив за лендліз десь 10млрд по поточних цінах,
отримавши зброї в десятках тисяч одиниць
розрахунок/повернення через 50 років, тобто ціна 200млн в рік - це багато?
виділили - 60млрд, з яких тільки 30млрд
В чому проблема, одномоментно віддати залишок 2022-2023 років в 4.2млрд ?
За трохи більше ніж місяць - підписано, тільки 1.6млрд
USAI 6.6млрд 2022-2023 років, також не заключали, поки не проголосують пакет - хоча жодних обмежень не було, та немає...
"це значить, що Байден мислить стратегічно"
дивлячись https://youtu.be/sSW-CyEMBPQ відео , здається, що "стратегчно" мислять інші люди
перемога. а що ти вважаєш перемогою? Джонсон не план перемоги запитував у Білого дому, а план стратегії Білого дому по Україні. це різні речі. Навіть якщо Україна збережеться в тій території, яку вона контролює зараз, то для Штатів це може бути перемогою, бо Україна збереглася як країна на політичній карті світу. а для України це буде поразка, бо мета України і бажання вийти на кордони 91-го року. а щоб вийти на кордони 91-го року, американцям потрібно буде виділяти не десятки лярдів доларів щорічної військової допомоги, а паритетно кацапам, як вони виділяють щороку на війну - 120 лярдів, а може навіть і більше. і це не факт, що дасть змогу українцям вийти на кордони 91-го року. потрібна буде ще допомога західних військ, бо самі ЗСУ навряд чи зможуть вигнати ту орду з України власними силами хоч і з західною зброєю у достатній кількості. то ж ти тут менше розкидайся словами перемога, бо щось не було ні слова чути від Трампа, що він готовий буде послати свої війська в Україну. проте чули від нього дуже чітко, що він за добу зможе владнати війну. хмм. за добу на кордони 91-го року вийти аж ніяк не вдасться. навіть із військами США.
Явно доплачують тим хто пише образи без фактів, як "А за свій підарасізм у Конгресі"
P. S. Відповідаю: - так , я теж не тямлю у тому.
У Рейгана також було гасло "Мир через силу"
в пресі, щоб американці не асоціювали з Рейганом, назвали закон про тік-ток
хоча в законі, слово тік-ток 1 раз
а наприклад слово Україна біля 100 раз, та закон має цілу секцію
про конфіскацію активів росії на користь України
На жаль демократи з точку зору законів, нічого подібного не роблять
Хоч кілок їм на голові теши - брешуть. Брешуть навіть тоді, коли їм тикаєш інфи, навіитьб з сайту Цензора, як саме затримувалося проходження законопроектів про допомогу, як і чому без цих рішень Конгресу (передовсім Палати) Байден не міг почати постачання зброї в чинному фінансовому році...
"про це тоді трубили всі змі. не було би цього закону, про це ніхто і не писав би тоді. тож якщо тебе цікавить номер того закону, то пошукай сам."
надав тільки статью
https://forbes.ua/preview/19176?hash=48019a2412d88392fb4e7f52290bce3c
відкриваємо, та дивимось Контекст
"6 грудня 2023 року у Сенаті США був заблокований законопроєкт про https://forbes.ua/news/do-senatu-ssha-podali-noviy-zakonoproekt-na-111-mlrd-iz-dopomogoyu-dlya-ukraini-06122023-17707 фінансування на $110,5 млрд . Він не отримав 60 голосів, необхідних для початку дебатів у Сенаті"
"4 лютого 2024 року сенатори США оприлюднили https://forbes.ua/news/senat-ssha-oprilyudniv-zakonoproekt-pro-paket-mizhnarodnoi-dopomogi-tam-peredbacheno-60-mlrd-dlya-ukraini-05022024-18978 двопартійний законопроєкт на $118 млрд , який передбачає фінансування охорони кордонів США, військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Однак 7 лютого Сенат не підтримав двопартійну угоду."
"8 лютого Сенат ухвалив рішення, необхідне для подальшого розгляду законопроєкту про виділення https://forbes.ua/news/senat-ssha-progolosuvav-za-rozglyad-chistogo-zakonoproektu-pro-dopomogu-ukraini-izrailyu-i-tayvanyu-08022024-19098 $95 млрд допомоги, але без міграційної реформи ."
Де тут Палата представників, та Джонсон котрий лідер більшості в Палаті представників?
Все відбувалось в Сенаті
На сьогодні закон ухвалено
Пройшло 6 тижнів, з залишка PDA 4.2млрд, котрі з 2022-2023 років, використано тільки 1.6млрд
Раніше було "не комфортно", чому зараз не надаеться?
Чекають "визначну" дату - саміт миру, саміт НАТО?
Пнх