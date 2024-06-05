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Спікер Палати представників Джонсон виступає за зняття обмежень для України щодо використання американської зброї у війні з РФ

джонсон,майк

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що часткових дозволів для ЗСУ на використання зброї США від адміністрації Байдена, недостатньо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Джонсон планує порушити це питання у розмові з адміністрацією Білого дому.

"Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", – заявив спікер.

Раніше того ж дня, лідери Демократичної партії у Палаті представників також висловили сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті.

Також читайте: Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ, - Білий дім

Зокрема, заступник голови фракції демократів у Палаті представників, конгресмен Тед Лю сказав, що підтримує зняття усіх обмежень з української армії щодо використання американської зброї.

А голова фракції Піт Агілар додав, що адміністрація президента США працює над наданням Україні інструментів, необхідних "для ведення війни та перемоги у війні".

Використання американської зброї для ударів по території РФ

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS. Проте ЗСУ можуть вражати американською зброєю російські бойові літаки, які перебувають над територією РФ.

Читайте також: США найближчими тижнями оголосять про нову військову допомогу Україні, - Салліван

Автор: 

Конгрес США (1228) США (22861) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+16
Джонсон типу віруючий і на днях зустрічався з делегацією церков України. І ті розказали що витворяє кацапня на окупованих зі священиками, про позасудові страти, концтабори. Дядько трохи оху-їв ну і от результат...
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06.06.2024 00:15
+13
Быстро переобулся)
Ну и хорошо!
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06.06.2024 00:14
+13
не дивились би Ви цих раніше нікому невідомих "стратегів". там зараз їх ціла юрба вангує по всім помийкам.
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06.06.2024 01:29
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Быстро переобулся)
Ну и хорошо!
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06.06.2024 00:14 Відповісти
Він що колись виступав проти ударів по Засрашці зброєю США ?
Якщо ні - тоді немає перевзування.
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06.06.2024 01:48 Відповісти
не говорив він так, а робив ще гірше: блокував розгляд законопроектів, які відкривали шлях до постачання військової допомоги Україні в поточному фінансовому році.
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06.06.2024 10:05 Відповісти
То він до останнього гальмував надання підтримки Україні, а зараз на льоту перевзувся. Напевно через майбутні вибори. Побачим що вони заспівають після виборів.
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06.06.2024 00:15 Відповісти
Дозвіл Заходу бити по Росії наближає звільнення півдня України і Криму, а Керченський міст завалять до скріпної дати, вважає полковник запасу Олег Жданов.
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06.06.2024 01:18 Відповісти
не дивились би Ви цих раніше нікому невідомих "стратегів". там зараз їх ціла юрба вангує по всім помийкам.
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06.06.2024 01:29 Відповісти
ти ще "підполковника арестовича" тут процитуй
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06.06.2024 02:16 Відповісти
Не бреши. Гальмував не він, а Байден. Забув уже, хто блокував постачання озброєнь в Україну, починаючи з 27 грудня 2023 року впродовж 4 місяців? При тому, що гроші Білий дім мав, зброї на складах повно.
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06.06.2024 06:23 Відповісти
Це брехня
Закон про допомогу, котрий Джонсон розділив на окремі, та додав пункти
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати активи росії на користь України
на це було витрачено 2 місяці, починаючи з лютого 2024

до цього закон знаходився в Сенаті, де більшість мають демократи - та не голосувався

демократи нічого не змінили по сумам, з того що просила адміністрація
7.8млрд на ПДА на всі країни, а не тільки Україна
13.4млрд на USAI, через 7+ років
1.4млрд FMF
це все що попросила адміністрація

також ніколи демократи, не сказали слово "перемога"
зараз закінчується термін 45 днів, на розрозбку плана перемоги України
адміністрація може проігнорувати закон, як це зробила з лендлізом для України
котрий також запропонували республіканці в січні 2022
а зараз знову внесли в Сенат новий закон про лендліз для Україниі
це ті котрі - "перевзуваються на ходу"

почекаємо, та побачимо
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06.06.2024 09:27 Відповісти
Джонсон типу віруючий і на днях зустрічався з делегацією церков України. І ті розказали що витворяє кацапня на окупованих зі священиками, про позасудові страти, концтабори. Дядько трохи оху-їв ну і от результат...
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06.06.2024 00:15 Відповісти
Файний анекдот - дядько не знав ( бо це анекдот - навіть пояснювати не буду чому це анекдот ).
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06.06.2024 00:27 Відповісти
Нагадує радянську казку "лєнін і пєчнік".
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06.06.2024 00:35 Відповісти
Ленин и печник
(слова народные)

Неприметный, маленького роста
Бороденка под парик
- Ленин!?
- Ленин.
Отвечал, прищурясь, просто...
Как в***ет ему печник!
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06.06.2024 00:48 Відповісти
Круто задвінул! Внушаіть...
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06.06.2024 02:50 Відповісти
Це правильне намагання ...бо дороще буде захищати Захід ,коли туда прийде не тільки кацапський зольдат а і китайський, про шо США розказали на сходняку в ЄС...
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06.06.2024 00:17 Відповісти
Джонсон перекваліфіковується в республіканські яструби ?
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06.06.2024 00:20 Відповісти
"Я закінчу війну в Україні за день, якщо мене переоберуть. Я покладу цьому кінець. Це буде легко. Багато в чому це пов'язано з грошима", - сказав Трамп.
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06.06.2024 00:37 Відповісти
Джонсон это 100% человек Трампа, без его согласия он ничего не будет делать... Трамп затеял какую то очередную авантюру?
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06.06.2024 00:37 Відповісти
Дати дозвіл Україні бити територією Росії американською зброєю - це авантюра? Знову Трамп винен? Щось у тебе з мізками не те.
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06.06.2024 06:26 Відповісти
А за свій підарасізм у Конгресі, через який понад півроку гинули наші бійці, так і не перепросив.
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06.06.2024 00:38 Відповісти
За загибель бійців України відповідає (можливо, якщо є за що) тільки президент, уряд та війскове керівництво УКРАЇНИ.
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06.06.2024 01:45 Відповісти
Хто всравсь - невістка. Так і у вас. У вас мабуть ХРОНІЧНА ненависть до України. Якщо у вас потік кран на кухні, теж Зеленський винуватий?
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06.06.2024 02:13 Відповісти
якщо у тебе дах тече (як у прямому, так і у переносному сенсі) то винен саме ти! краще помовч, бо ти вже ступив на досить тонку кригу...
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06.06.2024 02:21 Відповісти
Підарасом, що гальмує американську допомогу українцям, його називали свої ж колеги конгресмени, не кажучи вже про Сенат.
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06.06.2024 12:03 Відповісти
Джонсон лідер більшості республіканців в Палаті представників
В Сенаті більшість у демократів

Ось закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 про допомогу
згідно картки закона
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників, коли ще був попередній спікер, котрого зняли демократи

після цього закон передали в Сенат, котрий "працював" над ним до 13 лютого 2024 року
Passed Senate (02/13/2024)

Потім Сенат підтримав зміни Палати представників
House agreed to Senate amendment (04/20/2024)

Зміни включають
- розробити план перемоги України
- надати ракети атакамс
- конфіскувати активи росії

Ці зміни внесли республіканці, включаюи Джонсона - витративши 2 місяці

Питання:
- що робили демократи в Сенаті з законом з 7 березня 2023 року до 13 лютого 2024 року?
- як Джонсон міг впливати на Сенат, якщо він в Палаті представників?
- як Джонсон котрого обрали в жовтні 2023 року, міг поставити закон на голосування, котрий знаходився в Сенаті до 13 лютого 2024 року?
- чому демократи за майже рік, не внесли в закон наприклад "план перемоги" України, котрий внесли республіканці?

Закон підписаний 24 квітня 2024
Public Law No: 118-50 (04/24/2024)
Питання:
- з 2022-2023 років, не використані 4.2млрд PDA повноважень президента.
Без посилання на закон, не використовували тому що "не комфортно", якщо не поповнюються склади.
Конгрес дозволив поповнити склади на 13.4млрд
На 06.06.2024 президент підписав 3 PDA на суму 1.6млрд
"Дискомфорта" немає, повноваження є - що заважає використати решту суми, котра повинна була бути надана ще до 1 жовтня 2023
?
- USAI мав залишок в 6.6млрд без контрактів на виготовлення, з 2023 року.
"Не комфортно" не було, закони не забороняли, повноваження були
Чому заключили контракти на 6млрд, тільки після 24 квітня 2024 року?
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06.06.2024 09:52 Відповісти
а скільки часу лежав в палаті закон, який прийняли у Сенаті після того як викинули з цього закону частину, де йшлося про кордон, по якій так і не досягли згоди демократи з респами за цілу зиму? про це ж тоді всі ЗМІ трубили. І у Сенаті тоді проголосували цей закон уже без стіни і відправили його у Палату. і Джонсон тоді сказав, що той закон буде лежати мертвим грузом і він його ставити на голосування не буде, бо там нема угоди про кордон.
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06.06.2024 10:06 Відповісти
який номер закона, або посилання на закон?
подивимось текст та картку для уточнення скільки він лежав
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06.06.2024 10:20 Відповісти
про це тоді трубили всі змі. не було би цього закону, про це ніхто і не писав би тоді. тож якщо тебе цікавить номер того закону, то пошукай сам.
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06.06.2024 10:25 Відповісти
https://forbes.ua/preview/19176?hash=48019a2412d88392fb4e7f52290bce3c чи ти вже забув про таке? а як срав тут цілу зиму на форумі на Байдена і демократів теж забув?
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06.06.2024 10:35 Відповісти
Тобто посилання на закон заблокований в Палаті представників особисто Джонсоном - не буде?

В статті, сказано, що кожного разу в Сенаті блокувався закон
В Сенаті більшість у демократів, а Джонсон взагалі не має відношення до Сенату

Тоді риторичне питання до чого тут Джонсон
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06.06.2024 12:04 Відповісти
тобі посилання на Форбс мало? і що за той закон у Сенаті тоді проголосувало 70 "за" виділення допомоги і "29" проти - тобі про це теж нічого не говорить? і це ще, крім Форбс надрукувало багато інших змі. чи то все є брехня по-твоєму? було би так, то тоді ці всі видання зачмирили би за дезінформацію.

в статті сказано, що той закон блокувався, бо не було згоди по питаннях кордону. і коли питання по кордону зайшли в тупик, Макконел (респ) і Шумер (дем) вирішили викинути питання кордону із цього закону і проголосувати його. що вони і зробили. проголосували 70 проти 29 і направили його у Палату.

і тоді відповідь на твоє "риторичне" питання - А Джонсон тут до того, що той закон, який проголосував Сенат 13 лютого, Джонсон виставив на голосування тільки 24 квітня, розділивши його на частини. міг би і не ділити і не чекати стільки часу, а міг би відразу 14 лютого (чи навіть 13 лютого - у той самий день, коли йому передали цей закон із Сенату) поставити його на голосування в Палаті і за нього так само проголосували би. і вже 15 лютого могли би його передати на підпис Байдену. чому цього не зробили? питання. хто винен? точно не демократи, бо вони таки протягнули його у Сенаті.. Білий дім просив ще у минулому році в серпні місяці прийняти той закон до початку фінансового року. Білий дім тоді запрошував 60 лярдів допомоги для України і її так і виділили. тільки не в минулому році, коли він її просив, а виділили її в квітні наступного року. практично на таку саму суму, яку він і просив. І що, тут винен Байден, що так довго тягнули з виділенням допомоги? він як запросив 60 лярдів, то так і виділили цю суму. тільки не у серпні-вересні минулого року, а в квітні поточного року.
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06.06.2024 12:29 Відповісти
Виходить все таки, що закон був в Сенаті
Вина Джонсона, що він витратив 2 місяці на погодження змін з іншими конгресменами до закону
Зміни:
- розробити план перемоги України - не відомо, чи виконується
- надати ракети атакамс - виконується
- конфіскувати активи росії на користь України - виконується

Питання, чи були ці зміни, котрі тепер закріплені в законі - варті 2 місяців?

"він як запросив 60 лярдів" - для України там немає 60 млрд
приблизно 30млрд включаючи бюджет та військову допомогу
7.8млрд PDA виділяються на всі країни.
В 2022-2023 роках чітко було сказано, що для України PDA
Скільки зараз буде для України?

За 6 тижнів, після виділення "60 ярдів", підписано 1.6млрд PDA, хоча зависло 4.2млрд з 2022-2023 років
В чому проблема підписати за один раз 4.2млрд?
Навіщо відкладати?
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06.06.2024 12:39 Відповісти
надати ракети атакамс.. поки Джонсон це обговорював, то ракети ще в березні були передані Україні.
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06.06.2024 12:50 Відповісти
закон не був у Сенаті, він там створювався і йшли торги. навіть якби його поставив на голосування Шумер, то за нього не проголосували би респи, а голосів демократів там не вистачило би, бо для проходження цього закону потрібно було щонайменше 60 голосів Сенату, а у демів в Сенаті тільки 51 чи 52. тобто потрібні були ще голоси респів. тому той закон там і "лежав" стільки часу і в процесі цього "лежання" деми і респи в Сенаті торгувались по кордону. бо. без вирішення питань по кордону респи не хотіли за цей закон голосувати ще у минулому році. тому й пов'язали всі ці питання в один пакет, щоб ніхто нікого не кинув після голосування по тому чи по іншому питанню. і коли переговори по кордону в Сенаті зайшли у тупик (тобто на час тих переговорів той закон лежав у Сенаті, бо за нього не було голосів респів), то вже сам Макконел наїхав на своїх сенаторів респів з тим, що вони хочуть по кордону отримати все, а всього отримати неможливо, оскільки політика - це є мистецтво компромісу і демократи і так пішли на значні поступки по кордону). і тільки після того як не змогли домовитись по кордону, коли респи вийшли з заявою, що такого компромісу по кордону їм мало, то Макконел із найбільш притомними своїми сенаторами і Шумером вирішили рухатися далі по тому закону вже без питання кордонів. ось із-за чого був той сир-бор. і як тільки питання кордону викинули із цього закону, то той закон 13.02 проголосували і відправили у Палату, де він ще пролежав більше 2 місяців. і вже Джонсон у палаті не піднімав питання кордону, а як відмазку вже почав тулити то якусь кліматичну угоду, то питання біженців Гази, то питання надання допомоги Україні у кредит і так далі і так далі.. це ж було все. підніми хроніку новин з лютого по квітень по Конгресу... і тільки коли Іран масово обстріляв Ізраїль, то тоді заворушилися і в Конгресі, бо вже не було куди задкувати і потрібно було виділяти допомогу, бо там не тільки допомога Україні в тому пакеті, але й допомога Ізраїлю теж була прописана, при чому там було 16, а Джонсон додав ще трохи і проголосували 24 лярди для Ізраїлю.
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06.06.2024 13:07 Відповісти
Ну ось і вияснили, що закону не було, створювався в Сенаті - торгувались
Джонсон тут ні до чого.

Те що додав Джонсон - все таки краще, що це не слова, а тепер закон
Наприклад ракети атакамс

Побачимо, що буде з розробкою плана перемоги України
45 днів майже закінчились
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06.06.2024 13:43 Відповісти
Джонсон тут до чого. він міг його поставити на голосування у той же день, коли йому його передали проголосований вже у Сенаті. а він його поставив на голосування тільки через 2 місяці. та й це не головне. він міг його поставити на голосування ще у минулому році відразу після свого призначення спікером. Спочатку це питання виділення допомоги Україні обговорювалося у Палаті. і коли воно там лежало мертвим грузом, то тоді його почали рухати через Сенат.

хм.. під план перемоги потрібно буде виділити кілька сотень лярдів доларів та ще й послати в Україну війська і західну авіацію... вони 60 лярдів не могли виділити..
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06.06.2024 13:50 Відповісти
У республіканців якось все послідовно

Осінь 2023 https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги - без відповіді від адміністрації
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine

Квітень 2024 - https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 закон про допомогу

SEC. 504. Not later than 45 days after the date of enactment of this division, .... strategy regarding United States support for Ukraine against aggression by the Russian Federation
SEC. 505. (a) Transfer Of Long-Range ATACMS Required

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
закон котрий має підрозділ, конфіскація російських активів

про план перемоги - там що треба його розробити, тоді може будуть давати кошти під конкретні цілі

"стратегію щодо підтримки Сполученими Штатами України проти агресії з боку Російської Федерації: за умови , що така стратегія буде багаторічною, встановити конкретні і досяжні цілі, визначте та визначте пріоритетність інтересів національної безпеки Сполучених Штатів, а також включіть показники, які будуть використовуватися для вимірювання прогресу в досягненні таких цілей: За умови , що така стратегія включатиме оцінку, на основі фінансового року за фінансовим роком, ресурсів, необхідних Сполученим Штатам для досягнення таких цілей, включаючи допомогу в прискоренні перемоги України над силами вторгнення Росії у спосіб, який найбільше відповідає інтересам і цілям Сполучених Штатів"

ну а 60млрд, навіть зараз немає
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06.06.2024 15:09 Відповісти
про план перемоги - там що треба його розробити, тоді може будуть давати кошти під конкретні цілі - ага. ключове тут "може"...

У республіканців якось все послідовно - так. послідовно блокувати виділення допомоги. ту таки правда. будь-яка притомна людина розуміє, що не буде ніякої перемоги і не може її бути, коли виділяти допомогу пакетами та ще й з затримками по півроку в той час, коли кацапи виділяють щорічно на війну 120 лярдів доларів.... іншими словами, якби респи і справді були би зацікавлені у перемозі, то тоді вони не блокували би півроку виділення цього мізерного пакету, а їпали би адміністрацію Байдена, щоб той запрошував пакет не 60, а 160 лярдів, під який можна вже було би чітко розписати усю номенклатуру зброї і реально вибудувати спільно з Пентагоном план перемоги... все інше і навіть те, що ми бачимо зараз - це просто політичні маніпулювання для рейтингів перед виборами, як-то питання стіни, закріпити на законодавчому рівні передачу атакамсів (які вже постачались в Україну більше місяця назад, ніж як закріпили це в законі. та й то там закріпили в законі так, що там Байден все одно сам рішав чи давати атакамси чи ні) чи надання допомоги Україні у кредит, щоб не дражнити виборців Трампа.
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06.06.2024 15:29 Відповісти
а я інакше?
спочатку план, ціль - потім кошти на це
інакше не зрозуміло, чи можна досягти цілі наданими коштами.

" коли виділяти допомогу пакетами" - так вони виділяють на бюджетний рік
адміністрація видає мікропакетами, з затримкою, з обмеженнями, та з огляду на успіх/невдачу на фронті.

"їпали би адміністрацію Байдена, щоб той запрошував пакет не 60, а 160 лярдів" - так для цього республіканці в січні 2022 запропонували лендліз та жорсткі санкції
адміністрація санкцї не ввела
лендліз не відкрила - хоча обіцяла, якщо закінчаться кошти, тоді буде лендліз, кошти закінчились - обіцянку не виконали
Тобто це значить, що не потрібні кошти на лендліз, це просто рішення президента
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06.06.2024 22:56 Відповісти
це значить, що Байден мислить стратегічно і знає, що для України набагато краще буде допомога, ніж кредит (ленд-ліз), який потрібно буде повертати навіть якщо і спишуть якусь частину, то все одно доведеться частину повертати. Британці, які взагалі є братушками американців і то розраховувались дуже довго за ленд-ліз з американцями. віддали їм усі свої права на морські колонії.

як інакше? спочатку - ціль, а вже потім план... а ціль тут одна єдина - максимальне винищення кацапні на українській землі. а для цього потрібна зброя, тобто виділення фінансових пакетів допомоги. і чим більше затягують з виділенням тих пакетів допомоги, то тим більше гине українських захисників, які без *********** сидять в окопах.
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06.06.2024 23:06 Відповісти
а на відновлення не потрібно буде брати кредити?
тоді в чому різниця платити за лендліз, або за відновлення.
вигідніше за лендліз - тому, що це гарантує перемогу

візьміть ссср, котрий заплатив за лендліз десь 10млрд по поточних цінах,
отримавши зброї в десятках тисяч одиниць
розрахунок/повернення через 50 років, тобто ціна 200млн в рік - це багато?

виділили - 60млрд, з яких тільки 30млрд

В чому проблема, одномоментно віддати залишок 2022-2023 років в 4.2млрд ?
За трохи більше ніж місяць - підписано, тільки 1.6млрд

USAI 6.6млрд 2022-2023 років, також не заключали, поки не проголосують пакет - хоча жодних обмежень не було, та немає...

"це значить, що Байден мислить стратегічно"
дивлячись https://youtu.be/sSW-CyEMBPQ відео , здається, що "стратегчно" мислять інші люди
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06.06.2024 23:32 Відповісти
на відновлення підуть не кредити, а підуть репарації чи новий план Маршала. не буде репарацій, то конфіскують кацапські активи, створять фонд для відновлення України, в який будуть відраховувати якусь частку від проданих цапських вуглеводнів (цікава ідея від когось із респів).

перемога. а що ти вважаєш перемогою? Джонсон не план перемоги запитував у Білого дому, а план стратегії Білого дому по Україні. це різні речі. Навіть якщо Україна збережеться в тій території, яку вона контролює зараз, то для Штатів це може бути перемогою, бо Україна збереглася як країна на політичній карті світу. а для України це буде поразка, бо мета України і бажання вийти на кордони 91-го року. а щоб вийти на кордони 91-го року, американцям потрібно буде виділяти не десятки лярдів доларів щорічної військової допомоги, а паритетно кацапам, як вони виділяють щороку на війну - 120 лярдів, а може навіть і більше. і це не факт, що дасть змогу українцям вийти на кордони 91-го року. потрібна буде ще допомога західних військ, бо самі ЗСУ навряд чи зможуть вигнати ту орду з України власними силами хоч і з західною зброєю у достатній кількості. то ж ти тут менше розкидайся словами перемога, бо щось не було ні слова чути від Трампа, що він готовий буде послати свої війська в Україну. проте чули від нього дуже чітко, що він за добу зможе владнати війну. хмм. за добу на кордони 91-го року вийти аж ніяк не вдасться. навіть із військами США.
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06.06.2024 23:50 Відповісти
Факти можна перевірити, на які надані посилання

Явно доплачують тим хто пише образи без фактів, як "А за свій підарасізм у Конгресі"
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06.06.2024 12:10 Відповісти
Все вже давно перевірено, висновок - твоя брехливість поступається лише твоїй дурості. ))
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06.06.2024 12:21 Відповісти
Так шо, может Томагавками по пид**ам ударим?
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06.06.2024 00:52 Відповісти
Тепер виходить так, що підробний Джонсон практично перестав відрізнятися від оригіналу.
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06.06.2024 01:07 Відповісти
Comprenne qui peut
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06.06.2024 01:36 Відповісти
Відать в Америці для трампістіа стала пуганной птіца удача.
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06.06.2024 01:38 Відповісти
Всім, всім , всім коментатором тут на сайті: - не намагайтеся щось аналізувати, казати, стверджувати про політику й дії США , ви нічого в тому не тямите від слова ЗОВСІМ.
P. S. Відповідаю: - так , я теж не тямлю у тому.
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06.06.2024 01:43 Відповісти
Ага зрозуміло - я наприклад не сперечаюся шо 2+2=4 а те шо 2+2помножитина 2 =6 я можу спокійно сперечатися ?
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06.06.2024 02:11 Відповісти
я його проклинав весь цей час, а тепер благословляю !
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06.06.2024 02:11 Відповісти
А за прокльони не хочеш вибачитись?
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06.06.2024 06:29 Відповісти
поки ні. хай зробить спочатку
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08.06.2024 00:30 Відповісти
Ти дивись, Рейган, просто Рейган!
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06.06.2024 05:41 Відповісти
він вніс закон "Мир через силу в 21 столітті"
У Рейгана також було гасло "Мир через силу"

в пресі, щоб американці не асоціювали з Рейганом, назвали закон про тік-ток
хоча в законі, слово тік-ток 1 раз
а наприклад слово Україна біля 100 раз, та закон має цілу секцію
про конфіскацію активів росії на користь України

На жаль демократи з точку зору законів, нічого подібного не роблять
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06.06.2024 09:57 Відповісти
13.03.2024 Майкл Джонсон сказав сенаторам-республіканцям під час їхнього виїзного засідання за зачиненими дверима: "Ми збираємося допомогти Україні, ми хочемо допомогти Україні, ми не допустимо того, щоб путін здобув перемогу в Україні." Це дослівно. І тепер пишуть тут деякі, що Джонсон "перевзувся". А може, це ви, хлопці, "перевзулися"? Якщо ви такі послідовні, то продовжуйте поливати брудом Джонсона і Трампа. Що ж ви зупинилися? І не забудьте повторювати: Байден прийде, порядок наведе.
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06.06.2024 06:42 Відповісти
Щодо Байдена, то у процентів 50 вже проясніння в мозку сталося. Це видно по коментарям під іншими публікаціями. А то ж було на кшалт "Дідо тільки придурюється Альцгеймером, а потім як задасть жару". Тема Трампа буде існувати доки він живий. Бо демпартія США вмирати не збирається. А за їхні гроші брехати згоден багато хто, Українські ЗМІ та ОП не виняток
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06.06.2024 07:30 Відповісти
Crooked Joe - це лялька комуністичного клану Обами.
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06.06.2024 07:41 Відповісти
сказав це тільки 13.03.24. а Білий дім надав запит на виділення цього пакету допомоги Україні ще у серпні 23-го року. чого його стільки затягували респи? могли ж спокійно проголосувати ще до початку фінансового року.
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06.06.2024 10:12 Відповісти
Знову вилізли магашисти/трампісти та зі своїми побрехеньками, мовляв, що це не вони, а влада White House на 7 місяців затримала військову допомогу Україні.
Хоч кілок їм на голові теши - брешуть. Брешуть навіть тоді, коли їм тикаєш інфи, навіитьб з сайту Цензора, як саме затримувалося проходження законопроектів про допомогу, як і чому без цих рішень Конгресу (передовсім Палати) Байден не міг почати постачання зброї в чинному фінансовому році...
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06.06.2024 10:02 Відповісти
ось твій однодумець Rino - не зміг надати посилання на закон
"про це тоді трубили всі змі. не було би цього закону, про це ніхто і не писав би тоді. тож якщо тебе цікавить номер того закону, то пошукай сам."

надав тільки статью
https://forbes.ua/preview/19176?hash=48019a2412d88392fb4e7f52290bce3c
відкриваємо, та дивимось Контекст
"6 грудня 2023 року у Сенаті США був заблокований законопроєкт про https://forbes.ua/news/do-senatu-ssha-podali-noviy-zakonoproekt-na-111-mlrd-iz-dopomogoyu-dlya-ukraini-06122023-17707 фінансування на $110,5 млрд . Він не отримав 60 голосів, необхідних для початку дебатів у Сенаті"

"4 лютого 2024 року сенатори США оприлюднили https://forbes.ua/news/senat-ssha-oprilyudniv-zakonoproekt-pro-paket-mizhnarodnoi-dopomogi-tam-peredbacheno-60-mlrd-dlya-ukraini-05022024-18978 двопартійний законопроєкт на $118 млрд , який передбачає фінансування охорони кордонів США, військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Однак 7 лютого Сенат не підтримав двопартійну угоду."

"8 лютого Сенат ухвалив рішення, необхідне для подальшого розгляду законопроєкту про виділення https://forbes.ua/news/senat-ssha-progolosuvav-za-rozglyad-chistogo-zakonoproektu-pro-dopomogu-ukraini-izrailyu-i-tayvanyu-08022024-19098 $95 млрд допомоги, але без міграційної реформи ."

Де тут Палата представників, та Джонсон котрий лідер більшості в Палаті представників?
Все відбувалось в Сенаті

На сьогодні закон ухвалено
Пройшло 6 тижнів, з залишка PDA 4.2млрд, котрі з 2022-2023 років, використано тільки 1.6млрд
Раніше було "не комфортно", чому зараз не надаеться?
Чекають "визначну" дату - саміт миру, саміт НАТО?
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06.06.2024 12:20 Відповісти
та ти ше окрім того, що брехун - ти ще й графоман власної брехні.
Пнх
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06.06.2024 12:55 Відповісти
 
 