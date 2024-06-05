Спікер Палати представників Джонсон виступає за зняття обмежень для України щодо використання американської зброї у війні з РФ

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що часткових дозволів для ЗСУ на використання зброї США від адміністрації Байдена, недостатньо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Джонсон планує порушити це питання у розмові з адміністрацією Білого дому.

"Я не вважаю, що ми повинні займатися мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні. Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", – заявив спікер.

Раніше того ж дня, лідери Демократичної партії у Палаті представників також висловили сподівання, що усі обмеження на використання зброї США проти Росії будуть зняті.

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Зокрема, заступник голови фракції демократів у Палаті представників, конгресмен Тед Лю сказав, що підтримує зняття усіх обмежень з української армії щодо використання американської зброї.

А голова фракції Піт Агілар додав, що адміністрація президента США працює над наданням Україні інструментів, необхідних "для ведення війни та перемоги у війні".

Використання американської зброї для ударів по території РФ

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Як писало The Wall Street Journal, Україна може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS й інші артилерійські системи для ударів по військових об’єктах на території Росії, однак дозвіл не розповсюджується на ракети "земля-земля" великої дальності ATACMS.

У Білому домі підтвердили, що Україна не може бити по РФ ATACMS. Проте ЗСУ можуть вражати американською зброєю російські бойові літаки, які перебувають над територією РФ.

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