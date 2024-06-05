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Новини Допомога Україні
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США найближчими тижнями оголосять про нову військову допомогу Україні, - Салліван

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван

Сполучені Штати нададуть Україні нові пакети військової допомоги впродовж найближчих тижнів. Білий дім вважає, що американська зброя, яка вже надійшла, вплинула на ситуацію на полі бою.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ви можете очікувати впродовж наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну", - сказав він.

За його словами, Україна опинилася "в дірі" через затримки з відправкою американської військової допомоги. Водночас Україна "зміцнює лінії" в ключових місцях, зокрема, зупинивши російський наступ на північ від Харкова.

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Радник Білого дому також зазначив, що США постачають Україні боєприпаси та інше озброєння. Він погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, і Штати працюють над цим.

"Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті", - додав Салліван.

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DW

Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35, про що у вівторок, 4 червня, повідомило міністерство оборони країни.

Це буде третя ескадрилья винищувачів Lockheed Martin такого типу, яку інтегрують в збройні сили Ізраїлю, ідеться у заяві ізраїльського міноборони. Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.

Поставки планується розпочати у 2028 році - від трьох до п'яти винищувачів на рік. Сума угоди становить близько 3 мільярдів доларів.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що закупівля третьої ескадрильї F-35 "відображає міцність стратегічного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами". "Ця здатність має значний вплив на близьких і далеких аренах. Тоді як деякі з наших супротивників прагнуть підірвати наші зв'язки з нашим найбільшим союзником, ми лише ще більше зміцнюємо наш альянс. Це надсилає потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні", - зазначив Галант.
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05.06.2024 08:18 Відповісти
Украіна опинилася в жопі - через затримку допомоги від амерів - нігуя собі союзники
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05.06.2024 08:23 Відповісти
Через таких,як Саліван і йому подібних
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05.06.2024 11:15 Відповісти
Нагадаю, товаривству , що причал , той що затонув у Азі ,коштував 350 лимонов $$$, а потім затонув . Для голубу мира Байдену , цікавіше, палестина, . . Ну то що там , Хамас , своїм же арабам відрізає голови демократичним, шляхом це таке
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05.06.2024 09:46 Відповісти
Давайте ребята на 1 ярдик баксов чего не жалко, всё берём!
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05.06.2024 10:26 Відповісти
 
 