США найближчими тижнями оголосять про нову військову допомогу Україні, - Салліван

Сполучені Штати нададуть Україні нові пакети військової допомоги впродовж найближчих тижнів. Білий дім вважає, що американська зброя, яка вже надійшла, вплинула на ситуацію на полі бою.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ви можете очікувати впродовж наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну", - сказав він.

За його словами, Україна опинилася "в дірі" через затримки з відправкою американської військової допомоги. Водночас Україна "зміцнює лінії" в ключових місцях, зокрема, зупинивши російський наступ на північ від Харкова.

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Радник Білого дому також зазначив, що США постачають Україні боєприпаси та інше озброєння. Він погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, і Штати працюють над цим.

"Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті", - додав Салліван.