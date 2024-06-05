США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, - Салливан
Соединенные Штаты предоставят Украине новые пакеты военной помощи в течение ближайших недель. Белый дом считает, что американское оружие, которое уже поступило, повлияло на ситуацию на поле боя.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что вы можете ожидать в течение следующих недель объявления о дальнейших поставках значительного потенциала в Украину", - сказал он.
По его словам, Украина оказалась "в дыре" из-за задержек с отправкой американской военной помощи. В то же время Украина "укрепляет линии" в ключевых местах, в частности, остановив российское наступление к северу от Харькова.
Советник Белого дома также отметил, что США поставляют Украине боеприпасы и другое вооружение. Он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, и Штаты работают над этим.
"Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте", - добавил Салливан.
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Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35, про що у вівторок, 4 червня, повідомило міністерство оборони країни.
Це буде третя ескадрилья винищувачів Lockheed Martin такого типу, яку інтегрують в збройні сили Ізраїлю, ідеться у заяві ізраїльського міноборони. Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.
Поставки планується розпочати у 2028 році - від трьох до п'яти винищувачів на рік. Сума угоди становить близько 3 мільярдів доларів.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що закупівля третьої ескадрильї F-35 "відображає міцність стратегічного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами". "Ця здатність має значний вплив на близьких і далеких аренах. Тоді як деякі з наших супротивників прагнуть підірвати наші зв'язки з нашим найбільшим союзником, ми лише ще більше зміцнюємо наш альянс. Це надсилає потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні", - зазначив Галант.