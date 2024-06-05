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Новости Помощь Украине
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США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, - Салливан

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван

Соединенные Штаты предоставят Украине новые пакеты военной помощи в течение ближайших недель. Белый дом считает, что американское оружие, которое уже поступило, повлияло на ситуацию на поле боя.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что вы можете ожидать в течение следующих недель объявления о дальнейших поставках значительного потенциала в Украину", - сказал он.

По его словам, Украина оказалась "в дыре" из-за задержек с отправкой американской военной помощи. В то же время Украина "укрепляет линии" в ключевых местах, в частности, остановив российское наступление к северу от Харькова.

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Советник Белого дома также отметил, что США поставляют Украине боеприпасы и другое вооружение. Он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, и Штаты работают над этим.

"Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте", - добавил Салливан.

Автор: 

помощь (7801) США (26652) Салливан Джейк (255)


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DW

Ізраїль придбає у США ще 25 винищувачів F-35, про що у вівторок, 4 червня, повідомило міністерство оборони країни.

Це буде третя ескадрилья винищувачів Lockheed Martin такого типу, яку інтегрують в збройні сили Ізраїлю, ідеться у заяві ізраїльського міноборони. Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.

Поставки планується розпочати у 2028 році - від трьох до п'яти винищувачів на рік. Сума угоди становить близько 3 мільярдів доларів.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що закупівля третьої ескадрильї F-35 "відображає міцність стратегічного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами". "Ця здатність має значний вплив на близьких і далеких аренах. Тоді як деякі з наших супротивників прагнуть підірвати наші зв'язки з нашим найбільшим союзником, ми лише ще більше зміцнюємо наш альянс. Це надсилає потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні", - зазначив Галант.
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05.06.2024 08:18 Ответить
Украіна опинилася в жопі - через затримку допомоги від амерів - нігуя собі союзники
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05.06.2024 08:23 Ответить
Через таких,як Саліван і йому подібних
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05.06.2024 11:15 Ответить
Нагадаю, товаривству , що причал , той що затонув у Азі ,коштував 350 лимонов $$$, а потім затонув . Для голубу мира Байдену , цікавіше, палестина, . . Ну то що там , Хамас , своїм же арабам відрізає голови демократичним, шляхом це таке
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05.06.2024 09:46 Ответить
Давайте ребята на 1 ярдик баксов чего не жалко, всё берём!
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05.06.2024 10:26 Ответить
 
 