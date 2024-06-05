США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине, - Салливан

Соединенные Штаты предоставят Украине новые пакеты военной помощи в течение ближайших недель. Белый дом считает, что американское оружие, которое уже поступило, повлияло на ситуацию на поле боя.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что вы можете ожидать в течение следующих недель объявления о дальнейших поставках значительного потенциала в Украину", - сказал он.

По его словам, Украина оказалась "в дыре" из-за задержек с отправкой американской военной помощи. В то же время Украина "укрепляет линии" в ключевых местах, в частности, остановив российское наступление к северу от Харькова.

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Советник Белого дома также отметил, что США поставляют Украине боеприпасы и другое вооружение. Он согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, и Штаты работают над этим.

"Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте", - добавил Салливан.