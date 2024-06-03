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Новости Война
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США (24834) помощь и поддержка (828) Салливан Джейк (252)

США ищут для Украины дополнительные системы ПВО, но без экономики невозможно вести войну, - Салливан

Салліван наголосив на важливості розвитку економіки України

Джейк Салливан отметил, что США инвестируют в развитие украинской экономики уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

Об этом советник Белого дома по вопросам нацбезопасности заявил во время форума должностных лиц и экспертов Global Impact в Вашингтоне, пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

Салливан рассказал, что в настоящее время США активно работают над тем, чтобы найти и приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны для Украины, чтобы помочь ей защититься от российского террора.

Кроме этого, он также отметил важность развития экономики Украины в условиях войны, поскольку от этого тоже зависит ведение эффективной военной кампании.

"Но с другой стороны, вы не можете воевать в войне, захватнической войне, которую начал и ведет ваш сосед на вашей территории, если у вас нет экономики, чтобы создавать ресурсы, чтобы содержать ваших солдат на линии фронта", - сказал советник Белого дома.

Салливан отметил, что "идея о том, что мы как-то можем поддерживать военные силы, но не экономику, отрицает все, что мы знаем о ведении эффективной военной кампании".

"Поэтому под лидерством таких людей как Пенни Прицкер (специальный представитель США по восстановлению экономики Украины. - Ред.) и других, которые усиленно думают вместе со своими украинскими партнерами, о том, что мы можем сделать, чтобы посадить семена для этой будущей возможности и как эти семена расцветут даже в разгар войны, - это большой наш приоритет", - сказал американский чиновник.

Читайте также: США ожидают, что Саммит мира консолидирует международную поддержку справедливого разрешения войны в Украине, - Карпентер

Представитель администрации Джо Байдена рассказал, что США инвестируют в развитие украинской экономики уже сейчас. Он напомнил, что в пакет помощи Украине от США на сумму 61 ​​миллиард долларов было заложено и финансирование невоенной помощи для нашего государства. Речь идет о 9 миллиардах экономической помощи украинскому правительству взаймы.

Напомним, ранее старший директор по Европе Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США обеспечили около 81 миллиардов долларов в поддержку нашего государства. Из этих средств 51 миллиард – это военная помощь.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения РФ США обеспечили $81 млрд в поддержку Украины, из них $51 млрд – это военная помощь, - Карпентер
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Топ комментарии
+17
перевожу з дипломатичного:
перестаньте красти! перестаньте нищити економіку збільшенням податків, бездумною мобілізацією, перестаньте красти! не витрачайте кошти на другорядні цілі, перестаньте красти!

наче все, а, забув - перестаньте красти!
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03.06.2024 18:52
+16
Україні необхідний спеціальний представник США з боротьби з корупцією в Україні.
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03.06.2024 18:48
+12
там не тільки товариші не вдуплили, мені досі наші славні борці з ухилянтами розказують що плювати на економіку, нам все ітак дають тре воювати..... Тож доки в людей замість мозгів тирса, не надійтесь на щось адекватне
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03.06.2024 19:19
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Правила форума Совет форумчан
Україні необхідний спеціальний представник США з боротьби з корупцією в Україні.
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03.06.2024 18:48 Ответить
Тут потрібні розтрільні роти для корупціонерів
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03.06.2024 19:00 Ответить
Тут не представник потрібен а "інквізитор"!
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03.06.2024 19:01 Ответить
Саліван, не треба повторювати дурниці та »вчити життю».

1. Запомьятай забовьязання США по Будапешському Меморандуму! А не розповідай скільки центів вже потрачено.

2. Запомьятай, що перемога України це е національний інтерес безпеки США.

3. Запомьятай, що кожен день блокування тобою допомоги України грае проти національних інтересів Західної цівілізаціі.

4. Запомьятай що незабезпечення швидкого перелому у цій війні на користь України у 2024 буде спріяти поразки демократів на виборах та перемозі Трампа.

5. Запомьятай, що Перемога Трампа у 2024 це буде не тільки крах США, але і поразка всего Західу у боротьбі з диктаторськими режимами.
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03.06.2024 20:26 Ответить
єрмаківський поц тут як тут...
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03.06.2024 21:09 Ответить
А в себе на складах не можуть пошукати? В них їх там багато без діла стоять.
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03.06.2024 18:51 Ответить
а як потім пояснювати чорному джону чому це зброя виготовлена державою за кошт платників податків, зі зберігання має йти прямо українцям?
Чому ви не розумієте, що ніхто нікому не забрв'язанний?
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03.06.2024 19:16 Ответить
"Чому ви не розумієте, що ніхто нікому не забрв'язанний? " - або доповнюйте подібне пояснення не дуже або розумних або корисливих людиськ ( які вбили це не дуже розумним ) або не друкуйте подібної хріні яка у вашому виконання порушує шей логіку ( бо згідно вашого коменту Джону ніхто нічого не зобовязаний також ).
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03.06.2024 20:25 Ответить
Дивись комент вище.
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03.06.2024 20:31 Ответить
хочуть, хоч якимось чином спонукати нинішню владу навести лад в економіці...
але її стеля це 95 квартал,
а то, что кроме, уже не исправить никаким зонтом..
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03.06.2024 20:37 Ответить
перевожу з дипломатичного:
перестаньте красти! перестаньте нищити економіку збільшенням податків, бездумною мобілізацією, перестаньте красти! не витрачайте кошти на другорядні цілі, перестаньте красти!

наче все, а, забув - перестаньте красти!
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03.06.2024 18:52 Ответить
як казав найшашличніший, крадуть не в доларах, такщо хай саліван не ниє)))))
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03.06.2024 19:17 Ответить
єрмак з гетьшманцевим так розбубують
що й фундаменту не залишуть
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03.06.2024 18:54 Ответить
Пішов у спам кнурособако кацапське
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03.06.2024 18:58 Ответить
Черговий русскій сумашедший...
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03.06.2024 18:59 Ответить
Уточьнітє, ґдє імєнно!
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03.06.2024 18:59 Ответить
Мер в Запоріжжі є?Містяни, депутати є? Порошенко до чого?
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03.06.2024 20:23 Ответить
Реформа самоврядування - то у вас на болотах сцарь повинен все рішати і йдіть краще на колінах постійте з плакатом і на колінах.
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03.06.2024 20:27 Ответить
9 лярдів украінському уряду - якось пристроять
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03.06.2024 18:55 Ответить
Економіку розвивають вільні люди, що мають невід'ємні права - вибору, переміщення, особистої думки.
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03.06.2024 18:55 Ответить
А українську економіку розвивають приблизно так.

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03.06.2024 19:47 Ответить
трамп приде і все поправить -чекайте...
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03.06.2024 18:55 Ответить
"економіка це Я!" (невідомий дєрьмак)
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03.06.2024 18:57 Ответить
Порятунком може бути можливість стати 51 штатом США! Glory USA!
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03.06.2024 19:01 Ответить
Амеры об этом трубят с начала полномасштабной войны. Похоже товарищ не вдуплил. Того и гляди. закажут перегоны (электората).
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03.06.2024 19:01 Ответить
там не тільки товариші не вдуплили, мені досі наші славні борці з ухилянтами розказують що плювати на економіку, нам все ітак дають тре воювати..... Тож доки в людей замість мозгів тирса, не надійтесь на щось адекватне
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03.06.2024 19:19 Ответить
Ухилянти-підори...Тобі "чорний Джон" не забов'язаний захищати Україну...
Я в Україні,сьогодні повернувся в Україну,а цензор вперто німецьке гавно мені навішує...
Яка економіка під обстрілами? Нехай Петріотів більше дають,щоб захистити ті майбутні успішні підприємства!..Саліван-ідіот від народження...
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03.06.2024 19:57 Ответить
О!..Рідний прапорець з'івився.
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03.06.2024 19:58 Ответить
що це тільки що було?)
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03.06.2024 22:15 Ответить
Трішечки не з теї опери - Байден щойно вирішив підписати указ щодо заборони надання притулку нелегалам які незаконно перетнули кордон.
Виявляється, не треба було носитися пів року зі своїм законом як писаною торбою, один підпис - і все.
Наволоч.
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03.06.2024 19:02 Ответить
Стесняюсь спросить(нипадецки), мол , а чем хуже погоняло https://m.facebook.com/groups/203545334921178/posts/253795413229503/ РГТ-27
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03.06.2024 19:21 Ответить
Кожен громадянин України , що досі розмовляє росо-фашистською мовою є ментальний співвітчизник московітів - кацапонедолюдків(((
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03.06.2024 19:04 Ответить
Скажи це російськомовним хлопцям в ЗСУ, які боронять твою україномовну дупу...
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03.06.2024 20:13 Ответить
Яка економіка ? Головне щоб Бубочка залишився при владі без виборів.
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03.06.2024 19:58 Ответить
Кацапські узурпатори зелені антимайданівці так прониклися ідеєю знищення максимальної кількості українців руками рашистів, прикриваючись війною, що можуть пожертвувати всім без жодних роздумів і сумнівів щодо майбутньої відповідальності.
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03.06.2024 20:56 Ответить
Без ППО, які ви не даєте, про економіку можна забути.
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03.06.2024 21:08 Ответить
 
 