США ищут для Украины дополнительные системы ПВО, но без экономики невозможно вести войну, - Салливан
Джейк Салливан отметил, что США инвестируют в развитие украинской экономики уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.
Об этом советник Белого дома по вопросам нацбезопасности заявил во время форума должностных лиц и экспертов Global Impact в Вашингтоне, пишет "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.
Салливан рассказал, что в настоящее время США активно работают над тем, чтобы найти и приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны для Украины, чтобы помочь ей защититься от российского террора.
Кроме этого, он также отметил важность развития экономики Украины в условиях войны, поскольку от этого тоже зависит ведение эффективной военной кампании.
"Но с другой стороны, вы не можете воевать в войне, захватнической войне, которую начал и ведет ваш сосед на вашей территории, если у вас нет экономики, чтобы создавать ресурсы, чтобы содержать ваших солдат на линии фронта", - сказал советник Белого дома.
Салливан отметил, что "идея о том, что мы как-то можем поддерживать военные силы, но не экономику, отрицает все, что мы знаем о ведении эффективной военной кампании".
"Поэтому под лидерством таких людей как Пенни Прицкер (специальный представитель США по восстановлению экономики Украины. - Ред.) и других, которые усиленно думают вместе со своими украинскими партнерами, о том, что мы можем сделать, чтобы посадить семена для этой будущей возможности и как эти семена расцветут даже в разгар войны, - это большой наш приоритет", - сказал американский чиновник.
Представитель администрации Джо Байдена рассказал, что США инвестируют в развитие украинской экономики уже сейчас. Он напомнил, что в пакет помощи Украине от США на сумму 61 миллиард долларов было заложено и финансирование невоенной помощи для нашего государства. Речь идет о 9 миллиардах экономической помощи украинскому правительству взаймы.
Напомним, ранее старший директор по Европе Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США обеспечили около 81 миллиардов долларов в поддержку нашего государства. Из этих средств 51 миллиард – это военная помощь.
Пожалуйста, подождите...
1. Запомьятай забовьязання США по Будапешському Меморандуму! А не розповідай скільки центів вже потрачено.
2. Запомьятай, що перемога України це е національний інтерес безпеки США.
3. Запомьятай, що кожен день блокування тобою допомоги України грае проти національних інтересів Західної цівілізаціі.
4. Запомьятай що незабезпечення швидкого перелому у цій війні на користь України у 2024 буде спріяти поразки демократів на виборах та перемозі Трампа.
5. Запомьятай, що Перемога Трампа у 2024 це буде не тільки крах США, але і поразка всего Західу у боротьбі з диктаторськими режимами.
Чому ви не розумієте, що ніхто нікому не забрв'язанний?
але її стеля це 95 квартал,
а то, что кроме, уже не исправить никаким зонтом..
перестаньте красти! перестаньте нищити економіку збільшенням податків, бездумною мобілізацією, перестаньте красти! не витрачайте кошти на другорядні цілі, перестаньте красти!
наче все, а, забув - перестаньте красти!
що й фундаменту не залишуть
Я в Україні,сьогодні повернувся в Україну,а цензор вперто німецьке гавно мені навішує...
Яка економіка під обстрілами? Нехай Петріотів більше дають,щоб захистити ті майбутні успішні підприємства!..Саліван-ідіот від народження...
Виявляється, не треба було носитися пів року зі своїм законом як писаною торбою, один підпис - і все.
Наволоч.