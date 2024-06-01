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Новости Война
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США (24808) помощь и поддержка (825) Карпентер (76)

С начала полномасштабного вторжения РФ США обеспечили $81 млрд в поддержку Украины, из них $51 млрд – это военная помощь, - Карпентер

США забезпечили 81 млрд доларів на підтримку Україні – Карпентер

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США обеспечили около 81 млрд долларов на поддержку нашего государства. Из этих средств 51 миллиард - это военная помощь.

Об этом рассказал старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы только недавно приняли закон о дополнительном финансировании. И за полтора месяца - или около того - мы выделили много пакетов поддержки по полномочиям президента (PDA), а также в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Стоит также помнить, что мы обеспечили около $81 млрд на поддержку Украины с начала полномасштабной войны, и это очень много. Из них $51 млрд - это военная помощь", - отметил Карпентер.

Он отметил, что пока не может сказать, что будет дальше с финансированием помощи Украине, поскольку впереди в США президентские выборы. Однако Карпентер заверил, что сейчас Вашингтон сфокусирован и работает над тем, чтобы максимально увеличить возможности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя. Он добавил, что в США есть понимание, что одной из главных потребностей Украины сейчас является противовоздушная оборона.

"Поэтому мы тратим много времени на общение с нашими партнерами и союзниками относительно того, как мы можем усилить эффективность ПВО в Украине в нынешний момент. И, опять же, лидерство президента Байдена, создание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн", было критически важным для сплочения наших союзников и партнеров, чтобы объединить усилия и обеспечить Украину тем, что ей нужно", - сказал старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США.

Читайте также: Украина эффективно остановила наступление российских войск на Харьковщине, это провал РФ, - Карпентер

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил президенту на подпись.

Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Этот пакет предусматривает помощь Украине на сумму почти 61 миллиард долларов.
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Топ комментарии
+5
Це добре - в Афган вкинули 950 млд дол і з кінцями
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01.06.2024 20:51
+4
поки що до рівня фінансування кампанії в Афганістані нам ще далеко.
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01.06.2024 20:54
+1
Вам би набагадо дешевше встало оплатити переворот у ********** і завершення війни. Але вам те нагуй не тра.
Тьху...
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01.06.2024 20:51
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вам би набагадо дешевше встало оплатити переворот у ********** і завершення війни. Але вам те нагуй не тра.
Тьху...
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01.06.2024 20:51 Ответить
набагадо
набагато
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01.06.2024 21:32 Ответить
Це добре - в Афган вкинули 950 млд дол і з кінцями
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01.06.2024 20:51 Ответить
Это не считая бабла на пенсии, инвалидности и всякие там " дайте мне бабла тоже" на тех кто вернулся и там побывал за 20 лет. К примеру, пенсии за Гражданскую войну в США прекратили выплачивать 4 года назад.
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01.06.2024 21:15 Ответить
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа от голода в палестинском анклаве умерло в тысячу раз меньше людей, чем за год в США. Таким образом глава израильского правительства в интервью телеканалу https://edition.cnn.com/ CNN ответил на высказанные прокурором Международного уголовного суда обвинения в провоцировании голода среди палестинцев.

"Говорят о 23, я думаю, 30 случаях смерти от недоедания при населении в 2 миллиона. В США в 2022 году было 20 тысяч смертей от недоедания", - утверждает Нетаньяху.
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01.06.2024 21:21 Ответить
?
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02.06.2024 00:34 Ответить
Снаряд, который сопливый ФЗУшник точил в 43-ем, стоя на ящике стоит как 8 айфонов, 1/3 автомобиля, 10 тонн зерна.
Даешь триллионы помощи Украине.
На этом фоне "Велике будівництво" игра детей в песочнице
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01.06.2024 21:35 Ответить
Як кажуть, ще не вечір.
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01.06.2024 21:39 Ответить
Ок! Победят китаезы и расскажут много интересного!
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01.06.2024 20:52 Ответить
поки що до рівня фінансування кампанії в Афганістані нам ще далеко.
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01.06.2024 20:54 Ответить
Факти:
"Ми лише недавно ухвалили закон про додаткове фінансування. І за півтора місяці - або близько до того - ми виділили багато пакетів підтримки за повноваженнями президента (PDA)"
дивно, що чиновник не знаю
рівно 3 PDA, на 1.6млрд - не більше ніж в 2022-2023 роках
за рахунок не виданих коштів 2023 року, котрі складають 4.2млрд

"З них $51 млрд - це військова допомога" - це потрібно рахувати надану, та обіцяну по програмі USAI котру чекати 2+ років
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01.06.2024 21:06 Ответить
Насправді Україна отримала зброї на суму набагато меншу, ніж нам розповідають.
Як це працює. Виділяються кошти, наприклад, - 1 мільярд доларів. З цієї суми Україна отримує зброю, скажімо, на 400 мільйонів зі старих запасів на складах. А на 600 мільйонів уряд США робить замовлення, щоб виробити нову зброю, замість поставленої Україні.
Нова зброя, звісно, залишиться в Америці на складах. Але 1 мільярд доларів уже списаний, як "допомога Україні". Така от цікава арифметика.
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01.06.2024 21:25 Ответить
Там кожного разу,
дві суми на поповнення складів та на PDA
в 2022-2023 роках було десь 25млрд PDA, та 25.5 на склади

1.6млрд "забули" підписати в 2022, та згоріли
під кінець 2023, заявили "не комфортно" - закінчились гроші на поповнення складів
при цьому маючи залишок 4.2млрд PDA

тобто PDA перестали передавати коли використали десь 19-20млрд, заявивши що закінчились 25.5млрд на поповнення складів

Зброї мало, майже вся має 20+ років від дати виготовлення
Передаютть б/у котра вже амортизована, наприклад 10шт, а взамін замовляють нову по новим цінам, та більш ******* - і якось кошти закінчились на поповнення складів
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01.06.2024 21:46 Ответить
Дякуємо !!! Боже, бережи Америку !!!😍
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01.06.2024 21:09 Ответить
Час розглядати росію як міжнародного терориста ,який будує новий союз терористичних держав із тактикою прискореного нарощування і взаємообміну зброєю.І розглядати особистість путіна як воєнну ціль,а не тільки як сторону у війні України з росією.
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01.06.2024 21:13 Ответить
Забезпечили чи пообіцяли?
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02.06.2024 11:49 Ответить
 
 