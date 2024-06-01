С начала полномасштабного вторжения РФ США обеспечили $81 млрд в поддержку Украины, из них $51 млрд – это военная помощь, - Карпентер
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США обеспечили около 81 млрд долларов на поддержку нашего государства. Из этих средств 51 миллиард - это военная помощь.
Об этом рассказал старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы только недавно приняли закон о дополнительном финансировании. И за полтора месяца - или около того - мы выделили много пакетов поддержки по полномочиям президента (PDA), а также в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Стоит также помнить, что мы обеспечили около $81 млрд на поддержку Украины с начала полномасштабной войны, и это очень много. Из них $51 млрд - это военная помощь", - отметил Карпентер.
Он отметил, что пока не может сказать, что будет дальше с финансированием помощи Украине, поскольку впереди в США президентские выборы. Однако Карпентер заверил, что сейчас Вашингтон сфокусирован и работает над тем, чтобы максимально увеличить возможности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя. Он добавил, что в США есть понимание, что одной из главных потребностей Украины сейчас является противовоздушная оборона.
"Поэтому мы тратим много времени на общение с нашими партнерами и союзниками относительно того, как мы можем усилить эффективность ПВО в Украине в нынешний момент. И, опять же, лидерство президента Байдена, создание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн", было критически важным для сплочения наших союзников и партнеров, чтобы объединить усилия и обеспечить Украину тем, что ей нужно", - сказал старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США.
Принятие Конгрессом США помощи для Украины
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил президенту на подпись.
Уже 24 апреля Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Этот пакет предусматривает помощь Украине на сумму почти 61 миллиард долларов.
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Тьху...
набагадо
набагато
"Говорят о 23, я думаю, 30 случаях смерти от недоедания при населении в 2 миллиона. В США в 2022 году было 20 тысяч смертей от недоедания", - утверждает Нетаньяху.
Даешь триллионы помощи Украине.
На этом фоне "Велике будівництво" игра детей в песочнице
"Ми лише недавно ухвалили закон про додаткове фінансування. І за півтора місяці - або близько до того - ми виділили багато пакетів підтримки за повноваженнями президента (PDA)"
дивно, що чиновник не знаю
рівно 3 PDA, на 1.6млрд - не більше ніж в 2022-2023 роках
за рахунок не виданих коштів 2023 року, котрі складають 4.2млрд
"З них $51 млрд - це військова допомога" - це потрібно рахувати надану, та обіцяну по програмі USAI котру чекати 2+ років
Як це працює. Виділяються кошти, наприклад, - 1 мільярд доларів. З цієї суми Україна отримує зброю, скажімо, на 400 мільйонів зі старих запасів на складах. А на 600 мільйонів уряд США робить замовлення, щоб виробити нову зброю, замість поставленої Україні.
Нова зброя, звісно, залишиться в Америці на складах. Але 1 мільярд доларів уже списаний, як "допомога Україні". Така от цікава арифметика.
дві суми на поповнення складів та на PDA
в 2022-2023 роках було десь 25млрд PDA, та 25.5 на склади
1.6млрд "забули" підписати в 2022, та згоріли
під кінець 2023, заявили "не комфортно" - закінчились гроші на поповнення складів
при цьому маючи залишок 4.2млрд PDA
тобто PDA перестали передавати коли використали десь 19-20млрд, заявивши що закінчились 25.5млрд на поповнення складів
Зброї мало, майже вся має 20+ років від дати виготовлення
Передаютть б/у котра вже амортизована, наприклад 10шт, а взамін замовляють нову по новим цінам, та більш ******* - і якось кошти закінчились на поповнення складів