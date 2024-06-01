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Новости Война
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армия РФ (18001) Харьковщина (5576) Карпентер (76)

Украина эффективно остановила наступление российских войск на Харьковщине, это провал РФ, - Карпентер

Карпентер назвав наступ РФ на Харківщині провальним

Наступление России на Харьковскую область, начавшееся 10 мая 2024 года, было провальным. Украинские защитники эффективно остановили врага и нанесли ему значительные потери.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, количество российских потерь - очень большое, но они не достигли никаких целей.

"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН, - правом защищаться", - подчеркнул он.

Также читайте: США не ограничивают удары по территории РФ только Харьковским направлением, - Карпентер

Ранее сообщалось, что разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

Наступление РФ на Харьковщине

Утром 10 мая армия России начала наступление в Харьковской области.

16 мая в Генштабе проинформировали, что ВСУ контратаковали оккупантов вблизи Волчанска.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оккупанты в Харьковской области смогли продвинуться максимум на 10 км от границы.

24 мая в Генштабе заявили, что ВСУ остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия. 

По данным Зеленского, соотношение потерь во время наступления РФ в Харьковской области составляет восемь россиян на одного украинца.

26 мая президент Украины заявил, что РФ собирает неподалеку от Харькова еще одну группировку войск для нового наступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ во время обороны Харьковщины, - Politico
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Топ комментарии
+18
«Ефективно зупинила» - це коли б русню зустріли бетонні укріплення із підготовленими позиціями, Вовчанськ був би цілим і там би жили люди. А в дані ситуації - просто задіяли купу людей, якими в полі все зупиняли і яких би можна було взагалі не задіювати. Але у нас на укріплення грошей жнема, хіба що на пінгвінів є.
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01.06.2024 09:28
+8
Гарні і пафосні слова, з одного боку, а от з іншого - окупована ще значна територія, бої в Вовчанську, рашисти окопуються на новоокупованих територіях, відтягнуто війська ще і туди.... Не бачу причин для пафосної радості.
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01.06.2024 09:53
+5
Західний ліберальний ЛГБТ демократичний світ любить - ПОТУЖНІ промови.

Путін вже програв - Байден 2022
Путін вже програв - Байден 2023
Ми не можемо дати Путіну виграти - Байден 2024

Уявіть, що літом 2022 війну можна було виграти звичайними БМП Бредлі, артою.

Ці ліберальні гниди все розтягують і кормят нас ПОТУЖНИМИ промовами.
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01.06.2024 09:37
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Правила форума Совет форумчан
Все одно погано.
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01.06.2024 09:23 Ответить
«Ефективно зупинила» - це коли б русню зустріли бетонні укріплення із підготовленими позиціями, Вовчанськ був би цілим і там би жили люди. А в дані ситуації - просто задіяли купу людей, якими в полі все зупиняли і яких би можна було взагалі не задіювати. Але у нас на укріплення грошей жнема, хіба що на пінгвінів є.
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01.06.2024 09:28 Ответить
Пінгвіни то святе. А так 125 бригада ТРО тримала фронт 55 км і замінувала цей простір 1700 протипіхотними мінами.
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01.06.2024 09:37 Ответить
Не чіпай пінгвінів а то прийде ликий і тебе вкусе.....та він тебе просто з'їсть
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01.06.2024 17:10 Ответить
Укріплення нікого не зустрічають і самі під обстрілами не будуються, зустрічають ворога завжди військові ЗСУ. В даному випадку, військові ЗСУ - єдині люди, які не зассали там будувати укріплення під обстрілами, на відміну від усіх інших українців, включаючи персонально тебе і мене.
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01.06.2024 09:43 Ответить
Які там ще обстріли були до кацапського наступу? Укріплення будували, але не там де потрібно. Хоча би Бутусова можна прочитати тут же, на ЦН, перед тім, як дурню писати?
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01.06.2024 10:32 Ответить
Артилерійські, мінометні, обстріли і заходи дрг з противотанкового, стрілкового, скиди з дронів. Ти схоже трохи не в курсі, з ким і де йде війна.
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01.06.2024 10:47 Ответить
Будують не на кордоні, якою ще стрілецькою зброєю? До речі, до наступу там РДК заходило на Білгородську губернію майже вільно. Час і можливості були. Похоже у тебе зовсім відсутнє розуміння, що відбувається. Йди краще борщ вари чоловіку.
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01.06.2024 10:59 Ответить
Так бої біля кордону і йдуть. Там де побудовано не "на кордоні" - туди від москалів тільки вуха доїхали. До речі, РДК не планувало окупацій і заходило в прикордонну зону так само, як заходили російські дрг до початку масованого нахрюку.

До речі і ти йди борщ вари чоловіку, ухиллєс
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01.06.2024 11:11 Ответить
Тупа курка.
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01.06.2024 11:14 Ответить
Аргументи ухиляша скінчились, пішло тупе ad hominem гімно з рота. Буває. Злив зараховано.
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01.06.2024 11:15 Ответить
Тебе ж висрали при народженні, у привокзальному сортиру, тим, що у людей зветься головою. В тебе ж одна звивина, і та пряма, посередині дупоголови, яка здатна тільки срати.
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01.06.2024 11:22 Ответить
йди борщ вари чоловіку, хворе
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01.06.2024 11:27 Ответить
Це усе, що твоя дупоголова спроможна висрати, тому й ти увесь час про гімно товчеш. Дитячи спогади про висирання з сраки - незабутні.
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01.06.2024 11:33 Ответить
це в якій помийній ямі вас знайшли, щоб так спілкуватися з жінкою, навіть якщо вона неправа?
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01.06.2024 15:56 Ответить
І тебе висрали у привокзальному сортиру?
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01.06.2024 17:39 Ответить
О, пішли гасла, за янелоха голосувала?
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01.06.2024 10:36 Ответить
Тричі за Порошенко, кицюню. Але не тільки зєбіл-янелох зассав піти туди і побудувати укріплення, але й ти теж.
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01.06.2024 10:48 Ответить
Як укріплення домогли б врятувати Волчанськ від КАБів?
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01.06.2024 11:29 Ответить
Західний ліберальний ЛГБТ демократичний світ любить - ПОТУЖНІ промови.

Путін вже програв - Байден 2022
Путін вже програв - Байден 2023
Ми не можемо дати Путіну виграти - Байден 2024

Уявіть, що літом 2022 війну можна було виграти звичайними БМП Бредлі, артою.

Ці ліберальні гниди все розтягують і кормят нас ПОТУЖНИМИ промовами.
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01.06.2024 09:37 Ответить
Все в них прораховано Мінстр оборони ФРН заявляв , що росармія суттєво ослабне, якщо бойові дії в УКраїні триватимуть шість!!! років.
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01.06.2024 09:39 Ответить
А думку тоталітарних антілгбт-півнів взагалі хтось питав?
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01.06.2024 09:46 Ответить
А хто вам заважав, без цих лібералів Західних, ЗАХИСТИТИ УКРАЇНУ асфальтом з 2022 року??
Щось ви дуже гадите московським лайном у мережі…. Смерть московітам та їх гнидам в Україні!!
Співпадіння..?? Чи дійсно ?? Слава Україні
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01.06.2024 09:58 Ответить
Ну про "ефективність" краще розкажуть наші військові, або наприклад, пан Бутусов. А от втрати... на Заході досі не можуть зрозуміти, що в ерефії плювати на них хотіли. І та кількість втрат яка б уже визвала в демократичній країні справжній бунт, в рашкі..... ну в знак протесту можуть стати на коліна і попрохати в Путлєра щоб він дав не лише білу Ладу за загиблого, а ще і пральну машинку. Я навіть не уявляю, скільки має бути в них втрат, щоб населення щось там почало несміливо вимагати -5 мільйонів,10?
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01.06.2024 09:46 Ответить
По-барабану хотіли вони там плювати, чи не хотіли - головне, що масований нахрюк москалів на Харків розмазано щє в районі кордону.
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01.06.2024 09:49 Ответить
Гарні і пафосні слова, з одного боку, а от з іншого - окупована ще значна територія, бої в Вовчанську, рашисти окопуються на новоокупованих територіях, відтягнуто війська ще і туди.... Не бачу причин для пафосної радості.
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01.06.2024 09:53 Ответить
рашисти там не "окопуються", ЗСУ їх окопує на шість футів під землю.
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01.06.2024 09:58 Ответить
Площадь почти, как Киев: Россияне захватили 752 км² с начала 2024 года, - https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-31-2024 ISW
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01.06.2024 10:18 Ответить
Площадь хотя бы Донецкой области, которую удерживает Украина - 10000 кв.км
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01.06.2024 10:23 Ответить
"Провал" у Рашистов але руцнуються міста України а не засоа
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01.06.2024 10:25 Ответить
.....А не на Засрашці .
От коли лінія фронту проходити буде по теріторії рфії, тоді можна говорити про провал рфії а поки це все як "кава у Криму".....
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01.06.2024 10:27 Ответить
Оон или хотябы "саммит мира" должны признать субьектность БНР
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01.06.2024 10:30 Ответить
Як не перекручуй, а спроба російського нахрюку на Харків була вщєнт розмазана.
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01.06.2024 10:51 Ответить
Мурло!
Наши видели как цапы сосредотачивают войска НО не могли *******!!! Асашай запретил! Бо тож расия а не БелН.Р. видите ли!!!!
А зайдя на территорию они уже рассредоточились на малые пехотные группы" а не большие колонны - при тотальном дефиците снарядов их выковыривать очень хлопотно, и свои же поля и села страдают.
Спасиба вам в шляпу, "мудрые партнеры"!! Сколько еще Буч и Эпицентров могут повторится, пока вы "разрешите".....
П.с. пошла инфа будто Штормшедоу было можно ((!)) еще год назад! А ермачатина скрывала от народа, и хватала военных за руку, мол низя низя! Понятно , что ло востановления Государственности никто расследовать не будет, но помнить нада!!! Все проделки ОПовской жирной кротовни!!!
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01.06.2024 10:27 Ответить
по П.с. вы бред написали
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01.06.2024 15:58 Ответить
Порівняння підтверджених втрат русні і ЗСУ за 29 травня. Інформація для півнів, які не розуміють різниці між тактичним провалом і стратегичним.

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01.06.2024 10:55 Ответить
Ефективно ???!!! Так, замість вибухів мін, кацапів зупиняли вибухами українців. Бо, міни коштують, хтось казав.
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01.06.2024 15:21 Ответить
і він забув подивитися, скільки території ми втратили
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01.06.2024 15:59 Ответить
 
 