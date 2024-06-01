Украина эффективно остановила наступление российских войск на Харьковщине, это провал РФ, - Карпентер
Наступление России на Харьковскую область, начавшееся 10 мая 2024 года, было провальным. Украинские защитники эффективно остановили врага и нанесли ему значительные потери.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По его словам, количество российских потерь - очень большое, но они не достигли никаких целей.
"Украина остановила Россию, и мы надеемся, что Украина и в дальнейшем будет пользоваться своим правом, которое четко совпадает с уставом ООН, - правом защищаться", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.
Наступление РФ на Харьковщине
Утром 10 мая армия России начала наступление в Харьковской области.
16 мая в Генштабе проинформировали, что ВСУ контратаковали оккупантов вблизи Волчанска.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оккупанты в Харьковской области смогли продвинуться максимум на 10 км от границы.
24 мая в Генштабе заявили, что ВСУ остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия.
По данным Зеленского, соотношение потерь во время наступления РФ в Харьковской области составляет восемь россиян на одного украинца.
26 мая президент Украины заявил, что РФ собирает неподалеку от Харькова еще одну группировку войск для нового наступления.
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До речі і ти йди борщ вари чоловіку, ухиллєс
Путін вже програв - Байден 2022
Путін вже програв - Байден 2023
Ми не можемо дати Путіну виграти - Байден 2024
Уявіть, що літом 2022 війну можна було виграти звичайними БМП Бредлі, артою.
Ці ліберальні гниди все розтягують і кормят нас ПОТУЖНИМИ промовами.
Щось ви дуже гадите московським лайном у мережі…. Смерть московітам та їх гнидам в Україні!!
Співпадіння..?? Чи дійсно ?? Слава Україні
От коли лінія фронту проходити буде по теріторії рфії, тоді можна говорити про провал рфії а поки це все як "кава у Криму".....
Наши видели как цапы сосредотачивают войска НО не могли *******!!! Асашай запретил! Бо тож расия а не БелН.Р. видите ли!!!!
А зайдя на территорию они уже рассредоточились на малые пехотные группы" а не большие колонны - при тотальном дефиците снарядов их выковыривать очень хлопотно, и свои же поля и села страдают.
Спасиба вам в шляпу, "мудрые партнеры"!! Сколько еще Буч и Эпицентров могут повторится, пока вы "разрешите".....
П.с. пошла инфа будто Штормшедоу было можно ((!)) еще год назад! А ермачатина скрывала от народа, и хватала военных за руку, мол низя низя! Понятно , что ло востановления Государственности никто расследовать не будет, но помнить нада!!! Все проделки ОПовской жирной кротовни!!!