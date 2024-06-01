Україна ефективно зупинила наступ російських військ на Харківщині, це провал РФ, - Карпентер

Наступ Росії на Харківську область, який розпочався 10 травня 2024 року, був провальним. Українські захисники ефективно зупинили ворога та завдали йому значних втрат.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За його словами, кількість російських втрат дуже велика, але вони не досягли жодних цілей.

"Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН, - правом захищатися", - наголосив він.

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Раніше повідомлялося, що дозвіл США Україні завдавати ударів американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.

Наступ РФ на Харківщині

Уранці 10 травня армія Росії розпочала наступ у Харківській області.

16 травня в Генштабі проінформували, що ЗСУ контратакували окупантів поблизу Вовчанська.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що окупанти в Харківській області змогли просунутися щонайбільше на 10 км від кордону.

24 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України зупинили російських окупантів на харківському напрямку і проводять контрнаступальні дії.

За даними Зеленського, співвідношення втрат під час наступу РФ у Харківській області становить восьмеро росіян на одного українця.

26 травня президент України заявив, що РФ збирає неподалік Харкова ще одне угруповання військ для нового наступу.

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