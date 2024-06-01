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Новини Війна
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Україна ефективно зупинила наступ російських військ на Харківщині, це провал РФ, - Карпентер

Карпентер назвав наступ РФ на Харківщині провальним

Наступ Росії на Харківську область, який розпочався 10 травня 2024 року, був провальним. Українські захисники ефективно зупинили ворога та завдали йому значних втрат.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За його словами, кількість російських втрат дуже велика, але вони не досягли жодних цілей.

"Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН, - правом захищатися", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не обмежують удари по території РФ лише Харківським напрямком, - Карпентер

Раніше повідомлялося, що дозвіл США Україні завдавати ударів американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.

Наступ РФ на Харківщині

Уранці 10 травня армія Росії розпочала наступ у Харківській області.

16 травня в Генштабі проінформували, що ЗСУ контратакували окупантів поблизу Вовчанська.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що окупанти в Харківській області змогли просунутися щонайбільше на 10 км від кордону.

24 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України зупинили російських окупантів на харківському напрямку і проводять контрнаступальні дії.

За даними Зеленського, співвідношення втрат під час наступу РФ у Харківській області становить восьмеро росіян на одного українця.

26 травня президент України заявив, що РФ збирає неподалік Харкова ще одне угруповання військ для нового наступу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден таємно дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ під час оборони Харківщини, - Politico

Автор: 

армія рф (17359) Харківщина (6054) Карпентер Майкл (86)


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Топ коментарі
+18
«Ефективно зупинила» - це коли б русню зустріли бетонні укріплення із підготовленими позиціями, Вовчанськ був би цілим і там би жили люди. А в дані ситуації - просто задіяли купу людей, якими в полі все зупиняли і яких би можна було взагалі не задіювати. Але у нас на укріплення грошей жнема, хіба що на пінгвінів є.
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01.06.2024 09:28
+8
Гарні і пафосні слова, з одного боку, а от з іншого - окупована ще значна територія, бої в Вовчанську, рашисти окопуються на новоокупованих територіях, відтягнуто війська ще і туди.... Не бачу причин для пафосної радості.
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01.06.2024 09:53
+5
Західний ліберальний ЛГБТ демократичний світ любить - ПОТУЖНІ промови.

Путін вже програв - Байден 2022
Путін вже програв - Байден 2023
Ми не можемо дати Путіну виграти - Байден 2024

Уявіть, що літом 2022 війну можна було виграти звичайними БМП Бредлі, артою.

Ці ліберальні гниди все розтягують і кормят нас ПОТУЖНИМИ промовами.
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01.06.2024 09:37
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Все одно погано.
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01.06.2024 09:23 Відповісти
«Ефективно зупинила» - це коли б русню зустріли бетонні укріплення із підготовленими позиціями, Вовчанськ був би цілим і там би жили люди. А в дані ситуації - просто задіяли купу людей, якими в полі все зупиняли і яких би можна було взагалі не задіювати. Але у нас на укріплення грошей жнема, хіба що на пінгвінів є.
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01.06.2024 09:28 Відповісти
Пінгвіни то святе. А так 125 бригада ТРО тримала фронт 55 км і замінувала цей простір 1700 протипіхотними мінами.
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01.06.2024 09:37 Відповісти
Не чіпай пінгвінів а то прийде ликий і тебе вкусе.....та він тебе просто з'їсть
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01.06.2024 17:10 Відповісти
Укріплення нікого не зустрічають і самі під обстрілами не будуються, зустрічають ворога завжди військові ЗСУ. В даному випадку, військові ЗСУ - єдині люди, які не зассали там будувати укріплення під обстрілами, на відміну від усіх інших українців, включаючи персонально тебе і мене.
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01.06.2024 09:43 Відповісти
Які там ще обстріли були до кацапського наступу? Укріплення будували, але не там де потрібно. Хоча би Бутусова можна прочитати тут же, на ЦН, перед тім, як дурню писати?
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01.06.2024 10:32 Відповісти
Артилерійські, мінометні, обстріли і заходи дрг з противотанкового, стрілкового, скиди з дронів. Ти схоже трохи не в курсі, з ким і де йде війна.
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01.06.2024 10:47 Відповісти
Будують не на кордоні, якою ще стрілецькою зброєю? До речі, до наступу там РДК заходило на Білгородську губернію майже вільно. Час і можливості були. Похоже у тебе зовсім відсутнє розуміння, що відбувається. Йди краще борщ вари чоловіку.
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01.06.2024 10:59 Відповісти
Так бої біля кордону і йдуть. Там де побудовано не "на кордоні" - туди від москалів тільки вуха доїхали. До речі, РДК не планувало окупацій і заходило в прикордонну зону так само, як заходили російські дрг до початку масованого нахрюку.

До речі і ти йди борщ вари чоловіку, ухиллєс
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01.06.2024 11:11 Відповісти
Тупа курка.
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01.06.2024 11:14 Відповісти
Аргументи ухиляша скінчились, пішло тупе ad hominem гімно з рота. Буває. Злив зараховано.
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01.06.2024 11:15 Відповісти
Тебе ж висрали при народженні, у привокзальному сортиру, тим, що у людей зветься головою. В тебе ж одна звивина, і та пряма, посередині дупоголови, яка здатна тільки срати.
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01.06.2024 11:22 Відповісти
йди борщ вари чоловіку, хворе
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01.06.2024 11:27 Відповісти
Це усе, що твоя дупоголова спроможна висрати, тому й ти увесь час про гімно товчеш. Дитячи спогади про висирання з сраки - незабутні.
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01.06.2024 11:33 Відповісти
це в якій помийній ямі вас знайшли, щоб так спілкуватися з жінкою, навіть якщо вона неправа?
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01.06.2024 15:56 Відповісти
І тебе висрали у привокзальному сортиру?
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01.06.2024 17:39 Відповісти
О, пішли гасла, за янелоха голосувала?
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01.06.2024 10:36 Відповісти
Тричі за Порошенко, кицюню. Але не тільки зєбіл-янелох зассав піти туди і побудувати укріплення, але й ти теж.
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01.06.2024 10:48 Відповісти
Як укріплення домогли б врятувати Волчанськ від КАБів?
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01.06.2024 11:29 Відповісти
Західний ліберальний ЛГБТ демократичний світ любить - ПОТУЖНІ промови.

Путін вже програв - Байден 2022
Путін вже програв - Байден 2023
Ми не можемо дати Путіну виграти - Байден 2024

Уявіть, що літом 2022 війну можна було виграти звичайними БМП Бредлі, артою.

Ці ліберальні гниди все розтягують і кормят нас ПОТУЖНИМИ промовами.
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01.06.2024 09:37 Відповісти
Все в них прораховано Мінстр оборони ФРН заявляв , що росармія суттєво ослабне, якщо бойові дії в УКраїні триватимуть шість!!! років.
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01.06.2024 09:39 Відповісти
А думку тоталітарних антілгбт-півнів взагалі хтось питав?
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01.06.2024 09:46 Відповісти
А хто вам заважав, без цих лібералів Західних, ЗАХИСТИТИ УКРАЇНУ асфальтом з 2022 року??
Щось ви дуже гадите московським лайном у мережі…. Смерть московітам та їх гнидам в Україні!!
Співпадіння..?? Чи дійсно ?? Слава Україні
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01.06.2024 09:58 Відповісти
Ну про "ефективність" краще розкажуть наші військові, або наприклад, пан Бутусов. А от втрати... на Заході досі не можуть зрозуміти, що в ерефії плювати на них хотіли. І та кількість втрат яка б уже визвала в демократичній країні справжній бунт, в рашкі..... ну в знак протесту можуть стати на коліна і попрохати в Путлєра щоб він дав не лише білу Ладу за загиблого, а ще і пральну машинку. Я навіть не уявляю, скільки має бути в них втрат, щоб населення щось там почало несміливо вимагати -5 мільйонів,10?
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01.06.2024 09:46 Відповісти
По-барабану хотіли вони там плювати, чи не хотіли - головне, що масований нахрюк москалів на Харків розмазано щє в районі кордону.
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01.06.2024 09:49 Відповісти
Гарні і пафосні слова, з одного боку, а от з іншого - окупована ще значна територія, бої в Вовчанську, рашисти окопуються на новоокупованих територіях, відтягнуто війська ще і туди.... Не бачу причин для пафосної радості.
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01.06.2024 09:53 Відповісти
рашисти там не "окопуються", ЗСУ їх окопує на шість футів під землю.
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01.06.2024 09:58 Відповісти
Площадь почти, как Киев: Россияне захватили 752 км² с начала 2024 года, - https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-31-2024 ISW
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01.06.2024 10:18 Відповісти
Площадь хотя бы Донецкой области, которую удерживает Украина - 10000 кв.км
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01.06.2024 10:23 Відповісти
"Провал" у Рашистов але руцнуються міста України а не засоа
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01.06.2024 10:25 Відповісти
.....А не на Засрашці .
От коли лінія фронту проходити буде по теріторії рфії, тоді можна говорити про провал рфії а поки це все як "кава у Криму".....
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01.06.2024 10:27 Відповісти
Оон или хотябы "саммит мира" должны признать субьектность БНР
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01.06.2024 10:30 Відповісти
Як не перекручуй, а спроба російського нахрюку на Харків була вщєнт розмазана.
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01.06.2024 10:51 Відповісти
Мурло!
Наши видели как цапы сосредотачивают войска НО не могли *******!!! Асашай запретил! Бо тож расия а не БелН.Р. видите ли!!!!
А зайдя на территорию они уже рассредоточились на малые пехотные группы" а не большие колонны - при тотальном дефиците снарядов их выковыривать очень хлопотно, и свои же поля и села страдают.
Спасиба вам в шляпу, "мудрые партнеры"!! Сколько еще Буч и Эпицентров могут повторится, пока вы "разрешите".....
П.с. пошла инфа будто Штормшедоу было можно ((!)) еще год назад! А ермачатина скрывала от народа, и хватала военных за руку, мол низя низя! Понятно , что ло востановления Государственности никто расследовать не будет, но помнить нада!!! Все проделки ОПовской жирной кротовни!!!
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01.06.2024 10:27 Відповісти
по П.с. вы бред написали
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01.06.2024 15:58 Відповісти
Порівняння підтверджених втрат русні і ЗСУ за 29 травня. Інформація для півнів, які не розуміють різниці між тактичним провалом і стратегичним.

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01.06.2024 10:55 Відповісти
Ефективно ???!!! Так, замість вибухів мін, кацапів зупиняли вибухами українців. Бо, міни коштують, хтось казав.
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01.06.2024 15:21 Відповісти
і він забув подивитися, скільки території ми втратили
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01.06.2024 15:59 Відповісти
 
 