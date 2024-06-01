Україна ефективно зупинила наступ російських військ на Харківщині, це провал РФ, - Карпентер
Наступ Росії на Харківську область, який розпочався 10 травня 2024 року, був провальним. Українські захисники ефективно зупинили ворога та завдали йому значних втрат.
Про це заявив представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За його словами, кількість російських втрат дуже велика, але вони не досягли жодних цілей.
"Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається зі статутом ООН, - правом захищатися", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що дозвіл США Україні завдавати ударів американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.
Наступ РФ на Харківщині
Уранці 10 травня армія Росії розпочала наступ у Харківській області.
16 травня в Генштабі проінформували, що ЗСУ контратакували окупантів поблизу Вовчанська.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що окупанти в Харківській області змогли просунутися щонайбільше на 10 км від кордону.
24 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що сили оборони України зупинили російських окупантів на харківському напрямку і проводять контрнаступальні дії.
За даними Зеленського, співвідношення втрат під час наступу РФ у Харківській області становить восьмеро росіян на одного українця.
26 травня президент України заявив, що РФ збирає неподалік Харкова ще одне угруповання військ для нового наступу.
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До речі і ти йди борщ вари чоловіку, ухиллєс
Путін вже програв - Байден 2022
Путін вже програв - Байден 2023
Ми не можемо дати Путіну виграти - Байден 2024
Уявіть, що літом 2022 війну можна було виграти звичайними БМП Бредлі, артою.
Ці ліберальні гниди все розтягують і кормят нас ПОТУЖНИМИ промовами.
Щось ви дуже гадите московським лайном у мережі…. Смерть московітам та їх гнидам в Україні!!
Співпадіння..?? Чи дійсно ?? Слава Україні
От коли лінія фронту проходити буде по теріторії рфії, тоді можна говорити про провал рфії а поки це все як "кава у Криму".....
Наши видели как цапы сосредотачивают войска НО не могли *******!!! Асашай запретил! Бо тож расия а не БелН.Р. видите ли!!!!
А зайдя на территорию они уже рассредоточились на малые пехотные группы" а не большие колонны - при тотальном дефиците снарядов их выковыривать очень хлопотно, и свои же поля и села страдают.
Спасиба вам в шляпу, "мудрые партнеры"!! Сколько еще Буч и Эпицентров могут повторится, пока вы "разрешите".....
П.с. пошла инфа будто Штормшедоу было можно ((!)) еще год назад! А ермачатина скрывала от народа, и хватала военных за руку, мол низя низя! Понятно , что ло востановления Государственности никто расследовать не будет, но помнить нада!!! Все проделки ОПовской жирной кротовни!!!