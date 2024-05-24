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Новини Війна
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ЗСУ зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії, - Генштаб

Генштаб заявив, що ЗСУ зупинили окупантів на півночі Харківщини

Сили оборони України зупинили російський наступ на півночі Харківській області. Українські захисники проводять контрнаступальні дії. Однак окупанти проводять наступальні дії на сході Харківщини.

Про це це повідомив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що мета росіян на Харківщині - створити буферну зону. Однак зараз їх зупинили, ЗСУ ситуацію взяли під контроль і проводять наступальні дії.

"Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку - противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії", - розповів Прохоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку доби на фронті - 37 боєзіткнень. Поблизу Іванівки ворог має частковий успіх, ЗСУ вживають заходів, - Генштаб

Окрім півночі Харківщини, російські війська намагаються наступати на сході області, плануючи обійти зі сходу місто Куп’янськ. Утім успіху вони не мають, зауважив представник Генштабу.

Він також додав, що жорсткі бойові дії тривають майже вздовж всієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких втрат. Активно працює наша артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація.

Ситуація на Сумщині та Чернігівщині

"На Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Ворог накопичує війська на території РФ, щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БПЛА. Намагається знищити об’єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та "шахедами".

Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати. Вживаються заходи, щодо виділення резервів та засобів вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою", - додав Прохоренко.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3754) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+22
Хлопці якщо вдасться контрнаступити і забрати Білгород не соромтеся - то є наше , просто підари підлістю і намахаловом кинули нас на початку минулого століття
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24.05.2024 15:30
+14
Щойно дивилась кадри з Вовчанську.
Ну що. За п'ять днів став схожий на Бахмут.
Добре що зебіл звільнив Залужного.
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24.05.2024 15:47
+10
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24.05.2024 16:23
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Не смешите мои атакамсы
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24.05.2024 15:20 Відповісти
Хто на кому стояв?
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24.05.2024 15:25 Відповісти
За Діпстейтом останнє підтверджене просування русні в тому районі - за 20.05.
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24.05.2024 15:28 Відповісти
Хлопці якщо вдасться контрнаступити і забрати Білгород не соромтеся - то є наше , просто підари підлістю і намахаловом кинули нас на початку минулого століття
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24.05.2024 15:30 Відповісти
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24.05.2024 16:23 Відповісти
Білгород, то місто дебілів, не тіште себе ілюзіями. Тут запорожці з дніпрянам, з херсонцями роками голосували за православного дебіла Януковича, а уявіть, що в головах тих @тих білгородців сидить, навіть тяжко уявити. Дякую за увагу.
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25.05.2024 12:51 Відповісти
Щойно дивилась кадри з Вовчанську.
Ну що. За п'ять днів став схожий на Бахмут.
Добре що зебіл звільнив Залужного.
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24.05.2024 15:47 Відповісти
До речі , де сьогодні пан Залужний ??

Вже поїхав до Лондона , чи ні??🙁
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24.05.2024 18:54 Відповісти
Не знаю. З тими виключеннями світла багато чого пропускається.
Про нього ж не згадують. Табу.
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24.05.2024 19:20 Відповісти
https://glavcom.ua/country/society/zaluzhnij-hotujetsja-do-roboti-poslom-heneral-obhovoriv-spivpratsju-iz-projektom-mirotvorets-1001988.html Залужний готується до нової роботи: перші кроки
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24.05.2024 23:49 Відповісти
Ну у Валерки хоч декілька вищих освіт і знає солов'їну, а так хто його знає. Мабуть все глибше знаходиться в українському нарідові.
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25.05.2024 12:57 Відповісти
Невже це, оті трудяги з ОПУ, на чолі єрмака і татарова??
Там, отих департаментський паХАРІВ, ціла бригада ошивається заброньованих … Кадровики з ДУС, заморочилися за них бігати по ТЦК, щоб поставити, оте ухилянство з 2000 року, на ОБЛІК !!
Не самі ж вони будуть поясняти в ТЦК, чому вони, не робили це ВЧАСНО !! Там тільки штрафів з них, як у собаки блох…
Пильнуймо, за ухилянтам простроченими!
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24.05.2024 15:52 Відповісти
Незабаром і Харків буде таким, як Вовчанськ. І ніхто цьому не завадить. Навіть не буде бажаючих. Я маю на увазі сильних світу цього.
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24.05.2024 15:54 Відповісти
харе ныть,подтянут пво и будет норм,чтоб кернес сити стал похож на бахмут надо пару лет и вообще без пво аля мариуполь, так что херню не несите,ну а так прилеты были есть и будут что в харькове что в киеве(реже) что во львове,это война,как будто впервый или последний раз ракетные обстрелы,будничность
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24.05.2024 16:03 Відповісти
Харе пєстєть.
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24.05.2024 16:14 Відповісти
"Это война" , "будничность" - коли обидві сторони несуть співмірні втрати. А так параша утюжить Україну ракетами, кабами, а ми їм шибки виб'ємо.
"Надо пару лет без пво" - зашибісь нотка позитиву
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24.05.2024 23:26 Відповісти
30-40 к,это реально только поубиваться в харьковской области не более)
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24.05.2024 15:59 Відповісти
тільки якою ціною, чергове місто знищене та захоплене орками.
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24.05.2024 16:31 Відповісти
в какой паралельной реальности они захватили?
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24.05.2024 16:43 Відповісти
AS74 LIFE #2

@AS74LifeNumber2

Российские военные маскируют пункты управления БПЛА под гражданские автобусы и сами же хвастаются этим.
https://x.com/i/status/1793984096080933216
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24.05.2024 17:01 Відповісти
Генштабу вже немає довіри і від телемарафону не відрізнити
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24.05.2024 17:01 Відповісти
Це постійна брехня влади, які виділил на дрони 1.5 млрд.долларів, але більшість коштів щезло.
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24.05.2024 19:05 Відповісти
За запуск пітарди пересічний громадянин отримує 5 років в'язниці. А за здачу міста і його руйнування, загибель мирних громадян, смерті і поранення віськових які як пожежники кинулись виправляти саботаж Синєгубов мабуть ще й премію отримає. А українська народна традиція зливати міста разом з мешканцями пішла ще з Гайдая, який за здачу Сєвєродонецька переведений на організацію оборони Мукачево.
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24.05.2024 20:08 Відповісти
Треба на території Білгородщини і Курщини створити буферну зону.
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24.05.2024 23:50 Відповісти
А Буданга в Крымской области! Верим, донатим на кофэ
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25.05.2024 11:36 Відповісти
 
 