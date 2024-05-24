ЗСУ зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії, - Генштаб

Сили оборони України зупинили російський наступ на півночі Харківській області. Українські захисники проводять контрнаступальні дії. Однак окупанти проводять наступальні дії на сході Харківщини.

Про це це повідомив представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що мета росіян на Харківщині - створити буферну зону. Однак зараз їх зупинили, ЗСУ ситуацію взяли під контроль і проводять наступальні дії.

"Обстановка складна. Сили оборони продовжують оборонятись на сході та півдні нашої держави, наносять вогневе ураження противнику. Основні дії відбуваються на Харківщині, Донеччині. Що стосується Харківського напрямку - противник веде наступальні операції з метою створення буферної зони. Наразі ворог зупинений, ситуація контрольована, проводяться контрнаступальні дії", - розповів Прохоренко.

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Окрім півночі Харківщини, російські війська намагаються наступати на сході області, плануючи обійти зі сходу місто Куп’янськ. Утім успіху вони не мають, зауважив представник Генштабу.

Він також додав, що жорсткі бойові дії тривають майже вздовж всієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких втрат. Активно працює наша артилерія, безпілотні системи, задіюється авіація.

Ситуація на Сумщині та Чернігівщині

"На Сумщині й Чернігівщині ситуація контрольована. Ворог накопичує війська на території РФ, щодня завдає по прикордонних населених пунктах авіаційних та артилерійських ударів, застосовує БПЛА. Намагається знищити об’єкти критичної інфраструктури, атакує ракетами та "шахедами".

Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати. Вживаються заходи, щодо виділення резервів та засобів вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою", - додав Прохоренко.

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