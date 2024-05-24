У 13-й бригаді Нацгвардії "Хартія" спростовують інформацію журналістів CNN про ситуацію в Липцях
Наявність оборонних укріплень на Харківщині дозволила стабілізувати ситуацію на цій ділянці кордону та фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у пресслужбі бригади НГУ "Хартія".
Там пояснили, що в акценті у матеріалі CNN, на основі розповіді військовослужбовця, який говорив про "непідготовленість лінії оборони" напередодні російського наступу на Харківщину, йдеться про наступне:
"Його підрозділ отримав наказ з покращення наших позицій (просування вперед) і обладнання додаткових вузлів спротиву ближче до державного кордону, де жодні оборонні споруди за планом не передбачались. Рішення було прийнято, зважаючи на умови, які дозволили зайняти відповідні рубежі після нанесення втрат противнику і, відповідно, їх подальше укріплення. Тобто цей підрозділ мав тактичний успіх, мав умови просунутися вперед, і тепер його задачею стало закріплення, що передбачає підготовку фортифікацій".
У "Хартії" наголосили, що тактика росіян значно змінилася. Це стосується, зокрема, і боїв, які зараз точаться на Харківщині.
"Характер дій противника наразі значно відрізняється від тих боїв, які були у 2022-му році. Відповідно нині виконання завдань на цій ділянці вимагає додаткових рішень щодня.
Ми чудово розуміємо, що кожен окремий боєць на своїй позиції може мати власне бачення ситуації та по-своєму характеризувати перебіг подій. Разом із тим, основи військової науки базуються на тому, що для загальної характеристики ситуації на фронті потрібно мати достатньо інформації та неупередженість у її поданні.
13 бригада НГУ "Хартія" разом із силами оборони України тримає оборону на Харківщині, зокрема тому, що має можливість використовувати оборонні укріплення, підготовлені останнім часом за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача. Якби цих укріплень не було – не було б нашого спротиву. Не вдалося б стабілізувати ситуацію на цій ділянці кордону та фронту", - наголосили у бригаді.
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Треба завжди зважати на ЗМІСТ сказаного, а не на обгортку.
А конкретно ця заява Хартії за всіма ознаками схожа на спробу відбілити зе-владу у черговому провалі. Синхронний наїзд безуглої та стерненка на Содоля, заяви Хартії про "все є, все класно", численні пости тролів Банкової на Цензорі - це все організована опою кампанія з відбілювання зе-шобли після чергового акту здавання ворогу української землі. Як правильно сказав Ю. Луценко: "Наступ на Харківщині - це міні-Чонгар двома роками пізніше".
А з цього висновок один: непокаране зло завжди повертається. Непосаджені зрадники продовжують свою руйнівну діяльність.
Не тре у всьому бачити зрадоньку.
Бо і так дуже багато негативу в суспільстві.
бо фото та відео траншеї перекритої 5ма балками ми бачили
рови вириті хузнаяк ми беж бачили
гори зубів дракона, насипом, бачили
а от про підтверження що нормальні бліндажі дійсно є, ми бачили теж але лиш ті в яких був боневтік
а ті за які йдеться не бачили нікуя
так шо нюхай свої портянки, кацапське лайно.
Першу лінію суровікіна збудували в 10 км (і менше) від позицій ЗСУ. А як ж рашисти змогли зробити "неможливе"?
І чим могли діставати 70 років тому "на 20 км"? Міни та танки - до 5 км, Катюші - до 7 км, 152 гармати - до 12 км. Звідки ти взяв "20 км"?
Далі: у разі обстрілів по лініям оборони між Вовчанськом та кордоном хто заважав вести контрбатарейну (контрдронову) боротьбу?
Ще далі: чому річка Вовча не була використана, як природна перешкода?
Іще далі: чому з Вовчанська не були вчасно евакуйовані люди, якщо про наступ рашистам було відомо всім, а захищати місто не збиралися?
І нарешті: а чому простір між Вовчанськом та кордоном не був хоча би просто замінований? Вже були повідомлення, що в 2022 після звільнення Вовчанська його замінували, а в 2023 - розмінували (!?!). Начебто - "на прохання фермерів". Ті "фермери" - агенти фсб?!
От і виходить, що какцапсько-зеленське лайно тут виключно ти.
лінія суровікіна - це звичайні окопи. реальні укріплення там починалися лише в Токмаку. і так, сюрприз, ніяка лінія суровікіна наступ не зупинила. зупинили гори ванюшок і гори техніки, яких кацапи кинули в зустрічні бої. просто хрестоматчіний приклад оборонних споруд - противник, що веде наступ меншими силами, через мінні перешкоди та не маючи авіа-підтримки, долаючи вогневі позиції, набив тільки однієї техніки "оборонців" в 3,5 рази більше, ніж втратив. прям в підручник.
>Звідки ти взяв "20 км"
подивився по карті.
але я писав, що основна лінія оборони - це 15-20км від лінії боєзіткнення. а все, що перед нею - то предпілля для ведення в основному маневрових боїв та організації засідок і тимчасових точок опору. і ти мене можеш легко спростувати - навести які-небудь настанови по веденню оборонних боїв і розбудові оборонних споруд, де буде прямо написано, що оборонні лінії будуються там, де хочуть диванні вояки і диванні аналітики.
>хто заважав вести контрбатарейну (контрдронову) боротьбу?
мабуть той, хто заважає її вести на сумщині, на дніпропетровщині і херсонщині - відсутність вільних засобів дальнього ураження, відсутність бк, недостача о/c.
>чому річка Вовча не була використана, як природна перешкода
для відповіді на це питання принаймні потрібно ознайомитися із планом оборони, якого в мене немає
>Вовчанська не були вчасно евакуйовані люди
мабуть тому-що там залишилися переважно ждуни і люди, які з побутових причин не можуть евакуюватися. на останніх, очевидно, зелені забили.
>чому простір між Вовчанськом та кордоном не був хоча би просто замінований
а ви порахуйте яку кількість мін і саперів потрібно для замінування участку 3км х 200 км? а інші місця не потребують мін? ні сумщина, ні житомирщина? ні південь? ні донбас? міни в тумбочці можна просто брати? до того-ж щось да замінували. принаймні підриви були. по протипіхотним мінам - взагалі питання. Україна, на скільки мені відомо, не виходила із конвенції по їх забороні, що дуже тупо.
>були повідомлення, що в 2022 після звільнення Вовчанська його замінували, а в 2023 - розмінували
а може його проосто так "замінували"? чи у вас є карти мінних полів з того часу?
> "ніяка лінія суровікіна наступ не зупинила. зупинили гори ванюшок і гори техніки".
- Угу. Коли з 5 Леопардів, що йдуть колоною, підривається 4, то це саме "гори ванюшок". Не знаю жодної моделі протитанкової міни під назвою "ваня".
> "Звідки ти взяв "20 км"
подивився по карті."
- Карті чого? Карти "розуміння 70 років тому, де будувати "лінії ооорни"? А можна посилання на таку легендарну карту?
> "хто заважав вести контрбатарейну (контрдронову) боротьбу?
- відсутність вільних засобів дальнього ураження, відсутність бк, недостача о/c."
- А хто заважав зе-шоблі запустити оборонну промисловість в 2022, не зупиняти її в 2019 і не здавати рашистам координати воєнних виробництв в 2023?
> "чому простір між Вовчанськом та кордоном не був хоча би просто замінований
а ви порахуйте яку кількість мін і саперів потрібно для замінування участку 3км х 200 км? а інші місця не потребують мін?"
- Для ручного ЗАмінування ділянки 3 км х 200 км потрібно саперів не більше, ніж для РОЗмінування. То чому тоді ці ділянки "на прохання фермерів" восени 2023 розміновували, а не заміновували? І як міг такий "великий зелений експерд" геть забути про дистанційне мінування? І якщо в ЗСУ в 2024 році така нестача мін, то може не варто було в 2020-21 роках ліквідовувати 3 млн мін на українських складах за особистим наказом сонцесяйного і тоді ще не протермінованого?
> "були повідомлення, що в 2022 після звільнення Вовчанська його замінували, а в 2023 - розмінували
а може його проосто так "замінували"?"
- Якби в 2022 замінували лише на папері, то не було би що розміновувати до листопаду 2023. І ні про яке розмінування ніхто би навіть не згадав.
Хто хоче результату, той шукає можливості.
Хто хоче зірвати досягнення результату, той шукає відмазки.
виходить, що Хартія наступає і все ок?
Похоже нас всех держат за идиотов...!!!
Уже только то что "НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ "никакие оборонительные сооружения " , подтверждает слова военного "об их отсутствии"...!!!
А ПОЧЕМУ это не "ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ", если в итоге необходимо было " оборудования дополнительных узлов сопротивления ближе к государственной границе..." ?!
То есть они все же НУЖНЫ БЫЛИ так почему не предусматривались?!
Тем более было время и боевые действия не велись!!!
То есть, когда боевые действия там не велись - им типа было это делать "опасно", а конда стали вестись АКТИВНЫЕ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ боевые действия противником - стало безопасней и отправили туда людей "оборудовать..."?!
Шикарная логика и отмазка идиотов, предателей жополизов!!!