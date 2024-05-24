В 13-й бригаде Нацгвардии "Хартия" опровергают информацию журналистов CNN о ситуации в Липцах

Наличие оборонительных укреплений на Харьковщине позволило стабилизировать ситуацию на этом участке границы и фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе бригады НГУ "Хартия".

Там пояснили, что в акценте в материале CNN, на основе рассказа военнослужащего, который говорил о "неподготовленности линии обороны" накануне российского наступления на Харьковщину, речь идет о следующем:

"Его подразделение получило приказ по улучшению наших позиций (продвижение вперед) и оборудования дополнительных узлов сопротивления ближе к государственной границе, где никакие оборонительные сооружения по плану не предусматривались. Решение было принято, учитывая условия, которые позволили занять соответствующие рубежи после нанесения потерь противнику и, соответственно, их дальнейшее укрепление. То есть это подразделение имело тактический успех, имело условия продвинуться вперед, и теперь его задачей стало закрепление, что предполагает подготовку фортификаций".

В "Хартии" отметили, что тактика россиян значительно изменилась. Это касается, в частности, и боев, которые сейчас идут на Харьковщине.

"Характер действий противника сейчас значительно отличается от тех боев, которые были в 2022-м году. Соответственно сейчас выполнение задач на этом участке требует дополнительных решений ежедневно.

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Мы прекрасно понимаем, что каждый отдельный боец на своей позиции может иметь собственное видение ситуации и по-своему характеризовать ход событий. Вместе с тем, основы военной науки базируются на том, что для общей характеристики ситуации на фронте нужно иметь достаточно информации и беспристрастность в ее представлении.

13 бригада НГУ "Хартия" вместе с силами обороны Украины держит оборону на Харьковщине, в частности потому, что имеет возможность использовать оборонительные укрепления, подготовленные в последнее время по решению Ставки Верховного Главнокомандующего. Если бы этих укреплений не было - не было бы нашего сопротивления. Не удалось бы стабилизировать ситуацию на этом участке границы и фронта", - отметили в бригаде.

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