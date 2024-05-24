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Ворог знову вдарив по залізничній інфраструктурі Харківщини. ФОТО

Обстріл залізниці на Харківщині

У ніч проти 24 травня російські військові знову атакували цивільну залізничну інфраструктуру Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда.

Водночас обійшлося без жертв і травмованих.

Поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком, додали в компанії.

Обстріл залізниці на Харківщині

Обстріл залізниці на Харківщині

Як повідомлялося, днем раніше, 23 травня, російські окупанти поцілили у декілька об'єктів залізничної інфраструктури Харківської області. Унаслідок обстрілів шестеро людей отримали поранення. 

Того ж дня ворог обстріляв друкарню видавництва Vivat у Харкові, через що загорівся цех з папером.

Автор: 

Укрзалізниця (4762) Харківщина (262)


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