Росіяни ракетами обстріляли залізничну інфраструктуру Харківщини, є декілька влучань
Російські окупанти завдали удари по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області, є влучання у декілька об’єктів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті", – йдеться у повідомленні.
Водночас, за попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень.
Зазначається, що поїзди продовжують курсувати за графіком.
Попередньо відомо, що 23 травня російські військові вдарили по Харкову та Люботину (Харківська область) одразу 15 ракет.
Як повідомлялося, 23 травня окупанти обстріляли друкарню видавництва Vivat у Харкові, унаслідок чого загорівся цех з папером.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль