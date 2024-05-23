Росіяни ракетами обстріляли залізничну інфраструктуру Харківщини, є декілька влучань

Російські окупанти завдали удари по цивільній залізничній інфраструктурі Харківської області, є влучання у декілька об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті", – йдеться у повідомленні.

Водночас, за попередніми даними, шість залізничників зазнали поранень.

Зазначається, що поїзди продовжують курсувати за графіком.

Попередньо відомо, що 23 травня російські військові вдарили по Харкову та Люботину (Харківська область) одразу 15 ракет.

Як повідомлялося, 23 травня окупанти обстріляли друкарню видавництва Vivat у Харкові, унаслідок чого загорівся цех з папером.