Сутки в Харьковской области: враг трижды ударил по Харькову, под обстрелами оказались населенные пункты Харьковского, Богодуховского и Купянского районов. Есть погибшие и раненые. ФОТО

В Харьковской области вчера, 23 мая произошли массированные обстрелы ряда населенных пунктов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В течение 23 мая враг трижды наносил удары по Харькову. Утром, около 10.30 обстрелял ракетами С-300, попал в типографию издательства Vivat. Погибло 7 человек, пострадал 21 человек.

В 14.15 россияне ударили по областному центру КАБами, повреждено предприятие.

Во время обстрела Харькова вечером пострадали жилые дома, также россияне попали в здание предприятия, повреждена крыша и фасад, выбиты окна. Пострадала женщина.





В Люботине в 10.30 в результате вражеского ракетного обстрела 2 ракетами ЗРК С-300 повреждены 10 автомобилей, 28 зданий и сооружений. Пострадало 11 гражданских лиц.

В результате вражеского авиационного обстрела в Дергачах получили ранения 8 человек, в том числе 16-летний парень. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили.

В селе Редкодуб в результате вражеского обстрела погиб 65-летний мужчина.

Утром 23 мая враг обстрелял КАБами поселок Золочев. Там получили ранения две женщины 73 и 72 лет. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гараж. Также в результате удара КАБами в селе Приколотное получила ранения 41-летняя женщина.

В селе Рясное в 15.10 в результате вражеского обстрела БПЛА ранен 11-летний парень.

Вечером около 20.00 враг обстрелял Куриловку, горела хозяйственная постройка. В Кондрашовке в результате обстрела горела хозяйственная постройка и гараж. Два человека травмированы. Один человек погиб.

Напомним, 24 мая на Харьковщине объявлено Днем траура по погибшим в результате обстрела 23 мая.

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