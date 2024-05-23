24 мая объявили днем траура в Харькове

В Харькове 24 мая объявили днем траура по погибшим от сегодняшнего российского удара. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

"В знак скорби по погибшим сегодня, 23 мая, во время ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры, на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с траурной лентой", - говорится в сообщении городского совета.

Также в течение пятницы 24-го мая будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, объектах общественного питания и тому подобное.

Удар РФ по Харькову 23 мая

23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что погибли 7 работников печатного предприятия, еще 20 получили ранения.

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