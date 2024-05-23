24 травня оголошено днем жалоби у Харкові

У Харкові 24 травня оголосили днем жалоби за загиблими від сьогоднішнього російського удару. Відповідне розпорядження підписав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"На знак скорботи за загиблими сьогодні, 23 травня, під час ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій буде приспущений Державний прапор з траурною стрічкою", - йдеться у повідомленні міської ради.

Також впродовж п'ятниці 24-го травня буде заборонена розважальна музика на ринках, в торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо.

Удар РФ по Харкову 23 травня

23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що загинули 7 працівників друкарського підприємства, ще 20 зазнали поранень.

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