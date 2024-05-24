Доба на Харківщині: ворог тричі вдарив по Харкову, під обстрілами опинилися населені пункти Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів. Є загиблі та поранені. ФОТО

У Харківській області вчора, 23 травня, сталися масовані обстріли низки населених пунктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом 23 травня ворог тричі завдавав ударів по Харкову. Зранку, близько 10.30 обстріляв ракетами С-300, влучив у друкарню видавництва Vivat. Загинуло 7 осіб, постраждала 21 особа.

О 14.15 росіяни вдарили по обласному центру КАБами, пошкоджено підприємство.

Під час обстрілу Харкова ввечері постраждали житлові будинки, також росіяни влучили в будівлю підприємства, пошкоджено дах та фасад, вибито вікна. Постраждала жінка.





У Люботині о 10.30 внаслідок ворожого ракетного обстрілу 2 ракетами ЗРК С-300 пошкоджено 10 автомобілів, 28 будівель та споруд. Постраждало 11 цивільних громадян.

Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу у Дергачах дістали поранення 8 людей, зокрема 16-річний хлопець. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі.

У селі Рідкодуб внаслідок ворожого обстрілу загинув 65-річний чоловік.

Зранку 23 травня ворог обстріляв КАБами селище Золочів. Там зазнали поранення дві жінки 73 та 72 років. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гараж. Також внаслідок удару КАБами у селі Приколотне дістала поранення 41-річна жінка.

У селі Рясне о 15.10 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА поранений 11-річний хлопець.

Ввечері близько 20.00 ворог обстріляв Курилівку, горіла господарча споруда. У Кіндрашівці внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та гараж. Дві людини травмовані. Одна людина загинула.

Нагадаємо, 24 травня на Харківщині оголощено Днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілу 23 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли житлову інфраструктуру в Харкові, - Терехов