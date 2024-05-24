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Новости Война
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ВСУ остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия, - Генштаб

Генштаб заявив, що ЗСУ зупинили окупантів на півночі Харківщини

Силы обороны Украины остановили российское наступление на севере Харьковской области. Украинские защитники проводят контрнаступательные действия. Однако оккупанты проводят наступательные действия на востоке Харьковщины.

Об этом это сообщил представитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Игорь Прохоренко на брифинге в Медиацентре Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что цель россиян на Харьковщине - создать буферную зону. Однако сейчас их остановили, ВСУ ситуацию взяли под контроль и проводят наступательные действия.

"Обстановка сложная. Силы обороны продолжают обороняться на востоке и юге нашего государства, наносят огневое поражение противнику. Основные действия происходят на Харьковщине, Донетчине. Что касается Харьковского направления - противник ведет наступательные операции с целью создания буферной зоны. Сейчас враг остановлен, ситуация контролируется, проводятся контрнаступательные действия", - рассказал Прохоренко.

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Кроме севера Харьковщины, российские войска пытаются наступать на востоке области, планируя обойти с востока город Купянск. Впрочем успеха они не имеют, отметил представитель Генштаба.

Он также добавил, что жесткие боевые действия продолжаются почти вдоль всей линии фронта, где оккупанты несут тяжелые потери. Активно работает наша артиллерия, беспилотные системы, задействуется авиация.

Ситуация на Сумщине и Черниговщине

"На Сумщине и Черниговщине ситуация контролируемая. Враг накапливает войска на территории РФ, ежедневно наносит по приграничным населенным пунктам авиационные и артиллерийские удары, применяет БПЛА. Пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, атакует ракетами и "шахедами".

Силы обороны знают о планах врага и делают все, чтобы их сорвать. Принимаются меры по выделению резервов и средств огневого поражения с целью перехвата инициативы на поле боя", - добавил Прохоренко.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4005) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
+22
Хлопці якщо вдасться контрнаступити і забрати Білгород не соромтеся - то є наше , просто підари підлістю і намахаловом кинули нас на початку минулого століття
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24.05.2024 15:30
+14
Щойно дивилась кадри з Вовчанську.
Ну що. За п'ять днів став схожий на Бахмут.
Добре що зебіл звільнив Залужного.
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24.05.2024 15:47
+10
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24.05.2024 16:23
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Не смешите мои атакамсы
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24.05.2024 15:20 Ответить
Хто на кому стояв?
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24.05.2024 15:25 Ответить
За Діпстейтом останнє підтверджене просування русні в тому районі - за 20.05.
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24.05.2024 15:28 Ответить
Хлопці якщо вдасться контрнаступити і забрати Білгород не соромтеся - то є наше , просто підари підлістю і намахаловом кинули нас на початку минулого століття
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24.05.2024 15:30 Ответить
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24.05.2024 16:23 Ответить
Білгород, то місто дебілів, не тіште себе ілюзіями. Тут запорожці з дніпрянам, з херсонцями роками голосували за православного дебіла Януковича, а уявіть, що в головах тих @тих білгородців сидить, навіть тяжко уявити. Дякую за увагу.
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25.05.2024 12:51 Ответить
Щойно дивилась кадри з Вовчанську.
Ну що. За п'ять днів став схожий на Бахмут.
Добре що зебіл звільнив Залужного.
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24.05.2024 15:47 Ответить
До речі , де сьогодні пан Залужний ??

Вже поїхав до Лондона , чи ні??🙁
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24.05.2024 18:54 Ответить
Не знаю. З тими виключеннями світла багато чого пропускається.
Про нього ж не згадують. Табу.
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24.05.2024 19:20 Ответить
https://glavcom.ua/country/society/zaluzhnij-hotujetsja-do-roboti-poslom-heneral-obhovoriv-spivpratsju-iz-projektom-mirotvorets-1001988.html Залужний готується до нової роботи: перші кроки
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24.05.2024 23:49 Ответить
Ну у Валерки хоч декілька вищих освіт і знає солов'їну, а так хто його знає. Мабуть все глибше знаходиться в українському нарідові.
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25.05.2024 12:57 Ответить
Невже це, оті трудяги з ОПУ, на чолі єрмака і татарова??
Там, отих департаментський паХАРІВ, ціла бригада ошивається заброньованих … Кадровики з ДУС, заморочилися за них бігати по ТЦК, щоб поставити, оте ухилянство з 2000 року, на ОБЛІК !!
Не самі ж вони будуть поясняти в ТЦК, чому вони, не робили це ВЧАСНО !! Там тільки штрафів з них, як у собаки блох…
Пильнуймо, за ухилянтам простроченими!
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24.05.2024 15:52 Ответить
Незабаром і Харків буде таким, як Вовчанськ. І ніхто цьому не завадить. Навіть не буде бажаючих. Я маю на увазі сильних світу цього.
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24.05.2024 15:54 Ответить
харе ныть,подтянут пво и будет норм,чтоб кернес сити стал похож на бахмут надо пару лет и вообще без пво аля мариуполь, так что херню не несите,ну а так прилеты были есть и будут что в харькове что в киеве(реже) что во львове,это война,как будто впервый или последний раз ракетные обстрелы,будничность
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24.05.2024 16:03 Ответить
Харе пєстєть.
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24.05.2024 16:14 Ответить
"Это война" , "будничность" - коли обидві сторони несуть співмірні втрати. А так параша утюжить Україну ракетами, кабами, а ми їм шибки виб'ємо.
"Надо пару лет без пво" - зашибісь нотка позитиву
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24.05.2024 23:26 Ответить
30-40 к,это реально только поубиваться в харьковской области не более)
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24.05.2024 15:59 Ответить
тільки якою ціною, чергове місто знищене та захоплене орками.
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24.05.2024 16:31 Ответить
в какой паралельной реальности они захватили?
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24.05.2024 16:43 Ответить
AS74 LIFE #2

@AS74LifeNumber2

Российские военные маскируют пункты управления БПЛА под гражданские автобусы и сами же хвастаются этим.
https://x.com/i/status/1793984096080933216
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24.05.2024 17:01 Ответить
Генштабу вже немає довіри і від телемарафону не відрізнити
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24.05.2024 17:01 Ответить
Це постійна брехня влади, які виділил на дрони 1.5 млрд.долларів, але більшість коштів щезло.
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24.05.2024 19:05 Ответить
За запуск пітарди пересічний громадянин отримує 5 років в'язниці. А за здачу міста і його руйнування, загибель мирних громадян, смерті і поранення віськових які як пожежники кинулись виправляти саботаж Синєгубов мабуть ще й премію отримає. А українська народна традиція зливати міста разом з мешканцями пішла ще з Гайдая, який за здачу Сєвєродонецька переведений на організацію оборони Мукачево.
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24.05.2024 20:08 Ответить
Треба на території Білгородщини і Курщини створити буферну зону.
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24.05.2024 23:50 Ответить
А Буданга в Крымской области! Верим, донатим на кофэ
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25.05.2024 11:36 Ответить
 
 