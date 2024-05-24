С начала суток на фронте - 37 боестолкновений. Вблизи Ивановки враг имеет частичный успех, ВСУ принимают меры, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сосредотачивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах с целью срыва планов оккупантов по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей. Украинские воины уверенно удерживают позиции и, благодаря умелым действиям, уничтожают захватчика, иногда - контратакуют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10.00 24 мая.

С начала текущих суток произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 494 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе, 10 - из РСЗО. Враг нанес один авиаудар с применением управляемой авиабомбы. Также российские захватчики задействовали 13 дронов-камикадзе.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отбили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в районах Глубокого и Волчанска. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено. В то же время, наши подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны.

На Купянском направлении с начала суток происходили десять боевых столкновений. Наши защитники успешно отбили одну атаку российских захватчиков в направлении Дружелюбовки. В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки.

Вчера оккупанты потеряли на Купянском направлении 353 человека (из них 117 - безвозвратных) и 81 единицу ВВТ. В частности, уничтожены танк, две боевые бронемашины, два автомобиля, 68 БПЛА. Повреждены танк, две ББМ, три пушки, два автомобиля. Также взлетели в воздух блиндаж и пять складов боеприпасов.

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На Лиманском направлении продолжается отпор попыткам российских захватчиков продвинуться в Серебрянском лесу.

На Сиверском направлении украинские воины отражают атаку противника в районе Спирного. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения помешали атаке противника в направлении Клещиевки. Враг успеха не имел.

На Покровском направлении ситуация контролируемая. Интенсивность боевых действий сегодня снизилась, в настоящее время противник не совершал наступательных действий.

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За минувшие сутки враг потерял здесь всего 263 человека в живой силе. Также вчера наши воины уничтожили российский штурмовик Су-25, по одному авто и ББМ. Поврежден один танк и две боевые бронированные машины противника.

На Кураховском направлении украинские воины уже отбили три атаки оккупантов. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация - под контролем Сил обороны.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, была отражена атака врага в районе Крынок. При этом наши воины проводят мероприятия по усилению оборонительных рубежей.

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