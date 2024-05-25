Під час наступу окупантів на Харківщині втрати становлять 8 росіян до 1 українця, - Зеленський

Наразі втрати військ РФ проти втрат Сил оборони на Харківському напрямку становлять 8 до 1, на одного загиблого українського воїна припадає 8 ліквідованих росіян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зауважив, що російському диктатору Володимиру Путіну начхати на людські життя і хто якою мовою говорить. Зокрема, йому байдужі росіяни як цивільні, так і військові.

"Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян", - сказав Зеленський.

За словами президента, до цього тижня було близько 2-3 тисяч жертв серед окупантів.

"Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там - у СПА, який показували не один раз. Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття", - додає глава держави.

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Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Раніше заступник глави ОВА Семенуха заявив, що станом на 20 травня ЗСУ на 60% контролюють місто Вовчанськ. В ОВА заявляються, що у Вовчанську бої тривають ледь не за кожну вулицю.

24 травня у Генштабі заявили, що ЗСУ зупинили російські війська на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Головнокомандувач Олександр Сирський розповів, що росіяни зав’язли у вуличних боях за Вовчанськ. Ворог безуспішно намагається підтримати активні штурмові дії.