Во время наступления оккупантов на Харьковщине потери составляют 8 россиян к 1 украинцу, - Зеленский

Сейчас потери войск РФ против потерь Сил обороны на Харьковском направлении составляют 8 к 1, на одного погибшего украинского воина приходится 8 ликвидированных россиян.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину плевать на человеческие жизни и кто, на каком языке говорит. В частности, ему безразличны россияне как гражданские, так и военные.

"Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, закончился военными жертвами 1 к 8, один украинец на восемь россиян", - сказал Зеленский.

По словам президента, до этой недели было около 2-3 тысяч жертв среди оккупантов.

"Да ему абсолютно наплевать. Путин в это время в бане находится, или где он там - в СПА, который показывали не один раз? Он тем временем занимается совсем другим. Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно, от этого кровопролития", - добавляет глава государства.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные меры в Волчанске. Также сообщалось, что 16 мая украинские воины провели контратакующие меры в районе Волчанска.

Ранее заместитель главы ОВА Семенуха заявил, что по состоянию на 20 мая ВСУ на 60% контролируют город Волчанск. В ОВА заявляются, что в Волчанске бои продолжаются чуть ли не за каждую улицу.

24 мая в Генштабе заявили, что ВСУ остановили российские войска на Харьковском направлении и проводят контрнаступательные действия. Главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что россияне увязли в уличных боях за Волчанск. Враг безуспешно пытается поддержать активные штурмовые действия