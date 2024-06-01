Від початку повномасштабного вторгнення РФ США забезпечили $81 млрд на підтримку Україні, з них $51 млрд - це військова допомога, - Карпентер
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США забезпечили близько 81 мільярдів доларів на підтримку нашої держави. З цих коштів 51 мільярд – це військова допомога.
Про це розповів старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми лише недавно ухвалили закон про додаткове фінансування. І за півтора місяці – або близько до того – ми виділили багато пакетів підтримки за повноваженнями президента (PDA), а також у межах Ініціативи сприяння безпеці України. Варто також пам’ятати, що ми забезпечили близько $81 млрд на підтримку Україні від початку повномасштабної війни, і це дуже багато. З них $51 млрд – це військова допомога", - зазначив Карпентер.
Він зазначив, що наразі не може сказати, що буде далі з фінансуванням допомоги України, оскільки попереду у США президентські вибори. Проте Карпентер запевнив, що зараз Вашингтон сфокусований та працює над тим, щоб максимально збільшити можливості для задоволення потреб України на полі бою. Він додав, що у США є розуміння, що однією з головних потреб України зараз є протиповітряна оборона.
"Тому ми витрачаємо багато часу на спілкування з нашими партнерами та союзниками щодо того, як ми можемо посилити ефективність ППО в Україні в нинішній момент. І, знову ж, лідерство президента Байдена, створення Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", було критично важливим для згуртування наших союзників і партнерів, щоб об’єднати зусилля та забезпечити Україну тим, що їй потрібно", - сказав старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США.
Ухвалення Конгресом США допомоги для України
20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.
23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.
Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цей пакет передбачає допомогу Україні на суму майже 61 мільярд доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тьху...
набагадо
набагато
"Говорят о 23, я думаю, 30 случаях смерти от недоедания при населении в 2 миллиона. В США в 2022 году было 20 тысяч смертей от недоедания", - утверждает Нетаньяху.
Даешь триллионы помощи Украине.
На этом фоне "Велике будівництво" игра детей в песочнице
"Ми лише недавно ухвалили закон про додаткове фінансування. І за півтора місяці - або близько до того - ми виділили багато пакетів підтримки за повноваженнями президента (PDA)"
дивно, що чиновник не знаю
рівно 3 PDA, на 1.6млрд - не більше ніж в 2022-2023 роках
за рахунок не виданих коштів 2023 року, котрі складають 4.2млрд
"З них $51 млрд - це військова допомога" - це потрібно рахувати надану, та обіцяну по програмі USAI котру чекати 2+ років
Як це працює. Виділяються кошти, наприклад, - 1 мільярд доларів. З цієї суми Україна отримує зброю, скажімо, на 400 мільйонів зі старих запасів на складах. А на 600 мільйонів уряд США робить замовлення, щоб виробити нову зброю, замість поставленої Україні.
Нова зброя, звісно, залишиться в Америці на складах. Але 1 мільярд доларів уже списаний, як "допомога Україні". Така от цікава арифметика.
дві суми на поповнення складів та на PDA
в 2022-2023 роках було десь 25млрд PDA, та 25.5 на склади
1.6млрд "забули" підписати в 2022, та згоріли
під кінець 2023, заявили "не комфортно" - закінчились гроші на поповнення складів
при цьому маючи залишок 4.2млрд PDA
тобто PDA перестали передавати коли використали десь 19-20млрд, заявивши що закінчились 25.5млрд на поповнення складів
Зброї мало, майже вся має 20+ років від дати виготовлення
Передаютть б/у котра вже амортизована, наприклад 10шт, а взамін замовляють нову по новим цінам, та більш ******* - і якось кошти закінчились на поповнення складів