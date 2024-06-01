Від початку повномасштабного вторгнення РФ США забезпечили $81 млрд на підтримку Україні, з них $51 млрд - це військова допомога, - Карпентер

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США забезпечили близько 81 мільярдів доларів на підтримку нашої держави. З цих коштів 51 мільярд – це військова допомога.

Про це розповів старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми лише недавно ухвалили закон про додаткове фінансування. І за півтора місяці – або близько до того – ми виділили багато пакетів підтримки за повноваженнями президента (PDA), а також у межах Ініціативи сприяння безпеці України. Варто також пам’ятати, що ми забезпечили близько $81 млрд на підтримку Україні від початку повномасштабної війни, і це дуже багато. З них $51 млрд – це військова допомога", - зазначив Карпентер.

Він зазначив, що наразі не може сказати, що буде далі з фінансуванням допомоги України, оскільки попереду у США президентські вибори. Проте Карпентер запевнив, що зараз Вашингтон сфокусований та працює над тим, щоб максимально збільшити можливості для задоволення потреб України на полі бою. Він додав, що у США є розуміння, що однією з головних потреб України зараз є протиповітряна оборона.

"Тому ми витрачаємо багато часу на спілкування з нашими партнерами та союзниками щодо того, як ми можемо посилити ефективність ППО в Україні в нинішній момент. І, знову ж, лідерство президента Байдена, створення Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", було критично важливим для згуртування наших союзників і партнерів, щоб об’єднати зусилля та забезпечити Україну тим, що їй потрібно", - сказав старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США.

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Ухвалення Конгресом США допомоги для України

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Вже 24 квітня Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цей пакет передбачає допомогу Україні на суму майже 61 мільярд доларів.