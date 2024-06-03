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Новини Війна
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США (21024) допомога і підтримка (1120) Салліван Джейк (290)

США шукають для України додаткові системи ППО, але без економіки неможливо вести війну, - Салліван

Салліван наголосив на важливості розвитку економіки України

Джейк Салліван зазначив, що США інвестують у розвиток української економіки вже зараз, не чекаючи завершення війни.

Про це радник Білого дому з питань нацбезпеки заявив під час форуму посадовців та експертів Global Impact у Вашингтоні, пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Салліван розповів, що наразі США "активно працюють над тим, щоб знайти і придбати додаткові системи протиповітряної оборони" для України, щоб допомогти їй захиститися від російського терору.

Крім цього, він також наголосив на важливості розбудови економіки України в умовах війни, оскільки від цього теж залежить ведення ефективної військової кампанії.

"Але з іншого боку, ви не можете воювати у війні, загарбницькій війні, яку почав і веде ваш сусід на вашій території, якщо ви не маєте економіку, щоб створювати ресурси, аби утримувати ваших солдатів на лінії фронту", - сказав радник Білого дому.

Салліван зазначив, що "ідея про те, що ми якось можемо підтримувати військові сили, але не економіку, заперечує все, що ми знаємо про ведення ефективної військової кампанії".

"Тож під лідерством таких людей як Пенні Пріцкер (спеціальна представниця США з відновлення економіки України, - ред.) та інших, які посилено думають разом зі своїми українськими партнерами, про те, що ми можемо зробити, щоб посадити насіння для цієї майбутньої можливості і як ці насінини розцвітуть навіть у розпал війни, - це великий наш пріоритет", - сказав американський посадовець.

Читайте також: США співпрацюють із союзниками щодо додаткових ЗРК Patriot для України, - Салліван

Представник адміністрації Джо Байдена розповів, що США інвестують у розвиток української економіки вже зараз. Він нагадав, що у пакет допомоги Україні від США на суму 61 мільярд доларів було закладено й фінансування невійськової допомоги для нашої держави. Йдеться про 9 мільярдів економічної допомоги українському уряду у позику.

Нагадаємо, раніше старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер розповів, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США забезпечили близько 81 мільярдів доларів на підтримку нашої держави. З цих коштів 51 мільярд – це військова допомога.

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Топ коментарі
+17
перевожу з дипломатичного:
перестаньте красти! перестаньте нищити економіку збільшенням податків, бездумною мобілізацією, перестаньте красти! не витрачайте кошти на другорядні цілі, перестаньте красти!

наче все, а, забув - перестаньте красти!
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03.06.2024 18:52
+16
Україні необхідний спеціальний представник США з боротьби з корупцією в Україні.
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03.06.2024 18:48
+12
там не тільки товариші не вдуплили, мені досі наші славні борці з ухилянтами розказують що плювати на економіку, нам все ітак дають тре воювати..... Тож доки в людей замість мозгів тирса, не надійтесь на щось адекватне
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03.06.2024 19:19
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Україні необхідний спеціальний представник США з боротьби з корупцією в Україні.
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03.06.2024 18:48 Відповісти
Тут потрібні розтрільні роти для корупціонерів
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03.06.2024 19:00 Відповісти
Тут не представник потрібен а "інквізитор"!
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03.06.2024 19:01 Відповісти
Саліван, не треба повторювати дурниці та »вчити життю».

1. Запомьятай забовьязання США по Будапешському Меморандуму! А не розповідай скільки центів вже потрачено.

2. Запомьятай, що перемога України це е національний інтерес безпеки США.

3. Запомьятай, що кожен день блокування тобою допомоги України грае проти національних інтересів Західної цівілізаціі.

4. Запомьятай що незабезпечення швидкого перелому у цій війні на користь України у 2024 буде спріяти поразки демократів на виборах та перемозі Трампа.

5. Запомьятай, що Перемога Трампа у 2024 це буде не тільки крах США, але і поразка всего Західу у боротьбі з диктаторськими режимами.
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03.06.2024 20:26 Відповісти
єрмаківський поц тут як тут...
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03.06.2024 21:09 Відповісти
А в себе на складах не можуть пошукати? В них їх там багато без діла стоять.
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03.06.2024 18:51 Відповісти
а як потім пояснювати чорному джону чому це зброя виготовлена державою за кошт платників податків, зі зберігання має йти прямо українцям?
Чому ви не розумієте, що ніхто нікому не забрв'язанний?
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03.06.2024 19:16 Відповісти
"Чому ви не розумієте, що ніхто нікому не забрв'язанний? " - або доповнюйте подібне пояснення не дуже або розумних або корисливих людиськ ( які вбили це не дуже розумним ) або не друкуйте подібної хріні яка у вашому виконання порушує шей логіку ( бо згідно вашого коменту Джону ніхто нічого не зобовязаний також ).
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03.06.2024 20:25 Відповісти
Дивись комент вище.
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03.06.2024 20:31 Відповісти
хочуть, хоч якимось чином спонукати нинішню владу навести лад в економіці...
але її стеля це 95 квартал,
а то, что кроме, уже не исправить никаким зонтом..
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03.06.2024 20:37 Відповісти
перевожу з дипломатичного:
перестаньте красти! перестаньте нищити економіку збільшенням податків, бездумною мобілізацією, перестаньте красти! не витрачайте кошти на другорядні цілі, перестаньте красти!

наче все, а, забув - перестаньте красти!
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03.06.2024 18:52 Відповісти
як казав найшашличніший, крадуть не в доларах, такщо хай саліван не ниє)))))
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03.06.2024 19:17 Відповісти
єрмак з гетьшманцевим так розбубують
що й фундаменту не залишуть
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03.06.2024 18:54 Відповісти
Пішов у спам кнурособако кацапське
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03.06.2024 18:58 Відповісти
Черговий русскій сумашедший...
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03.06.2024 18:59 Відповісти
Уточьнітє, ґдє імєнно!
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03.06.2024 18:59 Відповісти
Мер в Запоріжжі є?Містяни, депутати є? Порошенко до чого?
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03.06.2024 20:23 Відповісти
Реформа самоврядування - то у вас на болотах сцарь повинен все рішати і йдіть краще на колінах постійте з плакатом і на колінах.
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03.06.2024 20:27 Відповісти
9 лярдів украінському уряду - якось пристроять
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03.06.2024 18:55 Відповісти
Економіку розвивають вільні люди, що мають невід'ємні права - вибору, переміщення, особистої думки.
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03.06.2024 18:55 Відповісти
А українську економіку розвивають приблизно так.

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03.06.2024 19:47 Відповісти
трамп приде і все поправить -чекайте...
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03.06.2024 18:55 Відповісти
"економіка це Я!" (невідомий дєрьмак)
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03.06.2024 18:57 Відповісти
Порятунком може бути можливість стати 51 штатом США! Glory USA!
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03.06.2024 19:01 Відповісти
Амеры об этом трубят с начала полномасштабной войны. Похоже товарищ не вдуплил. Того и гляди. закажут перегоны (электората).
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03.06.2024 19:01 Відповісти
там не тільки товариші не вдуплили, мені досі наші славні борці з ухилянтами розказують що плювати на економіку, нам все ітак дають тре воювати..... Тож доки в людей замість мозгів тирса, не надійтесь на щось адекватне
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03.06.2024 19:19 Відповісти
Ухилянти-підори...Тобі "чорний Джон" не забов'язаний захищати Україну...
Я в Україні,сьогодні повернувся в Україну,а цензор вперто німецьке гавно мені навішує...
Яка економіка під обстрілами? Нехай Петріотів більше дають,щоб захистити ті майбутні успішні підприємства!..Саліван-ідіот від народження...
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03.06.2024 19:57 Відповісти
О!..Рідний прапорець з'івився.
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03.06.2024 19:58 Відповісти
що це тільки що було?)
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03.06.2024 22:15 Відповісти
Трішечки не з теї опери - Байден щойно вирішив підписати указ щодо заборони надання притулку нелегалам які незаконно перетнули кордон.
Виявляється, не треба було носитися пів року зі своїм законом як писаною торбою, один підпис - і все.
Наволоч.
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03.06.2024 19:02 Відповісти
Стесняюсь спросить(нипадецки), мол , а чем хуже погоняло https://m.facebook.com/groups/203545334921178/posts/253795413229503/ РГТ-27
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03.06.2024 19:21 Відповісти
Кожен громадянин України , що досі розмовляє росо-фашистською мовою є ментальний співвітчизник московітів - кацапонедолюдків(((
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03.06.2024 19:04 Відповісти
Скажи це російськомовним хлопцям в ЗСУ, які боронять твою україномовну дупу...
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03.06.2024 20:13 Відповісти
Яка економіка ? Головне щоб Бубочка залишився при владі без виборів.
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03.06.2024 19:58 Відповісти
Кацапські узурпатори зелені антимайданівці так прониклися ідеєю знищення максимальної кількості українців руками рашистів, прикриваючись війною, що можуть пожертвувати всім без жодних роздумів і сумнівів щодо майбутньої відповідальності.
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03.06.2024 20:56 Відповісти
Без ППО, які ви не даєте, про економіку можна забути.
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03.06.2024 21:08 Відповісти
 
 