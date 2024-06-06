Мы не считаем, что разрешение бить по целям в России повысит уровень эскалации, – Госдеп

Разрешение бить американским оружием по военным целям на территории РФ не повысит текущий уровень эскалации.

Об этом заявил в среду в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не считаем так", - ответил Миллер на вопрос, не считают ли в Вашингтоне разрешение на применение американского оружия по целям в РФ повышением эскалации.

Он заверил, что Соединенные Штаты "продолжат принимать соответствующие меры в ответ на то, что сделал президент Путин, чтобы дать возможность Украине защитить себя".

Кроме того, спикер подчеркнул, что агрессором в войне в Украине является РФ, и именно президент Путин постоянно повышает уровень эскалации.

"Россия стягивает свою военную технику вплоть до границы и применяет ее для обстрела гражданских целей, и мы считаем целесообразным, чтобы Украина могла защититься", - резюмировал Миллер.

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Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина уничтожила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

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