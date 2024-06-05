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Новости Война
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Украина уже наносила удары американским оружием по территории России, - АР

himars

В течение последних дней украинские защитники уже применяли американское оружие для ударов по территории России после того, как Соединенные Штаты Америки объявили о разрешении на такие действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

По словам собеседника издания, удар был нанесен недавно, однако он не уточнил, куда именно ударили американским оружием.

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Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина уничтожила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

Автор: 

оружие (10217) США (26652)


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Топ комментарии
+13
Может хватит уже на весь мир об етом кричать и событие делать из етого. Рашисты бьют по нам иранской и северокорейским оружием и об етом нигде ни слова одни только догадки.
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05.06.2024 21:27
+5
Гітлер в гробу перевертається знаючи що сталін не може стріляти у відповідь західною зброєю.
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05.06.2024 21:33
+4
однак він не уточнив, куди саме поцілили.. шибку в сараї у тьоті Ані в якомусь шебікіно поразили а вони нам єлектростанцію .
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05.06.2024 21:30
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Может хватит уже на весь мир об етом кричать и событие делать из етого. Рашисты бьют по нам иранской и северокорейским оружием и об етом нигде ни слова одни только догадки.
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05.06.2024 21:27 Ответить
однак він не уточнив, куди саме поцілили.. шибку в сараї у тьоті Ані в якомусь шебікіно поразили а вони нам єлектростанцію .
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05.06.2024 21:30 Ответить
Гітлер в гробу перевертається знаючи що сталін не може стріляти у відповідь західною зброєю.
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05.06.2024 21:33 Ответить
У Сталіна не було таких проблем. Західна зброя почала надходити, коли Гітлер був за десятки кілометрів від Москви.
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05.06.2024 22:05 Ответить
і ядерний пісюн кайла аж ніяк не здригнувся….
світова спільнота може досить сцяти у штани сидячи…?
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05.06.2024 21:48 Ответить
Поки ні в яке порівняня - скільки рашка лупить по Украіні
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05.06.2024 21:48 Ответить
Хто вас за язика тягне , ви журнашлюхи можете комусь нашкодити або спровокувати блд, заткніться ....
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05.06.2024 21:59 Ответить
А вам для цієї новини знадобився Associated Press?!
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05.06.2024 22:02 Ответить
Як і минулого разу, російська армія однозначно посилить свої атаки, і далі буде більш важкий період. Усіх українців потрібно мобілізувати до активних дій, щоб пережити важкі часи.
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05.06.2024 22:05 Ответить
Лоґоррея
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05.06.2024 22:17 Ответить
Ну то й що? В чому сенсація? Заїбали обсмоктувати кожен пук України в бік засрашки. Ідиотизм.
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05.06.2024 22:49 Ответить
"Украина уже наносила удары американским оружием по территории России" Об этом сообщает Цензор.НЕТ.."
А зачем об этом надо распространяться, и кому какое дело чем долбят российскую территорию?
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05.06.2024 22:53 Ответить
Сначала здесь волали "почему не бьем по ращьке?!", теперь "зачем вы всем рассказываете, что мы бьем по ращьке!"
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06.06.2024 00:31 Ответить
.наносили,и будут наносить.Кто против... Земля мокшании должна гореть...
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06.06.2024 08:09 Ответить
 
 