Украина уже наносила удары американским оружием по территории России, - АР

В течение последних дней украинские защитники уже применяли американское оружие для ударов по территории России после того, как Соединенные Штаты Америки объявили о разрешении на такие действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

По словам собеседника издания, удар был нанесен недавно, однако он не уточнил, куда именно ударили американским оружием.

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Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина уничтожила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.