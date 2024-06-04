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Новости Война
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В России станет меньше на один самолет, - председатель комитета Бундестага рассказала, стоит ли опасаться, если Украина собьет российский истребитель над РФ западным оружием

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн прокомментировала опасения Запада относительно эскалации из-за использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Политик ответила на вопрос, что произойдет, если российский истребитель будет сбит Украиной из западного оружия в российском воздушном пространстве.

По мнению главы комитета Бундестага, эскалации ожидать не стоит.

"Это означает лишь то, что у России станет меньше на один самолет, который направлялся в Украину, чтобы осуществлять удары и убивать украинцев", - заявила она.

Штрак-Циммерманн отметила, что к угрозам диктатора РФ Владимира Путина надо относиться серьезно, но, по ее словам, его необходимо остановить.

"Любые предупреждения следует воспринимать всерьез. Но если говорить прямо, то Кремль, конечно, тоже знает, что он уязвим. Путин знает Германию... И знает, что угрозы из его уст приводят к определенному оцепенению здесь, но мы не должны этого допускать. В противном случае Украина проиграет эту войну, и это может напрямую сказаться на Германии. Нельзя позволить Путину просто идти вперед и считать, что в какой-то момент он остановится. Он не собирается останавливаться, поэтому хорошо, что теперь у Украины есть возможность атаковать военные объекты на территории России", - заявила она.

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Политик также добавила, что, если не посылать Киеву оружие, то армия РФ дойдет до западных границ Украины. Это, по ее словам, будет представлять опасность странам НАТО.

"Если мы не остановим их, то в итоге под угрозой окажутся и наша территория, и наши военные. Потому что если Россия нападет на Польшу или другую страну НАТО, например на страны Балтии, то мы, немцы, тоже будем втянуты в войну. Если вы этого не хотите, то должны усложнить жизнь Путину в его агрессии против Украины", - заявила Штрак-Циммерманн.

Ранее глава комитета по обороне Бундестага приветствовала решение правительства ФРГ разрешить Украине бить немецким оружием по территории РФ.

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Германия (6955) оружие (10217) россия (95526) Бундестаг (223)


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Не треба навіть бути якимось дуже мудрим політиком, щоб розуміти що ***** не буде спинятись на Україні. Достатньо подивитись про що розповідають по РосТВ останні 15-20 років. Якби московська криса не планувала захват Європи навіщо тоді будувати дерев'яний Рейстах та брати його кожен рік. Всі ці надписи ,,На Берлін,, не просто так тиражувались. Підготовлювали натовп до нового переділу світу.
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04.06.2024 19:10 Ответить
Залізна фрау,таких би побільше.
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04.06.2024 19:13 Ответить
Її слова та Шольцу в вуха
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04.06.2024 19:14 Ответить
Так збивали і не один(13.05.2023. - Брянщина). От тільки Білд писав, що партнери дуже образились після цього.
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04.06.2024 19:21 Ответить
Bild (Більд, дослівно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецької - малюнок, зображення) - найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецька щоденна провокаційна, ілюстрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4 газета-таблоїд , яку друкує видавництво https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Axel_Springer_Verlag&action=edit&redlink=1 Axel Springer Verlag . У Німеччині називається «бульварною» і є яскравим представником німецькомовної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0 жовтої преси https://uk.wikipedia.org/wiki/Bild#cite_note-:1-1 [
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05.06.2024 09:44 Ответить
Ця Леді Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн дуже круто відповідає , на кремлівські побоювання , бо розуміє шо по другому колу Освенцими у Німеччині ніхто не планує, крім російсько мовних ...спонтом німців...
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04.06.2024 20:02 Ответить
їй знадобилося 2 роки, щоб це зрозуміти?
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04.06.2024 22:58 Ответить
 
 