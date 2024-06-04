В России станет меньше на один самолет, - председатель комитета Бундестага рассказала, стоит ли опасаться, если Украина собьет российский истребитель над РФ западным оружием

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн прокомментировала опасения Запада относительно эскалации из-за использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

Об этом пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Политик ответила на вопрос, что произойдет, если российский истребитель будет сбит Украиной из западного оружия в российском воздушном пространстве.

По мнению главы комитета Бундестага, эскалации ожидать не стоит.

"Это означает лишь то, что у России станет меньше на один самолет, который направлялся в Украину, чтобы осуществлять удары и убивать украинцев", - заявила она.

Штрак-Циммерманн отметила, что к угрозам диктатора РФ Владимира Путина надо относиться серьезно, но, по ее словам, его необходимо остановить.

"Любые предупреждения следует воспринимать всерьез. Но если говорить прямо, то Кремль, конечно, тоже знает, что он уязвим. Путин знает Германию... И знает, что угрозы из его уст приводят к определенному оцепенению здесь, но мы не должны этого допускать. В противном случае Украина проиграет эту войну, и это может напрямую сказаться на Германии. Нельзя позволить Путину просто идти вперед и считать, что в какой-то момент он остановится. Он не собирается останавливаться, поэтому хорошо, что теперь у Украины есть возможность атаковать военные объекты на территории России", - заявила она.

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Политик также добавила, что, если не посылать Киеву оружие, то армия РФ дойдет до западных границ Украины. Это, по ее словам, будет представлять опасность странам НАТО.

"Если мы не остановим их, то в итоге под угрозой окажутся и наша территория, и наши военные. Потому что если Россия нападет на Польшу или другую страну НАТО, например на страны Балтии, то мы, немцы, тоже будем втянуты в войну. Если вы этого не хотите, то должны усложнить жизнь Путину в его агрессии против Украины", - заявила Штрак-Циммерманн.

Ранее глава комитета по обороне Бундестага приветствовала решение правительства ФРГ разрешить Украине бить немецким оружием по территории РФ.

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