Це мало статися набагато раніше, - у Бундестазі привітали дозвіл Україні бити по РФ німецькою зброєю

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення ФРН щодо дозволу Україні застосовувати німецьку зброю проти військових об'єктів на території Росії. Також вона висловила своє переконання про необхідність постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus.

Про це політикиня розповіла інтерв'ю агенції dpa, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Штрак-Ціммерманн зазначила, що відповідно до міжнародного права українці мають право оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.

"Міжнародне право прямо передбачає цілеспрямовані атаки як захист. Це означає, що відповідно до міжнародного права українці мають право оборонятися, що ми допомагаємо зброєю і матеріалами, і що агресор знищується заздалегідь. Це стосується винятково військових цілей", - заявила політикиня.

Коментуючи зміну курсу уряду ФРН щодо застосування Україною німецької зброї проти РФ, вона зазначила, що "це мало статися набагато раніше".

За словами Штрак-Ціммерманн, якщо українці "хочуть захищати і боронити власну країну, у них є дві можливості": протиповітряна оборона та знищення ворожих військових позицій, з яких здійснюються атаки на Україну.

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Крім цього, очільниця комітету Бундестагу з питань оборони підтвердила своє переконання про необхідність постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. Вона зазначила, що вся дискусія про Taurus ґрунтується на знищенні російських маршрутів поставок.

Раніше Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн неодноразово критикувала нерішучість німецького уряду в питаннях військової підтримки України.

Нагадаємо, що Німеччина дозволила застосовувати Україні свою зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

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