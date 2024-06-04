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Новости Война
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Это должно было произойти гораздо раньше, - в Бундестаге приветствовали разрешение Украины бить по РФ немецким оружием

у Бундестазі привітали дозвіл Україні бити по РФ німецькою зброєю

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение ФРГ о разрешении Украине применять немецкое оружие против военных объектов на территории России. Также она выразила свое убеждение о необходимости поставки в Украину немецких крылатых ракет Taurus.

Об этом политик рассказала интервью агентству dpa, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Штрак-Циммерманн отметила, что в соответствии с международным правом украинцы имеют право обороняться, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.

"Международное право прямо предусматривает целенаправленные атаки как защиту. Это означает, что в соответствии с международным правом украинцы имеют право обороняться, что мы помогаем оружием и материалами, и что агрессор уничтожается заранее. Это касается исключительно военных целей", - заявила политик.

Комментируя изменение курса правительства ФРГ относительно применения Украиной немецкого оружия против РФ, она отметила, что "это должно было произойти гораздо раньше".

По словам Штрак-Циммерманн, если украинцы "хотят защищать и защищать собственную страну, у них есть две возможности": противовоздушная оборона и уничтожение вражеских военных позиций, с которых осуществляются атаки на Украину.

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Кроме этого, глава комитета Бундестага по вопросам обороны подтвердила свое убеждение о необходимости поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину. Она отметила, что вся дискуссия о Taurus основывается на уничтожении российских маршрутов поставок.

Ранее Мари-Агнес Штрак-Циммерманн неоднократно критиковала нерешительность немецкого правительства в вопросах военной поддержки Украины.

Напомним, что Германия разрешила применять Украине свое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

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Германия (6955) оружие (10217) россия (95526) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+6
Когда говорим за Таурус, не забываем вспомнить Гром-2 (Сапсан) и асфальт...
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04.06.2024 18:38
+5
Мені подобається така ескалація!
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04.06.2024 18:23
+2
Потроху доходить...
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04.06.2024 18:28
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Мені подобається така ескалація!
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04.06.2024 18:23 Ответить
Потроху доходить...
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04.06.2024 18:28 Ответить
найкраще вітання називається таурус
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04.06.2024 18:33 Ответить
Ескаліруєм,ескалірували і будем ескалірувати
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04.06.2024 18:37 Ответить
Головне щоб ще далекобійну зброю давали чим бити... самого лише дозволу мало... в наявному арсеналі від німців тільки гаубиці... що не вирішить проблему...
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04.06.2024 18:37 Ответить
Дивно що цензор не використав в заголовку убойну фразу, яку виголосила ця пані і від якої кацапів, прямо зараз, рве на гарненькі тряпочки...
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04.06.2024 18:38 Ответить
Когда говорим за Таурус, не забываем вспомнить Гром-2 (Сапсан) и асфальт...
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04.06.2024 18:38 Ответить
То що ж ви стільки часу то ''меркелилися'', то ''шольцаваляли''.
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04.06.2024 18:49 Ответить
На жаль ******* німці отолерастились і деградували....і забули що якщо в діда-праділа срака жиріла, то йому давав трохи більше навантаження фельд-фебель вони бояться за своє жирне і сите життя
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04.06.2024 18:51 Ответить
Данке, дойч
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04.06.2024 19:43 Ответить
 
 