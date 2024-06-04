Это должно было произойти гораздо раньше, - в Бундестаге приветствовали разрешение Украины бить по РФ немецким оружием
Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение ФРГ о разрешении Украине применять немецкое оружие против военных объектов на территории России. Также она выразила свое убеждение о необходимости поставки в Украину немецких крылатых ракет Taurus.
Об этом политик рассказала интервью агентству dpa, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
Штрак-Циммерманн отметила, что в соответствии с международным правом украинцы имеют право обороняться, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.
"Международное право прямо предусматривает целенаправленные атаки как защиту. Это означает, что в соответствии с международным правом украинцы имеют право обороняться, что мы помогаем оружием и материалами, и что агрессор уничтожается заранее. Это касается исключительно военных целей", - заявила политик.
Комментируя изменение курса правительства ФРГ относительно применения Украиной немецкого оружия против РФ, она отметила, что "это должно было произойти гораздо раньше".
По словам Штрак-Циммерманн, если украинцы "хотят защищать и защищать собственную страну, у них есть две возможности": противовоздушная оборона и уничтожение вражеских военных позиций, с которых осуществляются атаки на Украину.
Кроме этого, глава комитета Бундестага по вопросам обороны подтвердила свое убеждение о необходимости поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину. Она отметила, что вся дискуссия о Taurus основывается на уничтожении российских маршрутов поставок.
Ранее Мари-Агнес Штрак-Циммерманн неоднократно критиковала нерешительность немецкого правительства в вопросах военной поддержки Украины.
Напомним, что Германия разрешила применять Украине свое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.
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