У Росії поменшає на один літак, - голова комітету Бундестагу розповіла, чи варто побоюватися, якщо Україна зіб’є російський винищувач над РФ західною зброєю

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн прокоментувала побоювання Заходу щодо ескалації через використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Політикиня відповіла на запитання, що станеться, якщо російський винищувач буде збитий Україною із західної зброї в російському повітряному просторі.

На думку очільниці комітету Бундестагу, ескалації очікувати не варто.

"Це означає лише те, що у Росії поменшає на один літак, який прямував в Україну, щоб здійснювати удари і вбивати українців", - заявила вона.

Штрак-Ціммерманн зазначила, що до погроз диктатора РФ Володимира Путіна треба ставитись серйозно, але, за її словами, його необхідно зупинити.

"Будь-які попередження слід сприймати всерйоз. Але якщо говорити прямо, то Кремль, звісно, теж знає, що він уразливий. Путін знає Німеччину... І знає, що погрози з його вуст призводять до певного заціпеніння тут, але ми не повинні цього допускати. В іншому разі Україна програє цю війну, і це може безпосередньо позначитися на Німеччині. Не можна дозволити Путіну просто йти вперед і вважати, що в якийсь момент він зупиниться. Він не збирається зупинятися, тому добре, що тепер в України є можливість атакувати військові об'єкти на території Росії", - заявила вона.

Читайте також: Удари німецькою зброєю по території РФ не загрожують ескалацією, - Шольц

Політикиня також додала, що, якщо не надсилати Києву зброю, то армія РФ дійде до західних кордонів України. Це, за її словами, становитиме небезпеку країнам НАТО.

"Якщо ми не зупинимо їх, то в підсумку під загрозою опиняться і наша територія, і наші військові. Тому що якщо Росія нападе на Польщу або іншу країну НАТО, наприклад на країни Балтії, то ми, німці, теж будемо втягнуті у війну. Якщо ви цього не хочете, то повинні ускладнити життя Путіну в його агресії проти України", - заявила Штрак-Ціммерманн.

Раніше очільниця комітету з оборони Бундестагу привітала рішення уряду ФРН дозволити Україні бити німецькою зброєю по території РФ.

Читайте також: Країни ЄС і НАТО могли б захищати повітряний простір на заході України, - депутат Бундестагу Кізеветтер