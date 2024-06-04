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У Росії поменшає на один літак, - голова комітету Бундестагу розповіла, чи варто побоюватися, якщо Україна зіб’є російський винищувач над РФ західною зброєю

Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн прокоментувала побоювання Заходу щодо ескалації через використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Політикиня відповіла на запитання, що станеться, якщо російський винищувач буде збитий Україною із західної зброї в російському повітряному просторі.

На думку очільниці комітету Бундестагу, ескалації очікувати не варто. 

"Це означає лише те, що у Росії поменшає на один літак, який прямував в Україну, щоб здійснювати удари і вбивати українців", - заявила вона.

Штрак-Ціммерманн зазначила, що до погроз диктатора РФ Володимира Путіна треба ставитись серйозно, але, за її словами, його необхідно зупинити.

"Будь-які попередження слід сприймати всерйоз. Але якщо говорити прямо, то Кремль, звісно, теж знає, що він уразливий. Путін знає Німеччину... І знає, що погрози з його вуст призводять до певного заціпеніння тут, але ми не повинні цього допускати. В іншому разі Україна програє цю війну, і це може безпосередньо позначитися на Німеччині. Не можна дозволити Путіну просто йти вперед і вважати, що в якийсь момент він зупиниться. Він не збирається зупинятися, тому добре, що тепер в України є можливість атакувати військові об'єкти на території Росії", - заявила вона.

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Політикиня також додала, що, якщо не надсилати Києву зброю, то армія РФ дійде до західних кордонів України. Це, за її словами, становитиме небезпеку країнам НАТО. 

"Якщо ми не зупинимо їх, то в підсумку під загрозою опиняться і наша територія, і наші військові. Тому що якщо Росія нападе на Польщу або іншу країну НАТО, наприклад на країни Балтії, то ми, німці, теж будемо втягнуті у війну. Якщо ви цього не хочете, то повинні ускладнити життя Путіну в його агресії проти України", - заявила Штрак-Ціммерманн.

Раніше очільниця комітету з оборони Бундестагу привітала рішення уряду ФРН дозволити Україні бити німецькою зброєю по території РФ. 

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Не треба навіть бути якимось дуже мудрим політиком, щоб розуміти що ***** не буде спинятись на Україні. Достатньо подивитись про що розповідають по РосТВ останні 15-20 років. Якби московська криса не планувала захват Європи навіщо тоді будувати дерев'яний Рейстах та брати його кожен рік. Всі ці надписи ,,На Берлін,, не просто так тиражувались. Підготовлювали натовп до нового переділу світу.
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04.06.2024 19:10 Відповісти
Залізна фрау,таких би побільше.
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04.06.2024 19:13 Відповісти
Її слова та Шольцу в вуха
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04.06.2024 19:14 Відповісти
Так збивали і не один(13.05.2023. - Брянщина). От тільки Білд писав, що партнери дуже образились після цього.
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04.06.2024 19:21 Відповісти
Bild (Більд, дослівно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецької - малюнок, зображення) - найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецька щоденна провокаційна, ілюстрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%97%D0%B4 газета-таблоїд , яку друкує видавництво https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Axel_Springer_Verlag&action=edit&redlink=1 Axel Springer Verlag . У Німеччині називається «бульварною» і є яскравим представником німецькомовної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0 жовтої преси https://uk.wikipedia.org/wiki/Bild#cite_note-:1-1 [
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05.06.2024 09:44 Відповісти
Ця Леді Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн дуже круто відповідає , на кремлівські побоювання , бо розуміє шо по другому колу Освенцими у Німеччині ніхто не планує, крім російсько мовних ...спонтом німців...
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04.06.2024 20:02 Відповісти
їй знадобилося 2 роки, щоб це зрозуміти?
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04.06.2024 22:58 Відповісти
 
 