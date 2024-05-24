Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине на 275 млн дол.

Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Этот пакет является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить нападение России под Харьковом, он оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя, таких как: дополнительные высокоточные ударные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы воздушного базирования и противотанковое оружие", - отметили в Пентагоне.

Пакет помощи Украине от США содержит:

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;

взрывчатые боеприпасы;

противотанковые мины;

тактические автомобили для восстановления техники;

шлемы, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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