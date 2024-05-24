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Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине на 275 млн дол.
Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Этот пакет является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить нападение России под Харьковом, он оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя, таких как: дополнительные высокоточные ударные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы воздушного базирования и противотанковое оружие", - отметили в Пентагоне.
Пакет помощи Украине от США содержит:
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
- взрывчатые боеприпасы;
- противотанковые мины;
- тактические автомобили для восстановления техники;
- шлемы, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;
- запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Топ комментарии
+6 Alex_Dimitrov
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+5 Soft #585841
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Ні точно довбойб, їх тут бригада ходе, лайкають одне одному
Когда успех, наступление на Харьковщине в 2022 - то помощь уменшается
Когда возможно поражение, то даже 300млн гдето нашли, хотя имели прав передать на 4.2млрд
Полгода рассказывали, что это из-за республиканцев
Но по факту закон о помощи, лежал в Сенате до середины февраля,
где демократы имея большинство пытались все хотелки добавить в один закон
В итоге когда закон попал в Палату представителей Джонсон разделил, и добавил
- требование разработать план победы
- дать ракеты атакамс
- конфисковать актив россии
Администрация полгода имея права передать 4.2млрд PDA - рассказывала "не комфортно" передавать, если нет права на пополнение запасов. Т.е. не сослалась на закон, а придумала "не комфортно"
В итоге в законе на пополнение запасов выделили больше 13млрд, на PDA 7млрд на все страны
Но PDA помощь которая должна была быть на 4.2млрд в 2023 году, до сих пор выделяется по "чайной ложке"
USAI имея право на 6.6млрд более полугода, вообще без объяснений не заключали контракты
Заключили только в апреле 2024 на 6млрд
в январе 2024 USAI имела остаток 6.6млрд - что мешало просто заключить контракты...
Конгресс дает деньги, администрация затягивает с использованием
В новом пакете который на 60млрд
PDA на все страны 7.8 млрд
USAI 13.8 млрд
Сколько и когда передадут Украине?
Учитывая что PDA+USAI 2022-2023 годов еще не использован
Хоча насправді Україна потребує набагато, набагато більшого, і в набагато більших об'ємах, і то з дозволом їб@шити по московії!