РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8274 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
5 252 19

Пентагон сообщил о новом пакете помощи Украине на 275 млн дол.

сша,зброя,боєприпаси

Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Этот пакет является частью наших усилий, чтобы помочь Украине отразить нападение России под Харьковом, он оценивается в 275 миллионов долларов. Это обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя, таких как: дополнительные высокоточные ударные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы воздушного базирования и противотанковое оружие", - отметили в Пентагоне.

Пакет помощи Украине от США содержит:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
  • взрывчатые боеприпасы;
  • противотанковые мины;
  • тактические автомобили для восстановления техники;
  • шлемы, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Читайте также: Мы уверены, что американские ATACMS не применяются для ударов по территории России, - Пентагон

Автор: 

боеприпасы (2334) Пентагон (1449) США (26542) Javelin (167) HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Итого США дали в апреле 1 мдрд по PDA и теперь в мае 400+275 млн. по PDA. Ну и вложили 6 млрд апрель-май в долговременное производство по программе USAI. Очень неплохо...
показать весь комментарий
24.05.2024 22:58
+5
Эта помощь не даёт надежд на победу, это оборонительная помощью не более . ***** он же Путин ,тратит больше финансов на вооружение , чем даёт запад... О чем это говорит, по простому , дело куйня...
показать весь комментарий
24.05.2024 22:49
+4
Так у администрации такой подход
Когда успех, наступление на Харьковщине в 2022 - то помощь уменшается
Когда возможно поражение, то даже 300млн гдето нашли, хотя имели прав передать на 4.2млрд

Полгода рассказывали, что это из-за республиканцев
Но по факту закон о помощи, лежал в Сенате до середины февраля,
где демократы имея большинство пытались все хотелки добавить в один закон

В итоге когда закон попал в Палату представителей Джонсон разделил, и добавил
- требование разработать план победы
- дать ракеты атакамс
- конфисковать актив россии

Администрация полгода имея права передать 4.2млрд PDA - рассказывала "не комфортно" передавать, если нет права на пополнение запасов. Т.е. не сослалась на закон, а придумала "не комфортно"
В итоге в законе на пополнение запасов выделили больше 13млрд, на PDA 7млрд на все страны
Но PDA помощь которая должна была быть на 4.2млрд в 2023 году, до сих пор выделяется по "чайной ложке"

USAI имея право на 6.6млрд более полугода, вообще без объяснений не заключали контракты
Заключили только в апреле 2024 на 6млрд
показать весь комментарий
24.05.2024 23:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це все вміститься в пару геркулесів
показать весь комментарий
24.05.2024 22:34 Ответить
Так откажись и гони все свое, составами.
показать весь комментарий
25.05.2024 00:56 Ответить
цинічно, все розраховано) ці конверти будуть навіть якщо Зе відмовиться, бо якщо рф вийде на наші західні кордони, нато як блок припинить існування. кожен буде сам за себе.
показать весь комментарий
25.05.2024 01:21 Ответить
І всеж твоя історія не дає відповіді - чому Україна зеленского не виробляє своєї зброї - шоб можно було йти у наступ, чи більше їб....ити рашистів у обороні.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:24 Ответить
а може вона не зеленського а єрмака
показать весь комментарий
25.05.2024 19:32 Ответить
А дерьмака яка шикса поставила - знаючи шо батько в нього генерал фсб - от саме на це х..ло і розраховува коли ставив гниду до влади в Україні за допомогою утомлених від війни ідіотів.
показать весь комментарий
25.05.2024 19:52 Ответить
це була "оманська домовленість" з ****** богдана вигнали і поставили керувати єрмака.Доречі те саме відбулося коли до адміністрації кучми призначили медведчука я думаю неварто нагадувати чим він там займався.
показать весь комментарий
25.05.2024 20:10 Ответить
Эта помощь не даёт надежд на победу, это оборонительная помощью не более . ***** он же Путин ,тратит больше финансов на вооружение , чем даёт запад... О чем это говорит, по простому , дело куйня...
показать весь комментарий
24.05.2024 22:49 Ответить
а ты булгахтер у хауйла?
показать весь комментарий
24.05.2024 23:06 Ответить
Довбойб він напевно.
Ні точно довбойб, їх тут бригада ходе, лайкають одне одному
показать весь комментарий
24.05.2024 23:45 Ответить
Так у администрации такой подход
Когда успех, наступление на Харьковщине в 2022 - то помощь уменшается
Когда возможно поражение, то даже 300млн гдето нашли, хотя имели прав передать на 4.2млрд

Полгода рассказывали, что это из-за республиканцев
Но по факту закон о помощи, лежал в Сенате до середины февраля,
где демократы имея большинство пытались все хотелки добавить в один закон

В итоге когда закон попал в Палату представителей Джонсон разделил, и добавил
- требование разработать план победы
- дать ракеты атакамс
- конфисковать актив россии

Администрация полгода имея права передать 4.2млрд PDA - рассказывала "не комфортно" передавать, если нет права на пополнение запасов. Т.е. не сослалась на закон, а придумала "не комфортно"
В итоге в законе на пополнение запасов выделили больше 13млрд, на PDA 7млрд на все страны
Но PDA помощь которая должна была быть на 4.2млрд в 2023 году, до сих пор выделяется по "чайной ложке"

USAI имея право на 6.6млрд более полугода, вообще без объяснений не заключали контракты
Заключили только в апреле 2024 на 6млрд
показать весь комментарий
24.05.2024 23:10 Ответить
На третьем году войны пора бы уже понять, что несмотря на публичную риторику о поддержке, всерьез Украине никто и не собирался помогать настолько, что бы ВСУ смогли отвоевать не то что все оккупированные территории, а даже те что были захвачены с 24 февраля. Нам помогают ровно настолько, что бы хватало на оборону, и похоже будут делать это до того момента, пока в Кремле не навоюются, и до всех кого нужно окончательно не дойдет что, взять не то что Харьков или Одессу а даже на остатки Донецкой области потребуется много времени и ресурсов. Возможно там уже это понимают, но пока не могут согласится на меньшие требования из-за боязни реакции шиzофашистнутой части населения и связанные надежды с возможной победой Трампа.
показать весь комментарий
25.05.2024 00:03 Ответить
Итого США дали в апреле 1 мдрд по PDA и теперь в мае 400+275 млн. по PDA. Ну и вложили 6 млрд апрель-май в долговременное производство по программе USAI. Очень неплохо...
показать весь комментарий
24.05.2024 22:58 Ответить
1млрд + 400 + 275 должны были быть до 1 октября 2023 по закону
в январе 2024 USAI имела остаток 6.6млрд - что мешало просто заключить контракты...

Конгресс дает деньги, администрация затягивает с использованием

В новом пакете который на 60млрд
PDA на все страны 7.8 млрд
USAI 13.8 млрд

Сколько и когда передадут Украине?
Учитывая что PDA+USAI 2022-2023 годов еще не использован
показать весь комментарий
24.05.2024 23:23 Ответить
Дєвочки, пагаваритє о своих проблемах на другом сайте
показать весь комментарий
24.05.2024 23:49 Ответить
Цей пакет набагато ліпший, ніж 400 світлодіодних лампочок від Німеччини!

Хоча насправді Україна потребує набагато, набагато більшого, і в набагато більших об'ємах, і то з дозволом їб@шити по московії!
показать весь комментарий
24.05.2024 23:10 Ответить
Німеччина передала Збройним силам України (ЗСУ) чергову систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вона прибула на територію України у п'ятницю, 24 травня, повідомило Міністерство оборони Німеччини у соцмережі X.

показать весь комментарий
25.05.2024 00:39 Ответить
Дякуємо..тільки гроші не давайте зеленим покидькам..бо вони закуповують радянські 152мм снаряди по 190 тисяч!!!! за штуку...
показать весь комментарий
25.05.2024 02:03 Ответить
Перемога буде тільки тоді, коли рідна віра в рідних богів повернеться на нашу знедолену землю, бо вже від цього християнського заходу з їхніми байденами, натоми і папами тошнить і нудить.
показать весь комментарий
25.05.2024 17:36 Ответить
 
 