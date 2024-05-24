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Новини Допомога Україні
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Пентагон повідомив про новий пакет допомоги Україні на 275 млн дол.

сша,зброя,боєприпаси

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомога на 275 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Цей пакет є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити напад Росії під Харковом, він оцінюється в 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою, таких як: додаткові високоточні ударні ракети для HIMARS,  артилерійські снаряди, боєприпаси повітряного базування і протитанкова зброя", - наголосили у Пентагоні.

Пакет допомоги Україні від США містить:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
  • підривні боєприпаси;
  • протиброньові міни;
  • тактичні автомобілі для відновлення техніки;
  • шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми впевнені, що американські ATACMS не застосовуються для ударів по території Росії, - Пентагон

Автор: 

боєприпаси (2266) Пентагон (1417) США (22685) Javelin (178) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+6
Итого США дали в апреле 1 мдрд по PDA и теперь в мае 400+275 млн. по PDA. Ну и вложили 6 млрд апрель-май в долговременное производство по программе USAI. Очень неплохо...
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24.05.2024 22:58
+5
Эта помощь не даёт надежд на победу, это оборонительная помощью не более . ***** он же Путин ,тратит больше финансов на вооружение , чем даёт запад... О чем это говорит, по простому , дело куйня...
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24.05.2024 22:49
+4
Так у администрации такой подход
Когда успех, наступление на Харьковщине в 2022 - то помощь уменшается
Когда возможно поражение, то даже 300млн гдето нашли, хотя имели прав передать на 4.2млрд

Полгода рассказывали, что это из-за республиканцев
Но по факту закон о помощи, лежал в Сенате до середины февраля,
где демократы имея большинство пытались все хотелки добавить в один закон

В итоге когда закон попал в Палату представителей Джонсон разделил, и добавил
- требование разработать план победы
- дать ракеты атакамс
- конфисковать актив россии

Администрация полгода имея права передать 4.2млрд PDA - рассказывала "не комфортно" передавать, если нет права на пополнение запасов. Т.е. не сослалась на закон, а придумала "не комфортно"
В итоге в законе на пополнение запасов выделили больше 13млрд, на PDA 7млрд на все страны
Но PDA помощь которая должна была быть на 4.2млрд в 2023 году, до сих пор выделяется по "чайной ложке"

USAI имея право на 6.6млрд более полугода, вообще без объяснений не заключали контракты
Заключили только в апреле 2024 на 6млрд
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24.05.2024 23:10
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це все вміститься в пару геркулесів
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24.05.2024 22:34 Відповісти
Так откажись и гони все свое, составами.
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25.05.2024 00:56 Відповісти
цинічно, все розраховано) ці конверти будуть навіть якщо Зе відмовиться, бо якщо рф вийде на наші західні кордони, нато як блок припинить існування. кожен буде сам за себе.
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25.05.2024 01:21 Відповісти
І всеж твоя історія не дає відповіді - чому Україна зеленского не виробляє своєї зброї - шоб можно було йти у наступ, чи більше їб....ити рашистів у обороні.
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25.05.2024 19:24 Відповісти
а може вона не зеленського а єрмака
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25.05.2024 19:32 Відповісти
А дерьмака яка шикса поставила - знаючи шо батько в нього генерал фсб - от саме на це х..ло і розраховува коли ставив гниду до влади в Україні за допомогою утомлених від війни ідіотів.
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25.05.2024 19:52 Відповісти
це була "оманська домовленість" з ****** богдана вигнали і поставили керувати єрмака.Доречі те саме відбулося коли до адміністрації кучми призначили медведчука я думаю неварто нагадувати чим він там займався.
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25.05.2024 20:10 Відповісти
Эта помощь не даёт надежд на победу, это оборонительная помощью не более . ***** он же Путин ,тратит больше финансов на вооружение , чем даёт запад... О чем это говорит, по простому , дело куйня...
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24.05.2024 22:49 Відповісти
а ты булгахтер у хауйла?
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24.05.2024 23:06 Відповісти
Довбойб він напевно.
Ні точно довбойб, їх тут бригада ходе, лайкають одне одному
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24.05.2024 23:45 Відповісти
Так у администрации такой подход
Когда успех, наступление на Харьковщине в 2022 - то помощь уменшается
Когда возможно поражение, то даже 300млн гдето нашли, хотя имели прав передать на 4.2млрд

Полгода рассказывали, что это из-за республиканцев
Но по факту закон о помощи, лежал в Сенате до середины февраля,
где демократы имея большинство пытались все хотелки добавить в один закон

В итоге когда закон попал в Палату представителей Джонсон разделил, и добавил
- требование разработать план победы
- дать ракеты атакамс
- конфисковать актив россии

Администрация полгода имея права передать 4.2млрд PDA - рассказывала "не комфортно" передавать, если нет права на пополнение запасов. Т.е. не сослалась на закон, а придумала "не комфортно"
В итоге в законе на пополнение запасов выделили больше 13млрд, на PDA 7млрд на все страны
Но PDA помощь которая должна была быть на 4.2млрд в 2023 году, до сих пор выделяется по "чайной ложке"

USAI имея право на 6.6млрд более полугода, вообще без объяснений не заключали контракты
Заключили только в апреле 2024 на 6млрд
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24.05.2024 23:10 Відповісти
На третьем году войны пора бы уже понять, что несмотря на публичную риторику о поддержке, всерьез Украине никто и не собирался помогать настолько, что бы ВСУ смогли отвоевать не то что все оккупированные территории, а даже те что были захвачены с 24 февраля. Нам помогают ровно настолько, что бы хватало на оборону, и похоже будут делать это до того момента, пока в Кремле не навоюются, и до всех кого нужно окончательно не дойдет что, взять не то что Харьков или Одессу а даже на остатки Донецкой области потребуется много времени и ресурсов. Возможно там уже это понимают, но пока не могут согласится на меньшие требования из-за боязни реакции шиzофашистнутой части населения и связанные надежды с возможной победой Трампа.
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25.05.2024 00:03 Відповісти
Итого США дали в апреле 1 мдрд по PDA и теперь в мае 400+275 млн. по PDA. Ну и вложили 6 млрд апрель-май в долговременное производство по программе USAI. Очень неплохо...
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24.05.2024 22:58 Відповісти
1млрд + 400 + 275 должны были быть до 1 октября 2023 по закону
в январе 2024 USAI имела остаток 6.6млрд - что мешало просто заключить контракты...

Конгресс дает деньги, администрация затягивает с использованием

В новом пакете который на 60млрд
PDA на все страны 7.8 млрд
USAI 13.8 млрд

Сколько и когда передадут Украине?
Учитывая что PDA+USAI 2022-2023 годов еще не использован
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24.05.2024 23:23 Відповісти
Дєвочки, пагаваритє о своих проблемах на другом сайте
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24.05.2024 23:49 Відповісти
Цей пакет набагато ліпший, ніж 400 світлодіодних лампочок від Німеччини!

Хоча насправді Україна потребує набагато, набагато більшого, і в набагато більших об'ємах, і то з дозволом їб@шити по московії!
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24.05.2024 23:10 Відповісти
Німеччина передала Збройним силам України (ЗСУ) чергову систему протиповітряної оборони IRIS-T. Вона прибула на територію України у п'ятницю, 24 травня, повідомило Міністерство оборони Німеччини у соцмережі X.

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25.05.2024 00:39 Відповісти
Дякуємо..тільки гроші не давайте зеленим покидькам..бо вони закуповують радянські 152мм снаряди по 190 тисяч!!!! за штуку...
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25.05.2024 02:03 Відповісти
Перемога буде тільки тоді, коли рідна віра в рідних богів повернеться на нашу знедолену землю, бо вже від цього християнського заходу з їхніми байденами, натоми і папами тошнить і нудить.
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25.05.2024 17:36 Відповісти
 
 