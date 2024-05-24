Пентагон повідомив про новий пакет допомоги Україні на 275 млн дол.

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомога на 275 мільйонів доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Цей пакет є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити напад Росії під Харковом, він оцінюється в 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою, таких як: додаткові високоточні ударні ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси повітряного базування і протитанкова зброя", - наголосили у Пентагоні.

Пакет допомоги Україні від США містить:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;

підривні боєприпаси;

протиброньові міни;

тактичні автомобілі для відновлення техніки;

шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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