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Пентагон повідомив про новий пакет допомоги Україні на 275 млн дол.
Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомога на 275 мільйонів доларів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Цей пакет є частиною наших зусиль, щоб допомогти Україні відбити напад Росії під Харковом, він оцінюється в 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою, таких як: додаткові високоточні ударні ракети для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси повітряного базування і протитанкова зброя", - наголосили у Пентагоні.
Пакет допомоги Україні від США містить:
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
- підривні боєприпаси;
- протиброньові міни;
- тактичні автомобілі для відновлення техніки;
- шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Топ коментарі
+6 Alex_Dimitrov
показати весь коментар24.05.2024 22:58
+5 Soft #585841
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+4 Second First
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Ні точно довбойб, їх тут бригада ходе, лайкають одне одному
Когда успех, наступление на Харьковщине в 2022 - то помощь уменшается
Когда возможно поражение, то даже 300млн гдето нашли, хотя имели прав передать на 4.2млрд
Полгода рассказывали, что это из-за республиканцев
Но по факту закон о помощи, лежал в Сенате до середины февраля,
где демократы имея большинство пытались все хотелки добавить в один закон
В итоге когда закон попал в Палату представителей Джонсон разделил, и добавил
- требование разработать план победы
- дать ракеты атакамс
- конфисковать актив россии
Администрация полгода имея права передать 4.2млрд PDA - рассказывала "не комфортно" передавать, если нет права на пополнение запасов. Т.е. не сослалась на закон, а придумала "не комфортно"
В итоге в законе на пополнение запасов выделили больше 13млрд, на PDA 7млрд на все страны
Но PDA помощь которая должна была быть на 4.2млрд в 2023 году, до сих пор выделяется по "чайной ложке"
USAI имея право на 6.6млрд более полугода, вообще без объяснений не заключали контракты
Заключили только в апреле 2024 на 6млрд
в январе 2024 USAI имела остаток 6.6млрд - что мешало просто заключить контракты...
Конгресс дает деньги, администрация затягивает с использованием
В новом пакете который на 60млрд
PDA на все страны 7.8 млрд
USAI 13.8 млрд
Сколько и когда передадут Украине?
Учитывая что PDA+USAI 2022-2023 годов еще не использован
Хоча насправді Україна потребує набагато, набагато більшого, і в набагато більших об'ємах, і то з дозволом їб@шити по московії!