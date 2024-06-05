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Новини Війна
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Україна вже завдавала ударів американською зброєю по території Росії, - АР

himars

Упродовж останніх днів українські захисники вже застосовували американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати Америки оголосили про дозвіл на такі дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За словами співрозмовника видання, удару було завдано нещодавно, однак він не уточнив, куди саме поцілили американською зброєю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії поменшає на один літак, - голова комітету Бундестагу розповіла, чи варто побоюватися, якщо Україна зіб’є російський винищувач над РФ західною зброєю

Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.

Автор: 

зброя (7466) США (22861)


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Топ коментарі
+13
Может хватит уже на весь мир об етом кричать и событие делать из етого. Рашисты бьют по нам иранской и северокорейским оружием и об етом нигде ни слова одни только догадки.
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05.06.2024 21:27
+5
Гітлер в гробу перевертається знаючи що сталін не може стріляти у відповідь західною зброєю.
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05.06.2024 21:33
+4
однак він не уточнив, куди саме поцілили.. шибку в сараї у тьоті Ані в якомусь шебікіно поразили а вони нам єлектростанцію .
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05.06.2024 21:30
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Может хватит уже на весь мир об етом кричать и событие делать из етого. Рашисты бьют по нам иранской и северокорейским оружием и об етом нигде ни слова одни только догадки.
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05.06.2024 21:27 Відповісти
однак він не уточнив, куди саме поцілили.. шибку в сараї у тьоті Ані в якомусь шебікіно поразили а вони нам єлектростанцію .
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05.06.2024 21:30 Відповісти
Гітлер в гробу перевертається знаючи що сталін не може стріляти у відповідь західною зброєю.
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05.06.2024 21:33 Відповісти
У Сталіна не було таких проблем. Західна зброя почала надходити, коли Гітлер був за десятки кілометрів від Москви.
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05.06.2024 22:05 Відповісти
і ядерний пісюн кайла аж ніяк не здригнувся….
світова спільнота може досить сцяти у штани сидячи…?
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05.06.2024 21:48 Відповісти
Поки ні в яке порівняня - скільки рашка лупить по Украіні
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05.06.2024 21:48 Відповісти
Хто вас за язика тягне , ви журнашлюхи можете комусь нашкодити або спровокувати блд, заткніться ....
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05.06.2024 21:59 Відповісти
А вам для цієї новини знадобився Associated Press?!
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05.06.2024 22:02 Відповісти
Як і минулого разу, російська армія однозначно посилить свої атаки, і далі буде більш важкий період. Усіх українців потрібно мобілізувати до активних дій, щоб пережити важкі часи.
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05.06.2024 22:05 Відповісти
Лоґоррея
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05.06.2024 22:17 Відповісти
Ну то й що? В чому сенсація? Заїбали обсмоктувати кожен пук України в бік засрашки. Ідиотизм.
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05.06.2024 22:49 Відповісти
"Украина уже наносила удары американским оружием по территории России" Об этом сообщает Цензор.НЕТ.."
А зачем об этом надо распространяться, и кому какое дело чем долбят российскую территорию?
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05.06.2024 22:53 Відповісти
Сначала здесь волали "почему не бьем по ращьке?!", теперь "зачем вы всем рассказываете, что мы бьем по ращьке!"
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06.06.2024 00:31 Відповісти
.наносили,и будут наносить.Кто против... Земля мокшании должна гореть...
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06.06.2024 08:09 Відповісти
 
 