Україна вже завдавала ударів американською зброєю по території Росії, - АР

Упродовж останніх днів українські захисники вже застосовували американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати Америки оголосили про дозвіл на такі дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За словами співрозмовника видання, удару було завдано нещодавно, однак він не уточнив, куди саме поцілили американською зброєю.

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Дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети Himars.

Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Білий дім заявляв, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, 2 червня Україна уразила за 50 кілометрів від українського кордону за допомогою системи HIMARS установку С-300/С-400, з якої Росія обстрілювала Харків.