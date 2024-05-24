РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8500 посетителей онлайн
Новости Война
2 028 9

Оружие из предыдущих пакетов помощи США для Украины уже на передовой, - Госдепартамент

Зброя з попередніх пакетів допомоги США для України вже на передовій, - Держдепартамент

Вооружение, которое поступило в Украину в рамках предыдущих пакетов помощи от США, уже находится на передовой.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Помощь из предыдущих пакетов уже доставлена на передовую, и мы передадим новый пакет помощи как можно скорее, чтобы украинские военные могли применить его для обороны своей территории и защиты украинского народа", - говорится в заявлении Блинкена.

Глава Госдепа подчеркнул, что США и международная коалиция, которую они собрали, и в дальнейшем будут поддерживать Украину в защите ее свободы.

Читайте также: Блинкен убеждает Байдена снять запрет для Украины на удары по территории РФ американским оружием, - NYT

Новый пакет военной помощи Украине от США

Напомним, в пятницу, 24 мая, Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. Среди прочего в очередной транш помощи от Вашингтона вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибра 60 мм, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также другое оружие и военное снаряжение.

Читайте также: Эвакуацию из Волчанска временно приостановили, подъезжать к городу опасно, - глава МВА Гамбарашвили

Автор: 

Госдепартамент США (1826) помощь (7789) США (26542)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лайк
показать весь комментарий
24.05.2024 23:09 Ответить
Дай Боже...
показать весь комментарий
24.05.2024 23:23 Ответить
Надеайте Кузькiну Мать, одну, плиззз!
показать весь комментарий
24.05.2024 23:59 Ответить
>в межах попередніх пакетів
Что это значит? За прошлый год?
показать весь комментарий
25.05.2024 00:27 Ответить
Это значит , что зрада и все пропало. Беги в кассу, свои 11 рублей ты отработал.
показать весь комментарий
25.05.2024 01:01 Ответить
Мне вообще-то долларами платят из США. А тебе?

показать весь комментарий
25.05.2024 01:28 Ответить
Та не може бути! Не пройшло і пів-року, всього-то. Нагадайте мені, чи це не той самий блінкін, котрий впирався всім чим міг (рогами у тому числі), щоб не давати Україні нічого, і що Україна не має права чинити опір московії?!
показать весь комментарий
25.05.2024 05:22 Ответить
 
 