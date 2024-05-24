Оружие из предыдущих пакетов помощи США для Украины уже на передовой, - Госдепартамент

Вооружение, которое поступило в Украину в рамках предыдущих пакетов помощи от США, уже находится на передовой.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Помощь из предыдущих пакетов уже доставлена на передовую, и мы передадим новый пакет помощи как можно скорее, чтобы украинские военные могли применить его для обороны своей территории и защиты украинского народа", - говорится в заявлении Блинкена.

Глава Госдепа подчеркнул, что США и международная коалиция, которую они собрали, и в дальнейшем будут поддерживать Украину в защите ее свободы.

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Новый пакет военной помощи Украине от США

Напомним, в пятницу, 24 мая, Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. Среди прочего в очередной транш помощи от Вашингтона вошли боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибра 60 мм, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также другое оружие и военное снаряжение.

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