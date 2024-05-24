Зброя з попередніх пакетів допомоги США для України вже на передовій, - Держдепартамент

Озброєння, яке надійшло в Україну в межах попередніх пакетів допомоги від США, вже перебуває на передовій.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті американського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Допомога з попередніх пакетів уже доставлена на передову, і ми передамо новий пакет допомоги якомога швидше, щоб українські військові могли застосувати його для оборони своєї території та захисту українського народу", - йдеться у заяві Блінкена.

Очільник Держдепу підкреслив, що США та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, й надалі підтримуватимуть Україну на захисті її свободи.

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Новий пакет військової допомоги Україні від США

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 травня, Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомога на 275 мільйонів доларів. Серед іншого до чергового траншу допомоги від Вашингтона увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, мінометні снаряди калібру 60 мм, протитанкові системи Javelin і AT-4, а також інша зброя та військове спорядження.

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