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Новини Війна
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Зброя з попередніх пакетів допомоги США для України вже на передовій, - Держдепартамент

Зброя з попередніх пакетів допомоги США для України вже на передовій, - Держдепартамент

Озброєння, яке надійшло в Україну в межах попередніх пакетів допомоги від США, вже перебуває на передовій.

Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті американського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Допомога з попередніх пакетів уже доставлена на передову, і ми передамо новий пакет допомоги якомога швидше, щоб українські військові могли застосувати його для оборони своєї території та захисту українського народу", - йдеться у заяві Блінкена.

Очільник Держдепу підкреслив, що США та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, й надалі підтримуватимуть Україну на захисті її свободи.

Читайте також: Блінкен переконує Байдена зняти заборону для України на удари по території РФ американською зброєю, - NYT

Новий пакет військової допомоги Україні від США

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 травня, Міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомога на 275 мільйонів доларів. Серед іншого до чергового траншу допомоги від Вашингтона увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, мінометні снаряди калібру 60 мм, протитанкові системи Javelin і AT-4, а також інша зброя та військове спорядження.

Читайте також: США готують новий пакет допомоги Україні на $275 млн, - AP

Автор: 

Держдепартамент США (1623) допомога (8328) США (22685)


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24.05.2024 23:09 Відповісти
Дай Боже...
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24.05.2024 23:23 Відповісти
Надеайте Кузькiну Мать, одну, плиззз!
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24.05.2024 23:59 Відповісти
>в межах попередніх пакетів
Что это значит? За прошлый год?
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25.05.2024 00:27 Відповісти
Это значит , что зрада и все пропало. Беги в кассу, свои 11 рублей ты отработал.
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25.05.2024 01:01 Відповісти
Мне вообще-то долларами платят из США. А тебе?

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25.05.2024 01:28 Відповісти
Та не може бути! Не пройшло і пів-року, всього-то. Нагадайте мені, чи це не той самий блінкін, котрий впирався всім чим міг (рогами у тому числі), щоб не давати Україні нічого, і що Україна не має права чинити опір московії?!
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25.05.2024 05:22 Відповісти
 
 