США готують новий пакет допомоги Україні на $275 млн, - AP

Сполучені Штати у п’ятницю можуть оголосити про черговий пакет допомоги для України на $275 млн.

Про це пише AP, інформує Цензор.НЕТ.

За словами двох офіційних осіб, пакет міститиме системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Інших деталей співрозмовники не надали.

Майбутній пакет допомоги стане четвертим відтоді, як наприкінці квітня Конгрес США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні.

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