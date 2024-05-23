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США готують новий пакет допомоги Україні на $275 млн, - AP
Сполучені Штати у п’ятницю можуть оголосити про черговий пакет допомоги для України на $275 млн.
Про це пише AP, інформує Цензор.НЕТ.
За словами двох офіційних осіб, пакет міститиме системи HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Інших деталей співрозмовники не надали.
Майбутній пакет допомоги стане четвертим відтоді, як наприкінці квітня Конгрес США ухвалив законопроєкт про допомогу Україні.
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https://republic.com.ua/rub/opinion
Той факт, що Мар'яна Безугла накинулася на військових, більшість аналітиків оцінили вірно. Так, так за погіршення ситуації на фронті суспільство провину покладає на владу, тому владі треба терміново перекласти провину на військових. Тобто - на військове командування.
Можна розповідати що завгодно, але реальність безжальна - від моменту звільнення генерала Залужного Україна лише втрачає і втрачає території. Втрачає території, які за Залужного були звільнені.
За Залужного окупанів зупинили і відкинули від Києва, Чернігова, Охтирки, Сум та Харкова, звільнили Харківщину, Лиман та Херсон. А після звільнення Залужного… А хто, нагадайте, звільнив Залужного?
Владі треба терміново цю ситуацію виправити, і вона не знайшла нічого кращого ніж звинуватити військових. Це, мовляв, вони винні! І взагалі - вони нікчеми! Вони не вміють воювати! Приблизно цей месседж доносить до нас депутаткиня Безугла, точно знаючи, що за Сирським і компанією горювати ніхто не стане.
А от далі, на мою думку, влада готує наступний крок - вона готує звільнення Сирського, Брагілевича і ще групи генералів, аби призначити на їхнє місце… Та знайдуть кого. Критеріїв для призначення буде два - особиста відданість зеленим і бодай якась успішність.
Справа от у чому. Зелені надто довго годували суспільство байками про «кордони 1991 року», про каву у Криму за рік тощо. Вони не можуть програти, бо розуміють - програш у війні для них дорівнює політичній труні. Навіть вихід на кордони зразка 22.02.2022 для них - не результат, бо вийде так що Україна зазнала численних втрат і руйнувань аби лише повернути як було до вторгнення. Питання «хто довів до цього?» зазвучать в повний голос. Відповідь буде очевидна.
Що може врятувати владу від такої перспективи? Хвилинку шановні. Відключить логіку і спробуйте думати як людина, що знімає не надто високоінтелектуальні серіали. Хто здатен врятувати владу?
Герой-переможець. Едакий тип Бонапарта знайденого в низах, піднятого в головкоми, який очолить ЗСУ і розгромить усіх ворогів. Наприклад - хтось із комбригів, якого піднімуть у головкоми.
Коли я озвучив цю тезу кадровим офіцерам (лежу у госпіталі і регулярно спілкуюся) вони за голови взялися. Бо так - не можна. Офіцер мусить пройти чимало щаблів, перш ніж зможе стати головнокомандуючим. Він мусить здобути відповідний досвід. Він мусить сформувати кадровий резерв. Він мусить…
Але знову таки, згадайте про кого ми говоримо. Ми говоримо про шоуменів зі сцени і творців серіалів-ширвжитків, які ніколи не здобували системної освіти. Зеленський не працював за освітою юриста. Зеленський не здобував класичну акторську освіту. Він ніколи не керував районом. Ці люди завжди діють за принципом «нічого не вмію, але за все беруся».
І їм щастить. Невибагливе українське суспільство їх радісно збагачувало, і обирало в президенти та в депутати.
Спробуйте довести таким людям, що майор-комбат не може очолити всі Збройні сили України? Та був би фартовий - все решта купується. Ці люди мислять от так.
Правий я чи ні (дуже хочу виявитися неправим) невдовзі покаже час. Але якщо така ідея у влади є і якщо вони справді зараз шукають вітчизняного Бонапарта в середовищі бойових генералів і комбригів, я мушу владу розчарувати. Ні фіга у них не вийде.
Справді талановитий воєначальник, здатний творити дива, в наших умовах мусить бути лише позасистемним. Це мусить бути людина з нестандартним мисленням гетьмана Мазепи і шаленою вдачею кошового Сірка. Це мусить бути відморозок, який робить що хоче (а не те що наказують) і говорить командувачам все що думає. Воювати йому доведеться в наджахливих умовах. В умовах зламаної мобілізації, силами виснаженої двома роками війни армії, за непевних поставок західної зброї і ***********. Що станеться далі? Така людина правду-матку рубатиме владі в очі так, що Залужний їм ще здаватиметься зразком делікатності.
Такого воєначальника вони позбудуться самі. Так само як Залужного.
А посередності їм дива не зроблять. Бо не здатні.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZWXd40a7YUBNMIyAUuqvuJUaRnhNiTQngC86AkkaDfdXbQt3ZI6SRrDx9MXzmlToGb9N1pErOrZRIHOwkLYgj0lP61DBl5erTCoyA5Z15RqcoBde7JnJ6jqO80Djy9t97ECEV0LVaoE4725P8fawCrBjotS1-zifW0EgZTU2CQH8Gx0yt2fHhR1JyAJzSxE_apN8J6F8AekzIzgquvJeZP1&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро «Калинчук» Вовнянко
А В МЕНЕ ЗАПИТАННЯ - ТАК КОМУ США НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ? СКІЛЬКИ ЩЕ ГЕНЕРАЛІВ -ПАТРІОІВ -СПЕЦІВ ВИКИНЕ БЕЗУГЛА ? А ВОНИ ЩЕ ЗАЛИШИЛИСЯ?
А Безугла (хвора на голову зла потвора) - народний депутат. Тому її і запросили. Бо Еспресо - незалежні ЗМІ.
PDA 55 FY 2023 March 12, 2024 $300M
PDA 56 FY 2024 April 24, 2024 $1,000M
PDA 57 FY 2024 May 10, 2024 $400M
Якщо рахувати не використаний PDA в 4.2млрд з 2022-2023 років,
то залишок 4.2-0.3-1-0.4 - 0.275 = 2.2млрд
не спішать використати, те що було не "комфортно" передати в 2023