США готовят новый пакет помощи Украине на $275 млн, - AP

Соединенные Штаты в пятницу могут объявить об очередном пакете помощи для Украины на $275 млн.

Об этом пишет AP, информирует Цензор.НЕТ.

По словам двух официальных лиц, пакет будет содержать системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Других деталей собеседники не предоставили.

Будущий пакет помощи станет четвертым с тех пор, как в конце апреля Конгресс США принял законопроект о помощи Украине.

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