РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12131 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине
5 108 13

Великобритания направила пакет помощи для укрепления ПВО Украины

Британія надасть новий пакет допомоги Україні

Великобритания направила Украине новый пакет помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов (более 217 млн евро).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sun, об этом заявил министр обороны Грант Шеппс.

Он заявил, что этот пакет поможет защитить разрушенную инфраструктуру Украины.

Так, Великобритания и союзники передали Украине радары ПВО, ложные цели и системы РЭБ на общую сумму 70 млн фунтов стерлингов.

Также 80 млн фунтов стерлингов выделили на малые катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нейтральные страны должны присоединиться к НАТО, если они хотят защиты, - министр обороны Британии Шеппс

Автор: 

Великобритания (4943) помощь (7784) Грант Шеппс (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Боже, бережи короля!
Та усіх добрих британців 🇬🇧
показать весь комментарий
23.05.2024 14:12
+6
Справа в тому, що в оригіналі статті йдеться не про зруйновану інфраструктуру, а про ту, яка піддавалася руйнуванням....треба коректно працювати з перекладом, а не довіряти Гуглу....
показать весь комментарий
23.05.2024 12:44
+6
Подяка!! Аби ще амери визначилися вже нарешті з отим "стріляти-нестріляти" ((
показать весь комментарий
23.05.2024 13:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую, звичайно. Але ця фраза:

"..цей пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України."

звучить дуже дивно. Захищати треба те, що вціліло.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:15 Ответить
судячи з того, що світло вирубають по кілька разів на день навіть у Києві, захищати якраз доведеться тимчасово недобите та зруйноване.
показать весь комментарий
23.05.2024 13:03 Ответить
та херня эти все отключения максимум 2 часа было,как то ******* а учитывая что лето время ремонтов ******* електрической генерационной и мотивация для поднятия тарифов то к осени может что то и намутят с ремонтами и тарифчиками,мне лично електричество особо не волнует,а до остальных мне дела нет.
показать весь комментарий
23.05.2024 16:20 Ответить
Ця фраза від наших друкарок - без "ще не"
показать весь комментарий
23.05.2024 15:00 Ответить
Справа в тому, що в оригіналі статті йдеться не про зруйновану інфраструктуру, а про ту, яка піддавалася руйнуванням....треба коректно працювати з перекладом, а не довіряти Гуглу....
показать весь комментарий
23.05.2024 12:44 Ответить
Подяка!! Аби ще амери визначилися вже нарешті з отим "стріляти-нестріляти" ((
показать весь комментарий
23.05.2024 13:01 Ответить
Пiсля виборiв.
показать весь комментарий
24.05.2024 07:43 Ответить
знаю. А це ще півроку ((((
показать весь комментарий
24.05.2024 10:26 Ответить
Боже, бережи короля!
Та усіх добрих британців 🇬🇧
показать весь комментарий
23.05.2024 14:12 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
23.05.2024 20:07 Ответить
Єдине правильне рішення - це не відбудовувати електростанції, а закуповувати сонячні батареї і маленькі вітрячкі, та підключати це до локальної мережі. А хто не хоче, то буде сидіти без електрики, що справедливо.
показать весь комментарий
23.05.2024 22:01 Ответить
 
 