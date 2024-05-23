Великобритания направила пакет помощи для укрепления ПВО Украины

Великобритания направила Украине новый пакет помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов (более 217 млн евро).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Sun, об этом заявил министр обороны Грант Шеппс.

Он заявил, что этот пакет поможет защитить разрушенную инфраструктуру Украины.

Так, Великобритания и союзники передали Украине радары ПВО, ложные цели и системы РЭБ на общую сумму 70 млн фунтов стерлингов.

Также 80 млн фунтов стерлингов выделили на малые катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нейтральные страны должны присоединиться к НАТО, если они хотят защиты, - министр обороны Британии Шеппс