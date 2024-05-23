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Велика Британія надіслала пакет допомоги для зміцнення ППО України
Велика Британія надіслала України новий пакет допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 217 млн євро).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Sun, про це заявив міністр оборони Грант Шеппс.
Він заявив, що цей пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України.
Так, Велика Британія та союзники передали Україні радари ППО, хибні цілі та системи РЕБ на загальну суму 70 млн фунтів стерлінгів.
Також 80 млн фунтів стерлінгів виділили на малі катери, розвідувальні безпілотники і надводні кораблі без екіпажу.
Топ коментарі
+7 Олександр Островський #582487
показати весь коментар23.05.2024 14:12
+6 Alex Sirenko #428965
показати весь коментар23.05.2024 12:44
+6 shokolad
показати весь коментар23.05.2024 13:01
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"..цей пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України."
звучить дуже дивно. Захищати треба те, що вціліло.
Та усіх добрих британців 🇬🇧