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Новини Допомога Україні
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Велика Британія надіслала пакет допомоги для зміцнення ППО України

Британія надасть новий пакет допомоги Україні

Велика Британія надіслала України новий пакет допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 217 млн євро).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Sun, про це заявив міністр оборони Грант Шеппс.

Він заявив, що цей пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України.

Так, Велика Британія та союзники передали Україні радари ППО, хибні цілі та системи РЕБ на загальну суму 70 млн фунтів стерлінгів.

Також 80 млн фунтів стерлінгів виділили на малі катери, розвідувальні безпілотники і надводні кораблі без екіпажу.

Також читайте: Нейтральні країни повинні приєднатися до НАТО, якщо вони хочуть захисту, - міністр оборони Британії Шеппс

Автор: 

Велика Британія (5565) допомога (8322) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+7
Боже, бережи короля!
Та усіх добрих британців 🇬🇧
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23.05.2024 14:12
+6
Справа в тому, що в оригіналі статті йдеться не про зруйновану інфраструктуру, а про ту, яка піддавалася руйнуванням....треба коректно працювати з перекладом, а не довіряти Гуглу....
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23.05.2024 12:44
+6
Подяка!! Аби ще амери визначилися вже нарешті з отим "стріляти-нестріляти" ((
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23.05.2024 13:01
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Дякую, звичайно. Але ця фраза:

"..цей пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України."

звучить дуже дивно. Захищати треба те, що вціліло.
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23.05.2024 12:15 Відповісти
судячи з того, що світло вирубають по кілька разів на день навіть у Києві, захищати якраз доведеться тимчасово недобите та зруйноване.
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23.05.2024 13:03 Відповісти
та херня эти все отключения максимум 2 часа было,как то ******* а учитывая что лето время ремонтов ******* електрической генерационной и мотивация для поднятия тарифов то к осени может что то и намутят с ремонтами и тарифчиками,мне лично електричество особо не волнует,а до остальных мне дела нет.
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23.05.2024 16:20 Відповісти
Ця фраза від наших друкарок - без "ще не"
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23.05.2024 15:00 Відповісти
Справа в тому, що в оригіналі статті йдеться не про зруйновану інфраструктуру, а про ту, яка піддавалася руйнуванням....треба коректно працювати з перекладом, а не довіряти Гуглу....
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23.05.2024 12:44 Відповісти
Подяка!! Аби ще амери визначилися вже нарешті з отим "стріляти-нестріляти" ((
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23.05.2024 13:01 Відповісти
Пiсля виборiв.
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24.05.2024 07:43 Відповісти
знаю. А це ще півроку ((((
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24.05.2024 10:26 Відповісти
Боже, бережи короля!
Та усіх добрих британців 🇬🇧
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23.05.2024 14:12 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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23.05.2024 20:07 Відповісти
Єдине правильне рішення - це не відбудовувати електростанції, а закуповувати сонячні батареї і маленькі вітрячкі, та підключати це до локальної мережі. А хто не хоче, то буде сидіти без електрики, що справедливо.
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23.05.2024 22:01 Відповісти
 
 