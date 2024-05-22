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Нейтральні країни повинні приєднатися до НАТО, якщо вони хочуть захисту, - міністр оборони Британії Шеппс

міністр оборони Великої Британії Шеппс

Нейтральні країни, які не є членами НАТО, але користуються його "парасолькою захисту", повинні приєднатися до Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Politico.

Шеппс чітко дав зрозуміти, що Британія буде лобіювати приєднання більшої кількості країн до блоку. "Я виступаю за те, щоб НАТО залучила до організації всіх тих, хто отримує користь від захисту Альянсу", — сказав британський міністр.

"Деякі європейські країни фактично отримують вигоду від охоплення НАТО, вони користуються перевагами свободи та безпеки, але все ж не підписуються на колективне стримування для континенту", – зазначив Шаппс, вказуючи на загрозу, яку представляє Росія.

"Коли вовк знаходиться біля задніх дверей європейської безпеки, не повинно бути місця для нейтралітету", - додав міністр оборони Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нейтралітет під захистом НАТО, - Швейцарія оприлюднила свою зовнішньополітичну стратегію

Як зазначає Politico, коментарі Шаппса пролунали, коли він закликав існуючих членів НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП. Поточна ціль Альянсу - витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону — цього досягли приблизно дві третини з 32 членів НАТО. Британія нещодавно пообіцяла досягти 2,5% до кінця десятиліття, і Шеппс обіцяв підняти це питання на саміті НАТО у Вашингтоні в липні.

Нагадуємо, такі європейські країни, як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія, не є членами НАТО та мають позицію нейтралітету.

Читайте: Зеленський про нейтральні країни: У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію

Автор: 

НАТО (6431) нейтралітет (23) членство в НАТО (1718) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+5
Не члени НАТО але користуються ''парасолькою захисту''. То чого це з Україною не ''прокотило''? Те НАТО даже своїх дійсних членів с***я захищати.
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22.05.2024 18:46
+4
А ми з нейтральної країни стали тральної. Зате із записами де тільки можна, з гарними гаслами, промовами та іншою нісенітницею. Але без НАТО та парасолькою від НАТО.
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22.05.2024 18:43
+4
Та й якась така трохи дірява "парасолька" у НАТО. Поляки не дадуть збрехати.

Типу якщо я не бачу дощ, або він "не навмисно на мене падає, а на землю" то парасолька і не потрібна?
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22.05.2024 18:51
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Нейтралітет - середньовічний пережиток. Як і "міжнародні угоди" з "міжнародним правом".
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22.05.2024 18:43 Відповісти
Та у Швейцарії у кожного дома зброя та гармати по сараях заникані ...
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22.05.2024 18:43 Відповісти
і нападає рашка з союзниками - іраном, китаєм і пів кор, і їб..шать по Швейцарії рік, другий. крил ракетами, бал ракетами, фабами, артою.. Сусіди стурьовані - "а ні патрона, не допустити ескалації" А у Швейцарії такі безкінечні "гармати по сараях" і безкінечний ГСМ і всі 100% підуть до війська і ніхто не буде тікати у Францію,Італію .. Якось слабо уявляється такий сценарій
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22.05.2024 19:43 Відповісти
А ми з нейтральної країни стали тральної. Зате із записами де тільки можна, з гарними гаслами, промовами та іншою нісенітницею. Але без НАТО та парасолькою від НАТО.
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22.05.2024 18:43 Відповісти
Ми стали "тимчасовою парасолькою" НАТИ.
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22.05.2024 18:46 Відповісти
Коли небудь, можливо в наступному житті вони це оцінять.
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22.05.2024 18:53 Відповісти
О, це він на Ірландію натякає)) бо у Ірландії нема армії і вони якщо що, то дивляться в бік брітів і їх армії, а бріти такі кажуть «е нє»)
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22.05.2024 18:44 Відповісти
Не члени НАТО але користуються ''парасолькою захисту''. То чого це з Україною не ''прокотило''? Те НАТО даже своїх дійсних членів с***я захищати.
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22.05.2024 18:46 Відповісти
Та й якась така трохи дірява "парасолька" у НАТО. Поляки не дадуть збрехати.

Типу якщо я не бачу дощ, або він "не навмисно на мене падає, а на землю" то парасолька і не потрібна?
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22.05.2024 18:51 Відповісти
Приєднуйтесь краще до УНА, УНСО! УПА!
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22.05.2024 18:55 Відповісти
Це називається не нейтральність, а хитрожопість . Їм просто шкода грошей, які вже де-кому дівати ніде . Ще й можна "руки погріти", якщо кругом тебе палає. А от коли припече, тоді будуть верещати - допоможіть, спасайте ! І особливо тут відзначились Швейцарія і Австрія !
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22.05.2024 18:59 Відповісти
Ваша парасолька може виявитись дірявою. Піклування і особливий статус гомосексуалістів для вас важливіший. Давайте більше нових видів гомосексуалістів.
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22.05.2024 19:01 Відповісти
Вистачає вже Угорщини разом з Орбаном, ще один такий член і НАТО стане імпотентним.
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22.05.2024 19:23 Відповісти
,,Агласите весь список пажалста---нейтральных стран, что пользуются, но не вносят...,, Я записываю... Идиоты!!!
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22.05.2024 19:58 Відповісти
Якщо розширюється тоталітарна імперія то чим вона більша тим менш гнучка і тим більше вимагає затягування гайок, а чим більше їх затягують тим більше країна перетворюється на дурдом, тому що намагуются урівняти до спільного знаменника те що абсолютно різне..і як тільки керманич слабшає вона розвалюється....
А якщо розширюється союз демократичних країн то він стає недіючим дуже швидко... і якщо якийсь з елементів дає збій то союзу настає кінець, а всі його рішення перетворються в мегамастурбованість
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22.05.2024 20:08 Відповісти
 
 