Нейтральні країни повинні приєднатися до НАТО, якщо вони хочуть захисту, - міністр оборони Британії Шеппс

Нейтральні країни, які не є членами НАТО, але користуються його "парасолькою захисту", повинні приєднатися до Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Шеппс чітко дав зрозуміти, що Британія буде лобіювати приєднання більшої кількості країн до блоку. "Я виступаю за те, щоб НАТО залучила до організації всіх тих, хто отримує користь від захисту Альянсу", — сказав британський міністр.

"Деякі європейські країни фактично отримують вигоду від охоплення НАТО, вони користуються перевагами свободи та безпеки, але все ж не підписуються на колективне стримування для континенту", – зазначив Шаппс, вказуючи на загрозу, яку представляє Росія.

"Коли вовк знаходиться біля задніх дверей європейської безпеки, не повинно бути місця для нейтралітету", - додав міністр оборони Британії.

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Як зазначає Politico, коментарі Шаппса пролунали, коли він закликав існуючих членів НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП. Поточна ціль Альянсу - витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону — цього досягли приблизно дві третини з 32 членів НАТО. Британія нещодавно пообіцяла досягти 2,5% до кінця десятиліття, і Шеппс обіцяв підняти це питання на саміті НАТО у Вашингтоні в липні.

Нагадуємо, такі європейські країни, як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія, не є членами НАТО та мають позицію нейтралітету.

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