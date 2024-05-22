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Нейтральные страны должны присоединиться к НАТО, если они хотят защиты, - министр обороны Британии Шеппс

міністр оборони Великої Британії Шеппс

Нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, но пользуются его "зонтиком защиты", должны присоединиться к Альянсу.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Шеппс четко дал понять, что Британия будет лоббировать присоединение большего количества стран к блоку. "Я выступаю за то, чтобы НАТО привлекло к организации всех тех, кто получает пользу от защиты Альянса", - сказал британский министр.

"Некоторые европейские страны эффективно извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы и раскрепощенности, и все же не присоединяются к коллективному сдерживанию континента", - отметил Шаппс, указывая на угрозу, которую представляет Россия.

"Когда волк находится у задней двери европейской безопасности, не должно быть места для нейтралитета", - добавил министр обороны Британии.

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Как отмечает Politico, комментарии Шаппса прозвучали, когда он призвал действительных членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Текущая цель Альянса - тратить не менее 2% ВВП на оборону - этого достигли примерно две трети из 32 членов НАТО. Британия недавно пообещала достичь 2,5% к концу десятилетия, и Шеппс обещал поднять этот вопрос на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

Напоминаем, такие европейские страны, как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария, не являются членами НАТО и имеют позицию нейтралитета.

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Автор: 

НАТО (9970) нейтралитет (31) членство в НАТО (1509) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+5
Не члени НАТО але користуються ''парасолькою захисту''. То чого це з Україною не ''прокотило''? Те НАТО даже своїх дійсних членів с***я захищати.
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22.05.2024 18:46
+4
А ми з нейтральної країни стали тральної. Зате із записами де тільки можна, з гарними гаслами, промовами та іншою нісенітницею. Але без НАТО та парасолькою від НАТО.
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22.05.2024 18:43
+4
Та й якась така трохи дірява "парасолька" у НАТО. Поляки не дадуть збрехати.

Типу якщо я не бачу дощ, або він "не навмисно на мене падає, а на землю" то парасолька і не потрібна?
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22.05.2024 18:51
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Нейтралітет - середньовічний пережиток. Як і "міжнародні угоди" з "міжнародним правом".
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22.05.2024 18:43 Ответить
Та у Швейцарії у кожного дома зброя та гармати по сараях заникані ...
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22.05.2024 18:43 Ответить
і нападає рашка з союзниками - іраном, китаєм і пів кор, і їб..шать по Швейцарії рік, другий. крил ракетами, бал ракетами, фабами, артою.. Сусіди стурьовані - "а ні патрона, не допустити ескалації" А у Швейцарії такі безкінечні "гармати по сараях" і безкінечний ГСМ і всі 100% підуть до війська і ніхто не буде тікати у Францію,Італію .. Якось слабо уявляється такий сценарій
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22.05.2024 19:43 Ответить
А ми з нейтральної країни стали тральної. Зате із записами де тільки можна, з гарними гаслами, промовами та іншою нісенітницею. Але без НАТО та парасолькою від НАТО.
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22.05.2024 18:43 Ответить
Ми стали "тимчасовою парасолькою" НАТИ.
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22.05.2024 18:46 Ответить
Коли небудь, можливо в наступному житті вони це оцінять.
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22.05.2024 18:53 Ответить
О, це він на Ірландію натякає)) бо у Ірландії нема армії і вони якщо що, то дивляться в бік брітів і їх армії, а бріти такі кажуть «е нє»)
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22.05.2024 18:44 Ответить
Не члени НАТО але користуються ''парасолькою захисту''. То чого це з Україною не ''прокотило''? Те НАТО даже своїх дійсних членів с***я захищати.
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22.05.2024 18:46 Ответить
Та й якась така трохи дірява "парасолька" у НАТО. Поляки не дадуть збрехати.

Типу якщо я не бачу дощ, або він "не навмисно на мене падає, а на землю" то парасолька і не потрібна?
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22.05.2024 18:51 Ответить
Приєднуйтесь краще до УНА, УНСО! УПА!
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22.05.2024 18:55 Ответить
Це називається не нейтральність, а хитрожопість . Їм просто шкода грошей, які вже де-кому дівати ніде . Ще й можна "руки погріти", якщо кругом тебе палає. А от коли припече, тоді будуть верещати - допоможіть, спасайте ! І особливо тут відзначились Швейцарія і Австрія !
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22.05.2024 18:59 Ответить
Ваша парасолька може виявитись дірявою. Піклування і особливий статус гомосексуалістів для вас важливіший. Давайте більше нових видів гомосексуалістів.
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22.05.2024 19:01 Ответить
Вистачає вже Угорщини разом з Орбаном, ще один такий член і НАТО стане імпотентним.
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22.05.2024 19:23 Ответить
,,Агласите весь список пажалста---нейтральных стран, что пользуются, но не вносят...,, Я записываю... Идиоты!!!
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22.05.2024 19:58 Ответить
Якщо розширюється тоталітарна імперія то чим вона більша тим менш гнучка і тим більше вимагає затягування гайок, а чим більше їх затягують тим більше країна перетворюється на дурдом, тому що намагуются урівняти до спільного знаменника те що абсолютно різне..і як тільки керманич слабшає вона розвалюється....
А якщо розширюється союз демократичних країн то він стає недіючим дуже швидко... і якщо якийсь з елементів дає збій то союзу настає кінець, а всі його рішення перетворються в мегамастурбованість
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22.05.2024 20:08 Ответить
 
 