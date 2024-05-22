Нейтральные страны должны присоединиться к НАТО, если они хотят защиты, - министр обороны Британии Шеппс

Нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, но пользуются его "зонтиком защиты", должны присоединиться к Альянсу.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Шеппс четко дал понять, что Британия будет лоббировать присоединение большего количества стран к блоку. "Я выступаю за то, чтобы НАТО привлекло к организации всех тех, кто получает пользу от защиты Альянса", - сказал британский министр.

"Некоторые европейские страны эффективно извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы и раскрепощенности, и все же не присоединяются к коллективному сдерживанию континента", - отметил Шаппс, указывая на угрозу, которую представляет Россия.

"Когда волк находится у задней двери европейской безопасности, не должно быть места для нейтралитета", - добавил министр обороны Британии.

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Как отмечает Politico, комментарии Шаппса прозвучали, когда он призвал действительных членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Текущая цель Альянса - тратить не менее 2% ВВП на оборону - этого достигли примерно две трети из 32 членов НАТО. Британия недавно пообещала достичь 2,5% к концу десятилетия, и Шеппс обещал поднять этот вопрос на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

Напоминаем, такие европейские страны, как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария, не являются членами НАТО и имеют позицию нейтралитета.

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