Нейтральные страны должны присоединиться к НАТО, если они хотят защиты, - министр обороны Британии Шеппс
Нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, но пользуются его "зонтиком защиты", должны присоединиться к Альянсу.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Шеппс четко дал понять, что Британия будет лоббировать присоединение большего количества стран к блоку. "Я выступаю за то, чтобы НАТО привлекло к организации всех тех, кто получает пользу от защиты Альянса", - сказал британский министр.
"Некоторые европейские страны эффективно извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы и раскрепощенности, и все же не присоединяются к коллективному сдерживанию континента", - отметил Шаппс, указывая на угрозу, которую представляет Россия.
"Когда волк находится у задней двери европейской безопасности, не должно быть места для нейтралитета", - добавил министр обороны Британии.
Как отмечает Politico, комментарии Шаппса прозвучали, когда он призвал действительных членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Текущая цель Альянса - тратить не менее 2% ВВП на оборону - этого достигли примерно две трети из 32 членов НАТО. Британия недавно пообещала достичь 2,5% к концу десятилетия, и Шеппс обещал поднять этот вопрос на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.
Напоминаем, такие европейские страны, как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария, не являются членами НАТО и имеют позицию нейтралитета.
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Типу якщо я не бачу дощ, або він "не навмисно на мене падає, а на землю" то парасолька і не потрібна?
А якщо розширюється союз демократичних країн то він стає недіючим дуже швидко... і якщо якийсь з елементів дає збій то союзу настає кінець, а всі його рішення перетворються в мегамастурбованість