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Для завершения войны и установления стабильного мира Украине необходимо установить планируемую дату вступления в Альянс не позднее июля 2028 года, - бывший генсек НАТО Расмуссен

расмуссен,ларс,люкке

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что лидеры НАТО должны предоставить Украине приглашение на вступление в Альянс и установить планируемую дату вступления не позднее июля 2028 года. Это может стать залогом прекращения войны и достижения стабильного мира

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Во время онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США 21-го мая, Расмуссен в целом назвал три рекомендации от авторов отчета для быстрого прекращения войны и достижения стабильного мира:

  • лидеры НАТО должны предоставить Украине приглашение для начала переговоров о вступлении в альянс на Вашингтонском саммите в июле;
  • альянс должен установить планируемую дату членства Украины в НАТО не позднее июля 2028 года;
  • Запад должен помочь Украине победить, в том числе, благодаря отмене всех ограничений относительно применения ею оружия.

Экс-глава НАТО отметил, что из-за колебаний западных партнеров Украины, Россия смогла начать контрнаступление.

"Россия продвигается на поле боя, продолжая жестокие нападения на украинские города, и это - результат нашей нерешительности", - сказал Расмуссен.

По его словам, в течение последних двух лет союзники Украины "медлили почти каждый момент", лидеры целый год обсуждали, посылать ли танки, ракеты большой дальности, истребители.

Также читайте: Россия требует "стопроцентную гарантию", что Украина не вступит в НАТО

Все это, говорит Расмуссен, подталкивает президента России Владимира Путина усиливать атаки на Украину.

Зато правительства союзников все еще отказываются поставлять критически важные системы вооружений, одновременно ограничивая то, как Украина может использовать уже предоставленное оборудование.

Напомним, на конец апреля, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, не все члены НАТО были согласны пригласить Украину присоединиться к Альянсу.

Автор: 

НАТО (9970) Расмуссен Андерс Фог (238) Украина (44927) членство в НАТО (1509)


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Топ комментарии
+5
через чотири роки затяжної війни, від україни залишиться тільки бродячий цирк.
навіть мєнти, чухнуть звідси, не озираючись.
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22.05.2024 09:44
+5
Ви ще б ***** встановили дату на 22 сторіччя, ***** сцикливі.
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22.05.2024 09:45
+4
Тобто, до 2028 року ми ще маємо воювати? А потім в 2028 скажуть: "почекайте ще зо три роки"...
Тварюки.
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22.05.2024 09:48
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тішить їхня впевненість, що ми протримаємось до 2028 року. а чому саме цей рік, а не 2026?
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22.05.2024 09:41 Ответить
через чотири роки затяжної війни, від україни залишиться тільки бродячий цирк.
навіть мєнти, чухнуть звідси, не озираючись.
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22.05.2024 09:44 Ответить
Не навіть менти, а в першу чергу менти.... 24,02,22 зранку в Херсоні вже ні одного мента не було.
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22.05.2024 10:00 Ответить
Как только функционер отходит от должности он становится намного радикальнее.
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22.05.2024 09:45 Ответить
Так. Бо вже не дорожить посадою. Без іронії.
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22.05.2024 10:42 Ответить
Ви ще б ***** встановили дату на 22 сторіччя, ***** сцикливі.
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22.05.2024 09:45 Ответить
2050 рик красивее
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22.05.2024 09:46 Ответить
точніше те що лишиться до 2028 року
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22.05.2024 09:46 Ответить
Тобто, до 2028 року ми ще маємо воювати? А потім в 2028 скажуть: "почекайте ще зо три роки"...
Тварюки.
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22.05.2024 09:48 Ответить
не просто воювати , а ще не бити по кацапії ! якщо Україна вистоїть шість років в війні проти кацапії то навіщо нам стікливе нато ?
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22.05.2024 09:53 Ответить
щоб в майбутньому не воювати. кацапи ж від нас все одно не відчепляться. їм ж набагато легше було би воювати з країнами Балтії, ніж з нами, якби ці країни не були у НАТО. а так як вони в НАТО, то каци тільки слиною бризкають в їхній бік, хочуть вкусити, але ссуться. тільки шиплять..
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22.05.2024 10:17 Ответить
ну без їхньої зброї і грошей ми і рік не вистоїмо... Посадили нас "на дозу", як наркоманів...
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22.05.2024 10:20 Ответить
а що буде через два роки такої війни ? ця зброя була потрібна літом 2022. чи переживе країна наступну зиму ? електрики вже немає , завтра знищать газ і зброя до дупи .
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22.05.2024 10:50 Ответить
так і є... У нас ситуація - не позаздриш.
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22.05.2024 11:00 Ответить
Расмусен - штатний лобіст ОП. Він займається позитивною для нас пропагандою. І хоч наміри у нього цілком правильні, значення вони мають ніяке від слова зовсім. Він може заявляти усе, що завгодно.
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22.05.2024 09:54 Ответить
Цензор, замініть фото. На ньому Lars Løkke Rasmussen, а не Андерс Фог Расмуссен.
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22.05.2024 10:20 Ответить
це не має значення, який расмуссен дає нереальні обіцянки. З таким же успіхом можно було розмістити і фото футболіста Расмуса.
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22.05.2024 10:29 Ответить
Чи колективне фото фінських музикантів рок-групи Расмус
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22.05.2024 11:04 Ответить
я би їх обіцянкам більше довіряв би.
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22.05.2024 11:06 Ответить
Я вже давно не довіряю. Хоч інколи слухаю.
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22.05.2024 11:14 Ответить
Нє, ну ахрінєть. Я кАнєшно не політик, експерт, аналітик, і освіта у мене нє таво: церковно-приходська + вище військове. Але мій маленький мозжечок підказує, що у НАТО будуть приймати вже московію, бо до 28 року в Україні люди закінчаться. З такими темпами військової допомоги від партнерів, її якістю минулого сторіччя, й санкційними лазейками для аерокосмічної галузі московії. Я розумію скандинавське гальмування розумової діяльності, але не так вже відверто переходити на ... повну зупинку. Це вже починається летаргічний сон.
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22.05.2024 10:35 Ответить
Цікава, але пуста заява. Зельониє не хочуть вступу в НАТО. ВОни хочуть підвішеної війни на десятиліття. В цій колекції "нечуваних безпекових договорів", які зельниє пафосно збирають з усіма охочими, є все, але нема членства в НАТО, і ввід військ.
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22.05.2024 11:06 Ответить
Залишилось всього 29 років війни
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22.05.2024 11:26 Ответить
гарантией мира в Украине может быть только членство в НАТО. Кто-то против?
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22.05.2024 13:14 Ответить
 
 