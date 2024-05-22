Для завершения войны и установления стабильного мира Украине необходимо установить планируемую дату вступления в Альянс не позднее июля 2028 года, - бывший генсек НАТО Расмуссен

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что лидеры НАТО должны предоставить Украине приглашение на вступление в Альянс и установить планируемую дату вступления не позднее июля 2028 года. Это может стать залогом прекращения войны и достижения стабильного мира

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Во время онлайн-дискуссии, организованной Атлантическим советом США 21-го мая, Расмуссен в целом назвал три рекомендации от авторов отчета для быстрого прекращения войны и достижения стабильного мира:

лидеры НАТО должны предоставить Украине приглашение для начала переговоров о вступлении в альянс на Вашингтонском саммите в июле;

альянс должен установить планируемую дату членства Украины в НАТО не позднее июля 2028 года;

Запад должен помочь Украине победить, в том числе, благодаря отмене всех ограничений относительно применения ею оружия.

Экс-глава НАТО отметил, что из-за колебаний западных партнеров Украины, Россия смогла начать контрнаступление.

"Россия продвигается на поле боя, продолжая жестокие нападения на украинские города, и это - результат нашей нерешительности", - сказал Расмуссен.

По его словам, в течение последних двух лет союзники Украины "медлили почти каждый момент", лидеры целый год обсуждали, посылать ли танки, ракеты большой дальности, истребители.

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Все это, говорит Расмуссен, подталкивает президента России Владимира Путина усиливать атаки на Украину.

Зато правительства союзников все еще отказываются поставлять критически важные системы вооружений, одновременно ограничивая то, как Украина может использовать уже предоставленное оборудование.

Напомним, на конец апреля, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, не все члены НАТО были согласны пригласить Украину присоединиться к Альянсу.