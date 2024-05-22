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Для завершення війни та встановлення стабільного миру Україні необхідно встановити плановану дату вступу до Альянсу не пізніше липня 2028 року, - колишній генсек НАТО Расмуссен

расмуссен,ларс,люкке

Ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що лідери НАТО повинні надати Україні запрошення на вступ до альянсу та встановити плановану дату вступу не пізніше липня 2028 року. Це може стати запорукою припинення війни та досягнення стабільного миру

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США 21-го травня, Расмуссен загалом назвав 3 рекомендації від авторів звіту для швидшого припинення війни й досягнення стабільного миру:

  • лідери НАТО повинні надати Україні запрошення для початку переговорів про вступ до альянсу на Вашингтонському саміті у липні,
  • альянс має встановити плановану дату членства України в НАТО не пізніше липня 2028 року,
  • Захід має допомогти Україні перемогти, у тому числі завдяки скасуванню усіх обмежень щодо застосування нею зброї.

Ексочільник НАТО наголосив. що через вагання західних партнерів України, Росія змогла розпочати контрнаступ.

"Росія просувається на полі бою, продовжуючи жорстокі напади на українські міста, і це результат нашої нерішучості", - сказав Расмуссен.

За його словами, упродовж останніх двох років союзники України "зволікали майже кожного моменту", лідери цілий рік обговорювали, чи надсилати танки, ракети великої дальності, винищувачі.

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Усе це, каже Расмуссен, підштовхує президента Росії Володимира Путіна посилювати атаки на Україну.

Натомість уряди союзників все ще відмовляються постачати критично важливі системи озброєнь, водночас обмежуючи те, як Україна може використовувати вже надане обладнання.

Нагадаємо, на кінець квітня, як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, не всі члени НАТО були згодні запросити Україну приєднатися до Альянсу.

Автор: 

НАТО (6431) Расмуссен Андерс Фог (76) Україна (5876) членство в НАТО (1718)


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Топ коментарі
+5
через чотири роки затяжної війни, від україни залишиться тільки бродячий цирк.
навіть мєнти, чухнуть звідси, не озираючись.
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22.05.2024 09:44
+5
Ви ще б ***** встановили дату на 22 сторіччя, ***** сцикливі.
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22.05.2024 09:45
+4
Тобто, до 2028 року ми ще маємо воювати? А потім в 2028 скажуть: "почекайте ще зо три роки"...
Тварюки.
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22.05.2024 09:48
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тішить їхня впевненість, що ми протримаємось до 2028 року. а чому саме цей рік, а не 2026?
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22.05.2024 09:41 Відповісти
через чотири роки затяжної війни, від україни залишиться тільки бродячий цирк.
навіть мєнти, чухнуть звідси, не озираючись.
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22.05.2024 09:44 Відповісти
Не навіть менти, а в першу чергу менти.... 24,02,22 зранку в Херсоні вже ні одного мента не було.
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22.05.2024 10:00 Відповісти
Как только функционер отходит от должности он становится намного радикальнее.
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22.05.2024 09:45 Відповісти
Так. Бо вже не дорожить посадою. Без іронії.
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22.05.2024 10:42 Відповісти
Ви ще б ***** встановили дату на 22 сторіччя, ***** сцикливі.
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22.05.2024 09:45 Відповісти
2050 рик красивее
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22.05.2024 09:46 Відповісти
точніше те що лишиться до 2028 року
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22.05.2024 09:46 Відповісти
Тобто, до 2028 року ми ще маємо воювати? А потім в 2028 скажуть: "почекайте ще зо три роки"...
Тварюки.
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22.05.2024 09:48 Відповісти
не просто воювати , а ще не бити по кацапії ! якщо Україна вистоїть шість років в війні проти кацапії то навіщо нам стікливе нато ?
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22.05.2024 09:53 Відповісти
щоб в майбутньому не воювати. кацапи ж від нас все одно не відчепляться. їм ж набагато легше було би воювати з країнами Балтії, ніж з нами, якби ці країни не були у НАТО. а так як вони в НАТО, то каци тільки слиною бризкають в їхній бік, хочуть вкусити, але ссуться. тільки шиплять..
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22.05.2024 10:17 Відповісти
ну без їхньої зброї і грошей ми і рік не вистоїмо... Посадили нас "на дозу", як наркоманів...
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22.05.2024 10:20 Відповісти
а що буде через два роки такої війни ? ця зброя була потрібна літом 2022. чи переживе країна наступну зиму ? електрики вже немає , завтра знищать газ і зброя до дупи .
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22.05.2024 10:50 Відповісти
так і є... У нас ситуація - не позаздриш.
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22.05.2024 11:00 Відповісти
Расмусен - штатний лобіст ОП. Він займається позитивною для нас пропагандою. І хоч наміри у нього цілком правильні, значення вони мають ніяке від слова зовсім. Він може заявляти усе, що завгодно.
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22.05.2024 09:54 Відповісти
Цензор, замініть фото. На ньому Lars Løkke Rasmussen, а не Андерс Фог Расмуссен.
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22.05.2024 10:20 Відповісти
це не має значення, який расмуссен дає нереальні обіцянки. З таким же успіхом можно було розмістити і фото футболіста Расмуса.
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22.05.2024 10:29 Відповісти
Чи колективне фото фінських музикантів рок-групи Расмус
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22.05.2024 11:04 Відповісти
я би їх обіцянкам більше довіряв би.
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22.05.2024 11:06 Відповісти
Я вже давно не довіряю. Хоч інколи слухаю.
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22.05.2024 11:14 Відповісти
Нє, ну ахрінєть. Я кАнєшно не політик, експерт, аналітик, і освіта у мене нє таво: церковно-приходська + вище військове. Але мій маленький мозжечок підказує, що у НАТО будуть приймати вже московію, бо до 28 року в Україні люди закінчаться. З такими темпами військової допомоги від партнерів, її якістю минулого сторіччя, й санкційними лазейками для аерокосмічної галузі московії. Я розумію скандинавське гальмування розумової діяльності, але не так вже відверто переходити на ... повну зупинку. Це вже починається летаргічний сон.
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22.05.2024 10:35 Відповісти
Цікава, але пуста заява. Зельониє не хочуть вступу в НАТО. ВОни хочуть підвішеної війни на десятиліття. В цій колекції "нечуваних безпекових договорів", які зельниє пафосно збирають з усіма охочими, є все, але нема членства в НАТО, і ввід військ.
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22.05.2024 11:06 Відповісти
Залишилось всього 29 років війни
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22.05.2024 11:26 Відповісти
гарантией мира в Украине может быть только членство в НАТО. Кто-то против?
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22.05.2024 13:14 Відповісти
 
 