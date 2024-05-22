Для завершення війни та встановлення стабільного миру Україні необхідно встановити плановану дату вступу до Альянсу не пізніше липня 2028 року, - колишній генсек НАТО Расмуссен

Ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що лідери НАТО повинні надати Україні запрошення на вступ до альянсу та встановити плановану дату вступу не пізніше липня 2028 року. Це може стати запорукою припинення війни та досягнення стабільного миру

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США 21-го травня, Расмуссен загалом назвав 3 рекомендації від авторів звіту для швидшого припинення війни й досягнення стабільного миру:

лідери НАТО повинні надати Україні запрошення для початку переговорів про вступ до альянсу на Вашингтонському саміті у липні,

альянс має встановити плановану дату членства України в НАТО не пізніше липня 2028 року,

Захід має допомогти Україні перемогти, у тому числі завдяки скасуванню усіх обмежень щодо застосування нею зброї.

Ексочільник НАТО наголосив. що через вагання західних партнерів України, Росія змогла розпочати контрнаступ.

"Росія просувається на полі бою, продовжуючи жорстокі напади на українські міста, і це результат нашої нерішучості", - сказав Расмуссен.

За його словами, упродовж останніх двох років союзники України "зволікали майже кожного моменту", лідери цілий рік обговорювали, чи надсилати танки, ракети великої дальності, винищувачі.

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Усе це, каже Расмуссен, підштовхує президента Росії Володимира Путіна посилювати атаки на Україну.

Натомість уряди союзників все ще відмовляються постачати критично важливі системи озброєнь, водночас обмежуючи те, як Україна може використовувати вже надане обладнання.

Нагадаємо, на кінець квітня, як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, не всі члени НАТО були згодні запросити Україну приєднатися до Альянсу.