Столтенберг про членство України в НАТО: Згоди всіх 32 союзників наразі немає

Станом на сьогоднішній день не всі члени НАТО згодні запросити Україну приєднатися до Альянсу.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зауважив, що усі союзники по Альянсу заявили, що Україна стане членом НАТО.

"І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли прийде політичне рішення ви могли це зробити", - додав Столтенберг.

За його словами, наразі проблема полягає в тому, що коли є запрошення держави стати членом договору, необхідна не просто більшість з 32 союзників, а щоб усі союзники погодилися на дане рішення.

"І на даний момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність", - пояснив він.

Коли Україну запросять у НАТО?

Напередодні Столтенберг заявляв, що місце України по праву в НАТО. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО можливо лише після перемоги.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що Столтенберг прибув до Києва та обговорив із Зеленським фонд оборонної підтримки України на €100 мільярдів