Столтенберг про членство України в НАТО: Згоди всіх 32 союзників наразі немає
Станом на сьогоднішній день не всі члени НАТО згодні запросити Україну приєднатися до Альянсу.
Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зауважив, що усі союзники по Альянсу заявили, що Україна стане членом НАТО.
"І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли прийде політичне рішення ви могли це зробити", - додав Столтенберг.
За його словами, наразі проблема полягає в тому, що коли є запрошення держави стати членом договору, необхідна не просто більшість з 32 союзників, а щоб усі союзники погодилися на дане рішення.
"І на даний момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність", - пояснив він.
Коли Україну запросять у НАТО?
Напередодні Столтенберг заявляв, що місце України по праву в НАТО. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО можливо лише після перемоги.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що Столтенберг прибув до Києва та обговорив із Зеленським фонд оборонної підтримки України на €100 мільярдів
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Це "фідесівці" проти.
По-перше-Це приниження України, коли вона « е піхотою НАТО «, а не рівноправним членом НАТО.
По друге, це дуже вразлива позиція для НАТО та Західу. Бо коливання заохочують ху&ла до агресії.
«еліта», яку ви вибрали?
за вашу кров несе відповідальність хло і рфϟϟ..
щоб було зрозуміло..
Хто заважав? Та, власне, ніхто. Але якщо у тебе є гарантії провідних країн світу, то навіщо потрібна потужна армія? Це ж економічно недоцільно. Приклади? Країни НАТО. Вони, маючи такого потужного гаранта їхньої безпеки як США, роками скорочували чисельність своїх збройних сил та закривали підприємства оборонного сектору. Що ми зараз у нихспостерігаємо? Повну неготовність до війни.
Так хто їм доктор?
І так - забігаючи наперед - під ці "папірці туалетні" нас роззброїли. Отже тоді для нас вони діяли. Інша справа, що західні "партнери" виявилися нікчемами і не змогли виконати своїх обіцянок.
Останнім часом події розгортаються таким чином, що жодні гарантії не працюють. А не працюють через те, що вони ВСІ є символічними. Особливо символічними вони є по відношенню до країн, які колись входили до срср, а також до країн Східної Європи. Та й з усіма іншими теж не все так добре. Все ж тримається на сша. А якщо воно так легко відмовляється від своїх обіцянок/гарантій, то зараз вже ніхто не може почуватися у безпеці...
Якщо ***** зазіхнув на всю Україну, то він точно знав, що йому ніхто заважати не буде. І членство України в НАТО тут би не відіграло жодної ролі.
Ми вже все перевірили. Гарантій НЕ ІСНУЄ. Єдина гарантія - це зброя у великій кількості. І не просто зброя, а високотехнологічна. Ось і все.
А Ви живіть і далі у своїї ілюзяіх про гарантії...
як голосувати, так і боронити Україну, не маю права..
українську вивчив, бо вболіваю за український нарід, який не хоче в московське рабство..
і згідний з вами, що країни заходу проспали все, що могли..
в Європі, США дуже багато корисних ідіотів хла,
і в Чехії їх багато..
проблема України, що вона межує з рф,
а також, що не вступила в НАТО разом з Чехією, Польщою.. і тд.
зараз Україна показала Заходові, що вона не губернія рф, не якийсь там етнос приблуда, але нарід, що воює за свою незалежність, волю..
і Захід почав просинатись..
що нато нас не захистить, хло нападе атом.бомбою.. і т.д , тому треба тремтіти та потім здаватись.. все це московська пропаганда..
Для боягузів найліпший протокол прийняття рішення - консенсуальність.
Стара лукава формула: "Хочемо, але у нас зв'язані руки!"
Стара курва Європа. Завжди намагалася відсидітися в своєму будуарі, тільки що б не прийти сусіду на допомогу.
А потім до папи з Риму для прощення...
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.