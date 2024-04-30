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Столтенберг про членство України в НАТО: Згоди всіх 32 союзників наразі немає

нато,україна

Станом на сьогоднішній день не всі члени НАТО згодні запросити Україну приєднатися до Альянсу.

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зауважив, що усі союзники по Альянсу заявили, що Україна стане членом НАТО.

"І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли прийде політичне рішення ви могли це зробити", - додав Столтенберг.

За його словами, наразі проблема полягає в тому, що коли є запрошення держави стати членом договору, необхідна не просто більшість з 32 союзників, а щоб усі союзники погодилися на дане рішення.

"І на даний момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність", - пояснив він.

Коли Україну запросять у НАТО? 

Напередодні Столтенберг заявляв, що місце України по праву в НАТО. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО можливо лише після перемоги.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що Столтенберг прибув до Києва та обговорив із Зеленським фонд оборонної підтримки України на €100 мільярдів

Автор: 

членство в НАТО (1715) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+5
"Ви"? Ви самі хто? Українець? Самі себе запитуєте?

Хто заважав? Та, власне, ніхто. Але якщо у тебе є гарантії провідних країн світу, то навіщо потрібна потужна армія? Це ж економічно недоцільно. Приклади? Країни НАТО. Вони, маючи такого потужного гаранта їхньої безпеки як США, роками скорочували чисельність своїх збройних сил та закривали підприємства оборонного сектору. Що ми зараз у нихспостерігаємо? Повну неготовність до війни.

Так хто їм доктор?
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30.04.2024 13:44
+4
****** проти?
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30.04.2024 12:56
+4
І так у них з усім. Країна кров'ю стікає, а вони не можуть між собою це погодити.
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30.04.2024 13:03
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****** проти?
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30.04.2024 12:56 Відповісти
Директор "*******" в інтерв'ю українському ЗМІ визнав провину, вибачився перед Українським народом (!) і сказав, що його партія підтримує боротьбу України за свободу.

Це "фідесівці" проти.
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30.04.2024 13:03 Відповісти
ну хо так.. А визнав би провину у 2014-му, то може ***** і не хотілося б засіхати на інші країни. Хоча, такий собі аргумент (((
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06.05.2024 10:15 Відповісти
Заокеанські
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30.04.2024 13:03 Відповісти
І це е ганьба!

По-перше-Це приниження України, коли вона « е піхотою НАТО «, а не рівноправним членом НАТО.

По друге, це дуже вразлива позиція для НАТО та Західу. Бо коливання заохочують ху&ла до агресії.
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30.04.2024 14:11 Відповісти
І так у них з усім. Країна кров'ю стікає, а вони не можуть між собою це погодити.
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30.04.2024 13:03 Відповісти
вибачаюсь, але хто вам доктор? хто українцям заважав будувати свою сильну армію?
«еліта», яку ви вибрали?

за вашу кров несе відповідальність хло і рфϟϟ..
щоб було зрозуміло..
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30.04.2024 13:38 Відповісти
"Ви"? Ви самі хто? Українець? Самі себе запитуєте?

Хто заважав? Та, власне, ніхто. Але якщо у тебе є гарантії провідних країн світу, то навіщо потрібна потужна армія? Це ж економічно недоцільно. Приклади? Країни НАТО. Вони, маючи такого потужного гаранта їхньої безпеки як США, роками скорочували чисельність своїх збройних сил та закривали підприємства оборонного сектору. Що ми зараз у нихспостерігаємо? Повну неготовність до війни.

Так хто їм доктор?
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30.04.2024 13:44 Відповісти
ви про які гарантії тут пишете?
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30.04.2024 14:06 Відповісти
Ви ж знаєте. Навіщо питаєте?

І так - забігаючи наперед - під ці "папірці туалетні" нас роззброїли. Отже тоді для нас вони діяли. Інша справа, що західні "партнери" виявилися нікчемами і не змогли виконати своїх обіцянок.
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30.04.2024 14:10 Відповісти
не можна порівнювати гарантії Будапештського меморандуму із гарантіями НАТО. це абсолютно різні речі.
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30.04.2024 14:13 Відповісти
Ви на п'яту статтю натякаєте? Вау! Оце гарантія. Залізобетонна.

Останнім часом події розгортаються таким чином, що жодні гарантії не працюють. А не працюють через те, що вони ВСІ є символічними. Особливо символічними вони є по відношенню до країн, які колись входили до срср, а також до країн Східної Європи. Та й з усіма іншими теж не все так добре. Все ж тримається на сша. А якщо воно так легко відмовляється від своїх обіцянок/гарантій, то зараз вже ніхто не може почуватися у безпеці...

Якщо ***** зазіхнув на всю Україну, то він точно знав, що йому ніхто заважати не буде. І членство України в НАТО тут би не відіграло жодної ролі.
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30.04.2024 14:57 Відповісти
я не натякаю ні на що. я стверджую, що гарантії безпеки НАТО - це не те ж саме, що і гарантії безпеки по Будапешстському меморандуму і тому не можна їх порівнювати. і щоб це до вас дійшло, відкрийте і прочитайте текст Будапешстського меморандуму і відкрийте текст 5-ї статті НАТО для порівняння. ні більше, не менше. а виписувати тут дичину про те, що гарантії безпеки НАТО не діють можна безкінечно. якщо на НАТО ніхто не напав, то звісно, що вони не діють. точніше, ці гарантії діють в тому сенсі, що ніхто не хоче їх перевіряти як вони можуть діяти, особливо кацапи. сцикотно їм дуже воювати проти НАТО.
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30.04.2024 15:20 Відповісти
Та досить вже жувати цю тему. Одне й те саме з коментаря у коментар. Нічого нового Ви не сказали. Просто повторили десь почуті тези.

Ми вже все перевірили. Гарантій НЕ ІСНУЄ. Єдина гарантія - це зброя у великій кількості. І не просто зброя, а високотехнологічна. Ось і все.

А Ви живіть і далі у своїї ілюзяіх про гарантії...
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30.04.2024 15:25 Відповісти
це у нас гарантій не існує. а у країн НАТО вони є, 5-а стаття. а в меморандумі будапештському немає гарантій нас захищати. там прописані тільки гарантії, що нас нас підписанти меморандуму не будуть нападати і не будуть погрожувати нам ядерною бімбою. і не прописано там ніяких гарантій, що нас будуть захищати. там тільки прописано, що підписанти мають скликати рад без ООН у разі нападу на Україну, що і зробили адекватні підписанти в той самий день, коли кацапи на нас відкрито напали. і ще прописано, що в разі нападу розпочнуть консультації. от ці консультації і привели до створення Рамштайну, учасники якого допомагають Україні боротися проти агресії. ось така реальність. тому й писав вам, що не можна порівнювати гарантії НАТО для країн-членів НАТО і гарантії будапештського меморандуму. бо це зовсім різні речі.
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30.04.2024 15:47 Відповісти
"Блажен, кто верует"
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30.04.2024 16:01 Відповісти
я не українець,
як голосувати, так і боронити Україну, не маю права..
українську вивчив, бо вболіваю за український нарід, який не хоче в московське рабство..

і згідний з вами, що країни заходу проспали все, що могли..
в Європі, США дуже багато корисних ідіотів хла,
і в Чехії їх багато..

проблема України, що вона межує з рф,
а також, що не вступила в НАТО разом з Чехією, Польщою.. і тд.

зараз Україна показала Заходові, що вона не губернія рф, не якийсь там етнос приблуда, але нарід, що воює за свою незалежність, волю..

і Захід почав просинатись..
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30.04.2024 14:27 Відповісти
У мене одне питання: а Ви особисто почуваєте себе у безпеці? Під захистом НАТО?
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30.04.2024 14:59 Відповісти
звичайно, що в безпеці..

що нато нас не захистить, хло нападе атом.бомбою.. і т.д , тому треба тремтіти та потім здаватись.. все це московська пропаганда..
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30.04.2024 15:06 Відповісти
Запитань більше не маю. Дякую.
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30.04.2024 15:17 Відповісти
Те НАТО створене по принципу колгоспу ООНа - консенсус.

Для боягузів найліпший протокол прийняття рішення - консенсуальність.

Стара лукава формула: "Хочемо, але у нас зв'язані руки!"

Стара курва Європа. Завжди намагалася відсидітися в своєму будуарі, тільки що б не прийти сусіду на допомогу.

А потім до папи з Риму для прощення...

"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.

Человеческая шкура стала флагом Европы.

Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия.
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30.04.2024 13:19 Відповісти
Погана система голосування. Угорщина ніколи не дасть згоду а ще Фіццо й Поляки під питанням,..... але Рашистам достатньо купити однієї країни керівників щоб Україна не вступила до НАТО. Бо вступ України до НАТО зробить неможливість агресії для Рашистів. Щоб хто не казав але НАТО Рашисти бояться та й сил в їх недостатньо.
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30.04.2024 13:26 Відповісти
У Вас мислення як у нашваберного кацапа.
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30.04.2024 15:00 Відповісти
згода була б, якби у росії не було ядерного арсеналу, а так.... маємо багато бла-бла-бла і допомога така, щоб не розізлити путіна
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30.04.2024 13:29 Відповісти
Якби Штати та німці були б "за"-всі ці "******" піджали би хвоста та полізли до конури.
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30.04.2024 14:19 Відповісти
Не факт.
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30.04.2024 15:02 Відповісти
Станом на сьогоднішній день не всі члени НАТО згодні запросити Україну приєднатися до Альянсу. СТАНОМ НА ВЧОРА .СЬОГОДНІ І НА ЗАВТРА НАТО Є СПІВУЧАСНИКОМ ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ І РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ .ЧЕРЕЗ НЕЗГОДУ УКРАЇНУ ВЗЯТИ В НАТО.
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30.04.2024 14:31 Відповісти
цензор, ну сколько можно про нату? злит до судорги
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30.04.2024 14:46 Відповісти
Подригайтесь у спамі , якщо судорги.🤣
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30.04.2024 15:01 Відповісти
Узгодження про Україна в НАТО буде тривати років 100, а до того часу московські фашисти знищать Україну і питання відпаде само собою. Так що спокуха, панове. 50% населення України - вороги українців. Це результат "дружби народів" і СРСР.
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30.04.2024 15:21 Відповісти
орбан вже побіг голосувати?
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30.04.2024 17:06 Відповісти
 
 